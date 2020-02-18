Лига чемпионов. «Боруссия» — «ПСЖ» и «Атлетико» — «Ливерпуль». LIVE!
Все подробности матчей.
Лига чемпионов. 1/8 финала. 1-й матч
18 февраля 2020, вторник. 23:00 МСК
Боруссия Д
Дортмунд, Германия
Не начался
ПСЖ
Париж, Франция
«Боруссия» Д — ПСЖ. Текстовая трансляция
Лига чемпионов. 1/8 финала. 1-й матч
18 февраля 2020, вторник. 23:00 МСК
Атлетико М
Мадрид, Испания
Не начался
Ливерпуль
Ливерпуль, Англия
«Атлетико» — «Ливерпуль». Текстовая трансляция
Лига чемпионов. Плей-офф. Календарь
ОНЛАЙН
16:00. Добрый день! Лига чемпионов возвращается! Сегодня в 23:00 мск начнутся матчи «Боруссия» — «ПСЖ» и «Атлетико» — «Ливерпуль».
Вот такие эмоции наш обозреватель Кирилл Хаит испытывал сразу после жеребьёвки.
Зидан против Гвардиолы – это хит Лиги чемпионов. Но есть пара, которая не хуже
Хаит в восторге от жеребьёвки.
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