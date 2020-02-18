Если «Атлетико» всё же понадобится тренер, то нужный кандидат уже есть

Андре Виллаш-Боаш в «Марселе» не только возвращает клуб на карту больших европейских сил, но и, похоже, возвращает самому себе интерес к работе тренером. После «Зенита» у португальца, который уже в 19 лет имел лицензию UEFA A, начался явный творческий кризис, и выйти из него можно было только хорошим челленджем. «Марсель» с большой и дерзкой аудиторией болельщиков и постоянной турбулентностью в руководстве, связанной с большими амбициями, был правильным выбором в таком контексте — об этом можно говорить уже сейчас. Команда после победы над «Лиллем» идёт на крайне комфортном втором месте (+11 над идущим третьим «Ренном»), и нет причин не верить в возвращение ОМ в Лигу чемпионов.

Но важно не только это.



Дело в том, что Виллаш-Боаш ворвался в европейский футбол топ-лиг вновь именно в тот сезон, когда впервые у «Атлетико» Диего Симеоне есть проблемы с результатом. Впервые команда набирает меньше очков, чем ожидается по показателю xPTS — и это при том, что за предыдущие пять лет «Атлетико» перебрал в сумме 64 очка (чтобы было понятно: это буквально лишний сезон в Лиге чемпионов, исходя из обычного набора очков в Примере). АТМД выглядит слишком механическим: то, что работало в прошлые годы, отказывается проходить сейчас. У команды и в прошлом случались небольшие кризисы, но нынешний выглядит кое-чем большим, чем просто провал в результатах. Это идейный кризис.

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И если всё это приведёт к тому, что клубу придётся искать нового главного тренера с сохранением вектора «мы хотим оверперформить из ничего и благодаря этому поднимать деньги на призовых, телевизионных контрактах и трансферах», то Виллаш-Боаш должен быть первым кандидатом. В нынешнем сезоне «Марсель» в плане концепта выглядит даже больше «Атлетико», чем сам «Атлетико». Вот несколько черт, объединяющих идеи АВБ и Симеоне (и в них АВБ в нынешнем сезоне выглядит убедительнее — даже с поправкой на разные уровни чемпионатов):



— нельзя допустить, чтобы соперник создал момент для удара в быстром переходе из обороны в атаку;



— прессинг после потери — мера профилактики для восстановления позиций за линией мяча;



— если соперник проходит тебя на оси поля, фол, даже жёсткий, — оправданная мера;



— если есть выбор, кому встречать игрока с мячом, то это делает футболист, который находится дальше от оси поля. Другой закрывает первую возможную линию передачи;



— если одна из восьмёрок проваливается, то соперника по ширине встречает опорник, сохраняя в остаточной защите всю четвёрку неизменной линией.



В сравнении можно углубиться в детали и обнаружить, что Виллаш-Боаш назначил для Бубакара Камара роль, похожую на ту, что исполнял в лучшие сезоны Габи — это полицейский, который не даёт никому пройти через центр, и безжалостно срывает любую атаку через свою зону. Камара прогрессирует даже по ходу нынешнего сезона, и его влияние на успешность «Марселя» в переходе из атаки в оборону невозможно переоценить. Особенно это заметно, когда задерживается на чужой половине один из крайних защитников ОМ — Камара точно знает, когда нужно остаться на оси, чтобы сбить темп ответной атаки, а когда нужно покинуть свою позицию, бросаясь игроку с мячом наперерез. Это качество выбора — одно из лучших из тех, что были и у Габи.

Как и раньше, у Виллаш-Боаша не так много идей с мячом — по большому счёту все они ограничиваются игрой в переходах и ставкой на индивидуальное мастерство проводящего очередной восхитительный сезон Димитри Пайета. В чемпионате Франции и при довольно ограниченном в плане балансе состава португальскому тренеру этого хватает, и есть ощущение, что если он получит исполнителей в атаке не менее работоспособных, чем прессинг-машина Валентен Ронжье, но при этом более креативных, то это позволит вернуться в топ европейских тренеров.

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Для этого необходимы две вещи. Первое — команда с нужным концептом (хотят быть в топе, но не имеют самых сильных игроков в мире, поэтому должны больше пахать, чем звёзды). «Марселю» пока до топа всё же далеко, а вот «Атлетико» гораздо ближе. Но есть и второй фактор: Виллаш-Боашу должно хотеться снова быть под ежедневным прессом болельщиков и результата, как это обычно бывает в большом клубе.



Вместе с желанием побеждать на Лазурном берегу Виллаш-Боаш возвращает и готовность к такому давлению.