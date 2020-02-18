В пятницу закроется трансферное окно в РПЛ. Каких переходов ждать в последние дни

Трансферное окно в РПЛ закроется в ночь с пятницы на субботу на этой неделе. В нашем чемпионате ещё осталось несколько трансферных интриг. Выделяем главные.

Кто заменит Смолова в «Локомотиве»

«Локомотив» планирует подписать нападающего до конца трансферного окна. Клубу не очень хочется оставаться с одним Эдером в атаке, поэтому работа ведётся активная. Проблема заключается в том, что в это трансферное окно бюджет клуба очень ограничен. «Железнодорожники» могут позволить себе только аренду с правом выкупа, на полноценный переход денег в клубе нет. Из-за этого, к примеру, «Локо» отказался рассматривать вариант с переходом Эль-Шаарави, которого, по нашей информации, предлагали клубу в это окно. У клуба есть список из семи-восьми кандидатов на позицию форварда.

Стефано Эль-Шаарави Фото: VCG/Getty Images

Изначально клуб вёл переговоры с Ньяссом, который уже выступал за «Локомотив». Но сенегалец отказался от аренды: его не устроили личные условия. По-прежнему сохраняется интерес к нападающему «Бёрнли» Выдре. Но тут пока всё сложно: есть проблемы с агентом польского форварда. Впрочем, не исключено, что стороны смогут договориться. Ещё один игрок из списка списке «Локо» — нападающий «Црвены Звезды» Ричмонд Боакье. В общем, выбирать есть из кого, и новый форвард в команде этой зимой, скорее всего, появиться должен.

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Подпишет ли ЦСКА форварда или ограничится Шкуриным

«Где же нап?» Этот вопрос фанаты ЦСКА задают руководству клуба каждое трансферное окно. Вот и этой зимой все понимали, что «армейцам» очень нужен качественный форвард, который может составить конкуренцию Фёдору Чалову или играть с ним вместе. Да, был подписан Илья Шкурин, но пока этот футболист, скорее, выглядит как замена Такуме Нисимуре. Просто вместо иностранного игрока замены был взят нападающий с паспортом. На данный момент есть большие сомнения в том, что Шкурин сможет действительно качественно усилить ЦСКА, поэтому ещё один нападающий команде необходим.

Фёдор Чалов Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

У «армейцев» было сразу несколько вариантов в это окно: клуб пытался приобрести форварда сборной Словакии Боженика, который теперь в итоге играет у Дика Адвоката в «Фейенорде». Был вариант с Педро Абреу из «Фиорентины». Последним игроком, по которому ЦСКА вёл переговоры, был нападающий «Флуминенсе» Маркос Пауло. Но, по нашей информации, шансы на успех сделки минимальны. Велика вероятность, что новый форвард до ЦСКА зимой так и не доедет. При этом, как нам стало известно, у «армейцев» уже сейчас появилось несколько вариантов на летнее трансферное окно.

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«Рубин» и левый защитник

«Рубин» — главный ньюсмейкер в это трансферное окно. Было совершено несколько шумных трансферов, но, по нашей информации, клуб из Казани постарается совершить ещё одну сделку до конца трансферного окна. Леонид Слуцкий не очень доволен левыми защитниками, которые сейчас есть в команде, поэтому на эту позицию рассматриваются русские игроки. По нашим данным, основной кандидат – защитник «Урала» Михаил Меркулов. Есть интерес и к защитнику «Оренбурга» Терехову. Можно быть уверенным, что «Рубин» в ближайшие дни сделает попытку подписать одного из них.