«Локо» засудил бывший игрок. Фернандеш выиграл 11 миллионов – это премиальные за Кубок

Что случилось

Сегодня стало известно, что спортивный арбитражный суд (CAS) обязал «Локомотив» выплатить бывшему полузащитнику команды Мануэлу Фернандешу более 11 млн рублей. В Лозанне состоялось заседание по делу бывшего хавбека московского клуба. Футболист обратился в суд, так как посчитал, что ему недоплатили в тот период, когда президентом клуба была Ольга Смородская.

Мануэл Фернандеш отсудил у «Локомотива» 11 млн рублей

История с долгом «Локомотива» Фернандешу тянется с 2015 года. 17 февраля CAS вынес окончательное решение. Теперь «Локомотив» обязан выплатить игроку приличную сумму. Если быть точнее — 11 млн 97 тыс. 918 руб. 30 копеек плюс 5% инфляции. В «Локомотиве» эту информацию комментировать отказались, ссылаясь на то, что точных данных по вердикту CAS пока не получили.

Зато мы получили комментарий бывшего президента клуба Ольги Смородской. «Локомотив» плохо подготовился к суду, Фернандешу никто ничего не должен. Мануэль просто считал, что ему выплатили недостаточно, но это не так», — заявила она.

За что «Локомотив» должен Фернандешу

История с выплатами Фернандешу солидной суммы тянется со времён президентства Ольги Смородской. Именно Ольга Юрьевна, по словам агента, в 2015 году не выплатила Фернандешу премиальные. Но ещё год назад Паулу Барбоза (агент Фернандеша) заявлял, что с подачей заявление в CAS решили повременить. Ману вместе с агентом ждали решения нового генерального директора – Василия Кикнадзе, но, по-видимому, оно их не устроило. А Смородская заявляла, что невыплаченные премиальные – выдумка.



Вчера состоялось заседание CAS в Лозанне. Правота Фернандеша была подтверждена. Отмечено, что клуб не выплатил ему солидную сумму: бонус за победу в Кубке России, разницу в зарплате, которая возникла из-за изменения курса рубля и пять тыс. франков судебных издержек. К общей сумме, которая составляет более 11 млн рублей, добавятся и 5% инфляции.

Как Фернандеш уходил из «Локомотива»

Фернандеш ушёл из «Локомотива» свободным агентом летом 2019 года. За «железнодорожников» Ману отыграл пять сезонов, забив 34 мяча. Игрок покинул клуб по истечении контракта. Василий Кикнадзе в интервью «Чемпионату» рассказал, что между Жоау Мариу и Фернандешем сделали ставку на молодость первого, тем самым дав понять, что Ману оказался бы на скамейке. До этого генеральный директор «Локомотива» достаточно жёстко высказался об игроке: «Остаются ли у него шансы остаться? Зависит от того, как он проявит себя в оставшееся время. Если это Ману из чемпионского сезона, он точно нам нужен. Если нет – нужно расставаться». Но Фернандеш ответил, что слова Кикнадзе его не интересуют.

Фернандеш: не интересует, что сказал Кикнадзе, обид на «Локо» нет

Ещё пару месяцев – в основном через прессу – обсуждалась история продления отношений, но в итоге стороны так и не пришли к соглашению.

Как он играл за «Краснодар»

Ещё до официального ухода Фернандеша из «Локо» игроком интересовались многие клубы, но Ману предпочёл «Краснодар». В этом розыгрыше РПЛ Ману провёл за «быков» лишь шесть матчей (ни одного полного), отметившись одним забитым мячом. Также один гол он забил в Лиге Европы – в ворота «Трабзонспора». В игре против «Арсенала» 24 ноября игрок получил травму, выбыв до конца года. Сейчас со здоровьем футболиста всё в порядке. Он вместе с другими футболистами тренируется в общей группе и участвует в контрольных матчах.