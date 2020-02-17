«Задаюсь вопросом: почему они, а не я?» Ушёл из жизни герой мюнхенской трагедии Грегг

Он так и не выиграл ни одного титула, но стал героем для многих.

Легендарный экс-вратарь «Манчестер Юнайтед» и Северной Ирландии Гарри Грегг скончался в возрасте 87 лет. Бывший футболист умер в окружении семьи. Грегг известен не только своей игрой, но и отважными действиям во время мюнхенской трагедии 1958 года, унёсшей жизни 23 человек. Тогда его прозвали «героем Мюнхена».

Мюнхенская трагедия

Грегг подписал контракт с клубом из Манчестера в декабре 1957 года, всего за два месяца до трагедии. Руководство «красных дьяволов» отдало тогда за него сумасшедшие по тем временам деньги – 23 тысячи фунтов. Эта цена стала рекордной за вратаря.

6 февраля 1958 года самолёт с игроками, персоналом и журналистами возвращался из Белграда после четвертьфинального матча Кубка европейских чемпионов против «Црвены Звезды» (3:3). На борту самолёта находились 44 человека. В том числе, вратарь Гарри Грегг.

Пилотам пришлось сделать остановку в аэропорту Мюнхена, так как объём топливных баков авиакомпании British Airways не был рассчитан на такие большие расстояния. Дважды они хотели поднять судно в воздух после заправки, но отказывались от этой идеи из-за повышенной вибрации в одном из двигателей.

К моменту третьей попытки взлететь в Мюнхене начался сильный снегопад. Пилоты долго не могли решить, что делать: попробовать подняться в воздух или же отложить полёт на следующий день. Из самолёта даже были эвакуированы пассажиры. Но в итоге было принято решение взлетать. По одной из версий, на полосе лежало много мокрого снега, который помешал самолёту набрать нужную скорость, чтобы подняться в воздух. Он снёс ограждение, а затем врезался в ангар, который находился неподалёку. Из-за топлива, находившегося в ангаре, в самолёте началось возгорание. По другой версии, перед тем, как врезаться в ангар, самолёт задел крылом жилой дом.

Гарри Грегг проявил настоящее мужество. Он спас своих партнёров по команде Бобби Чарльтона, Джеки Бланчфлауэра и Денниса Вайолетта. Также Грегг вытащил из самолёта беременную жену югославского дипломата Веру Лукич и её двухлетнюю дочь. За отважные действия в 1995 году футболиста наградили Превосходнейшим орденом Британской империи.

Цветы Манчестера: главная трагедия в истории английского футбола 60 лет со дня мюнхенской авиакатастрофы.

Два года назад, во время 60-летней годовщины ужасной трагедии, Грегг дал интервью газете Daily Mail, где рассказал, что до сих пор помнит тот день в Германии.

«Если я закрою глаза, то могу вспомнить каждую деталь того, что произошло в тот день в Германии. Я помню, где все сидели и что говорили многие парни, прежде чем мы попытались в третий раз взлететь. В течение многих лет я изо всех сил пытался увидеться с семьями некоторых моих товарищей по команде, которые умерли. Всегда задаюсь одним вопросом. Почему они? Почему не я?» — сказал Грегг.

Карьера после трагедии

Уже через две недели после трагедии Грегг сыграл на ноль в матче Кубка Англии против «Шеффилд Уэнсдей» (3:0). «МЮ» дошёл до финала, где уступил «Болтону». Летом 1958 года он был признан лучшим вратарём чемпионата мира, а сборная Северной Ирландии дошла до четвертьфинала.

Любопытно, что за время пребывания в «Манчестер Юнайтед» североирландец так и не выиграл ни одного трофея. Он провёл 247 матчей в составе «красных дьяволов», 48 из которых отыграл на ноль. В сезоне-1964/1965 манкунианцы стали победителями первого дивизиона Футбольной лиги, но Грегг не получил медаль, так как не провёл для этого определённое количество матчей из-за полученных травм.

В сезоне-1966/1967 история повторилась, а по ходу сезона вратарь перешёл в «Сток Сити», где и завершил свою игровую карьеру.

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Гарри Грегг никогда не называл себя героем. В своей биографии «Игра Гарри» он писал: «Мюнхен сделал меня личностью, в этом нет никаких сомнений. Но за славу мне пришлось заплатить определённую цену, поскольку Мюнхен бросил на мою жизнь тень, которую мне было трудно развеять».

Всего две недели назад «Юнайтед» почтил память жертв авиакатастрофы в Мюнхене в 62-ю годовщину инцидента. Теперь единственным живым представителем «малышей Басби» стал полузащитник Бобби Чарльтон, которому в этом году должно исполниться 83 года.