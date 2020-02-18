Лига чемпионов. «Боруссия» — «ПСЖ» и «Атлетико» — «Ливерпуль». LIVE!

«Боруссия» Д — ПСЖ. Текстовая трансляция

«Атлетико» — «Ливерпуль». Текстовая трансляция

Лига чемпионов. Плей-офф. Календарь

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16:00. Добрый день! Лига чемпионов возвращается! Сегодня в 23:00 мск начнутся матчи «Боруссия» — «ПСЖ» и «Атлетико» — «Ливерпуль».

Вот такие эмоции наш обозреватель Кирилл Хаит испытывал сразу после жеребьёвки.