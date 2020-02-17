«Возможно, Гончаренко не мой тренер». ЦСКА отказался от очередного новичка

Кирилл Колесниченко о том, почему не прошёл просмотр в ЦСКА, Гончаренко, интересе «Зенита» и недопонимании с «Чертаново».

Сегодня ЦСКА объявил, что не будет подписывать контракт с Кириллом Колесниченко, который находился в «армейском» клубе на просмотре. «Чемпионат» поговорил с Колесниченко и узнал:

— о причинах, почему он не остался в ЦСКА;

— о сильных сторонах Котина и Шкурина;

— как в ЦСКА реагируют на прямые эфиры в Instagram;

— об интересе «Зенита»;

— о разногласиях с руководством с «Чертаново».

— Сильно расстроены, что не удалось подписать с ЦСКА полноценный контракт?

— Не рад, но сбор был плодотворным. Поработал с высококлассными игроками, специалистами, в топовом клубе России. Не скажу, что очень сильно расстроился – это футбол, всякое бывает. Есть и моя вина, значит не показал себя полностью. Плюс в футболе важно попасть к своему тренеру. Возможно, Виктор Михайлович просто не мой тренер. А, может, я себя плохо показал.

«Шумиха пройдёт – и Чалову станет легче». Гончаренко – о «Зените», трансферах и сборах Главный тренер ЦСКА ответил на самые актуальные вопросы.

— Гончаренко видел вас на позиции левого латераля?

— Виктор Михайлович много говорил со мной: и перед сбором, и перед играми. Говорил, что так как я левоногий, то могу сыграть и латераля, и в атакующей тройке, и в центре поля.

— Был ли финальный разговор, когда Гончаренко сказал, что контракт подписывать не будут?

— Да, он был. Гончаренко всё подробно объяснил. Подробности оставлю при себе. Виктор Михайлович сказал, что летом может вернуться к моей кандидатуре, а сейчас я пока не подошёл.

— Караев сказал, что Гончаренко отказался от него, чтобы не портить ему карьеру нахождением на скамейке. В вашем случае причина такая же?

— Нет, были другие причины.

— Самое яркое впечатление за время тренировок в ЦСКА?

— Все открыты и превосходно общаются. Братья Березуцкие, Акинфеев, Жора Щенников, Набабкин – все поддерживают, помогают, нет никаких проблем. То же самое с молодыми ребятами. У ЦСКА очень сплочённый коллектив, крутой тренерский штаб, повар, пресс-атташе – да вообще все. Тренировки соответствующие – это топ команда России. Гончаренко знает своё дело, поэтому ЦСКА с молодой командой обыгрывает «Реал» и круто выступает в РПЛ.

В ЦСКА дебютировали два новичка. С «Зенитом» им пока играть рано Как Котин и Колесниченко использовали свой шанс.

— Зимой команду пополнили Шкурин и Котин. Успели составить о них мнение?

— Никита Котин – молодой игрок, ему всего 17 лет. В ЦСКА он сильно прибавит и, думаю, в скором времени уже может играть в стартовом составе. Илья Шкурин – сильный нападающий. Человек забивает по 20 голов, попадает в список на «Золотую бутсу». Он прибавит и будет приносить пользу ЦСКА. Главное, что все в ЦСКА думают головой, а это самое важное качество для футболиста. У Гончаренко нельзя бездумно пинать мяч.

— С Котиным выходили в прямой эфир в Instagram, общались с болельщиками. В клубе потом не предъявляли за то, что выносите внутреннюю кухню?

— Нет. В клубе ничего не скрывают, вся информация доступна. Все сказали: «Молодцы, общайтесь с фанатами».

Фото: pfc-cska.com

— Есть понимание, что будет дальше?

— Пока возвращаюсь в «Чертаново», а что будет дальше – не знаю. Может, мне завтра позвонит какой-то клуб и скажет, что заинтересован во мне, что буду играть в основе. Тогда я могу поменять команду.

— Кто-то уже проявлял интерес?

— Перед сборами с ЦСКА был интерес от «Зенита». Была возможность поехать с ними на сборы, но я сказал, что поеду с ЦСКА. С «армейцами» уже была договорённость, а слово надо держать. В «Зените» с уважением и пониманием отнеслись. Сказали: «Без проблем, если что-то не срастётся, то своё предложение не отклоняем». Так что, возможно, будет вариант попробовать свои силы в «Зените».

— До сборов с ЦСКА полгода не играли в футбол. Дело было только в травме?

— Травма была, но не столь серьёзная. Из-за неё я какое-то время пропустил, но потом не играл, потому что было недопонимание с руководством «Чертаново». Мы по-разному видим моё будущее.

— Какая главная цель на ближайшее время?

— Я не играл полгода, хочется просто начать получать практику. Хотелось бы попасть в клуб РПЛ. Если получится, то попасть в европейский клуб, который играет в еврокубках. Это было бы превосходно.