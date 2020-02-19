10 легионеров РПЛ, которые за последние пять лет подорожали больше всего

Принято считать, что легионеры часто приезжают в Россию либо доигрывать, либо за большими деньгами. На самом деле, многие из них продолжают совершенствоваться, поднимая свою трансферную стоимость. Ниже – 10 легионеров РПЛ, которые подорожали больше всего за последние пять лет по данным портала Transfermarkt.ru.

10 легионеров РПЛ, которые за последние пять лет подешевели больше всего А когда-то играли в Европе.

Соломон Кверквелия Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Возраст: 28

Нынешний клуб: «Локомотив»

Трансферная стоимость в 2015-м: 4,5 млн евро

Нынешняя стоимость: 8 млн евро

Грузинский защитник всю карьеру проводит в чемпионате России. Сначала футболист на протяжении шести лет выступал за казанский «Рубин», который отправлял его в аренду в «Нефтехимик», а летом 2017-го перешёл в «Локомотив».

С «Локо» грузин стал чемпионом России, два раза брал Кубок и один раз Суперкубок. Во время чемпионского сезона-2017/2018 пристальный интерес к Соломону проявлял английский «Лестер». Ходили слухи, что за Кверквелию англичане предлагали 10 млн евро, но переход не состоялся из-за желания самого футболиста остаться в Москве и выиграть титул.

В этом сезоне Соломон перестал попадать в стартовый состав «Локомотива». Главный тренер Юрий Сёмин предпочитает пару центральных защитников Хёведес — Чорлука, оставляя Кверквелию на скамейке запасных. Грузинский защитник провёл в этом сезоне РПЛ лишь один тайм в матче против «Тамбова». В Лиге чемпионов Соломон появился только в гостевом матче против мадридского «Атлетико», который уже ничего не решал.

Куда пропал Саба Кверквелия? Отвечает он сам Нет, он не поссорился с Сёминым и не уехал в Санкт-Петербург.

Летом футболист оценивался в 10 млн евро, но уже к зиме его трансферная стоимость снизилась до 8 млн. На зимних сборах Саба наконец-то стал появляться в основном составе, поэтому есть вероятность, что мы будем чаще видеть его на поле весной.

Матиас Норманн Фото: Артём Гусев, «Чемпионат»

Возраст: 23

Нынешний клуб: «Ростов»

Трансферная стоимость в 2015-м: 50 тыс. евро

Нынешняя стоимость: 6 млн евро

Молодой норвежец, как и его «Ростов», стал настоящим открытием первой половины сезона. Поиграв на родине за скромные «Будё-Глимт» и «Альта», в 2017 году Матиас подписал контракт с клубом АПЛ «Брайтоном». Англичане приобрели норвежца за 1,4 млн евро, но сразу же отдали в аренду «Мольде» — к Уле-Гуннару Сульшеру. Там футболист провёл 15 матчей, забив один гол и сделав четыре голевые передачи.

Вернувшись в «Брайтон», Норманн получил предложение от «Ростова», которое устроило и клуб, и футболиста. За норвежца российский клуб заплатил 1,7 млн евро, подписав с ним контракт до лета 2024 года. Поначалу его переход всех удивил, но сейчас Матиас стал неотъемлемой частью «Ростова» Карпина, проведя за клуб 25 матчей. В них ему удалось отличиться одним голом и шестью голевыми передачами.

В сентябре прошлого года состоялся дебют футболиста за сборную Норвегии. Главный тренер Ларс Лагербек выпустил Норманна на замену в матче против Мальты. Благодаря удачному выступлению за «Ростов» и дебюту за сборную, ценник на Матиаса вырос в три раза.

Кристиан Рамирес Фото: Сергей Апенькин, «Чемпионат»

Возраст: 25

Нынешний клуб: «Краснодар»

Трансферная стоимость в 2015-м: 1 млн евро

Нынешняя стоимость: 7,5 млн евро

Ещё один футболист «Краснодара» Кристиан Рамирес перешёл в стан «быков» из «Ференцвароша». Проведя в Венгрии два года, эквадорец стал чемпионом этой страны, а также выиграл Кубок венгерской лиги. Зимой 2017 года на Рамиреса вышел «Краснодар», который предложил подписать контракт до лета 2022-го. Клуб Галицкого заплатил венгерскому клубу за игрока всего 1,5 млн евро.

Примечательно, что Рамирес ещё ни разу не отличился за «Краснодар». При этом эквадорский футболист часто подключается к атакам «быков» и отдал уже восемь голевых передач за три года в России. По итогам сезона-2018/2019 вошёл в список 33 лучших футболистов Российской Премьер-Лиги.

Кстати, Рамирес очень рано дебютировал за сборную Эквадора. Уже в возрасте 18 лет он провёл свой первый матч против сборной Гондураса.

Гжегож Крыковяк Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Возраст: 30

Нынешний клуб: «Локомотив»

Трансферная стоимость в 2015-м: 12 млн евро

Нынешняя стоимость: 20 млн евро

В 2015 году Гжегож Крыховяк блистал в составе испанской «Севильи», став одним из самых заметных игроков андалусийского клуба. С ним он взял два титула Лиги Европы подряд. Его трансферная стоимость за время пребывания в «Севилье» увеличилась до 30 млн евро. Игроком заинтересовался французский «ПСЖ», который предложил за поляка 27,5 млн. «Севилья» приняла предложение парижан, а Крыховяк перешёл в клуб в своему бывшему тренеру Унаи Эмери.

В столице Франции заиграть у польского футболиста не получилось из-за высокой конкуренции на его позиции. Проведя во французской Лиге 11 матчей, Гжегож принял решение уйти в аренду, чтобы получать больше игровой практики. На футболиста вышел английский «Вест Бромвич», который предложил поляку год поиграть в АПЛ.

Позже, побывав в гостях у «Чемпионата», Крыховяк рассказал о конфликте с испанским тренером.

«Перед тем как подписать контракт с «ПСЖ», спросил у Эмери, точно ли он хочет видеть меня в команде. Он ответил, что да. Я подумал: «Он меня знает. Представляет, как я играю. Зачем отказывать?». Спустя три месяца Эмери сказал, что не видит мне места в команде. Я так на него разозлился! Не понимал, что могло измениться, просил его объяснить. Но всё, что мне оставалось, принять эту ситуацию и уйти в другой клуб», — сказал Крыховяк.

Крыховяк: теракт на Елисейских полях случился в 500 метрах от меня Большое интервью с Гжегожем Крыховяком – про разочарование в Эмери, взрывы в Париже и перестановки в «Локо».

В АПЛ футболист провёл 27 матчей и отдал две голевые передачи, после чего вернулся в стан парижского клуба. Летом 2018 года поляку поступило предложение от московского «Локомотива». Сначала Гжегож ушёл в аренду на год, а летом 2019-го окончательно переехал в Москву. Сейчас Крыховяк является не только одним из лучших легионеров РПЛ, но и одним из лучших игроков первой части всего чемпионата. В этом сезоне он провёл уже 17 матчей, в которых забил восемь мячей и отдал две голевые передачи.

Возраст: 25

Нынешний клуб: «Краснодар»

Трансферная стоимость в 2015-м: 4 млн евро

Нынешняя стоимость: 14 млн евро

На протяжении семи лет выступал за голландский «Фейеноорд», пока летом прошлого года его не выкупил «Краснодар». Клуб Сергея Галицкого, усиливая состав под Лигу чемпионов, отдал за голландца девять млн евро. 25-летний полузащитник подписал контракт на пять лет.

В этом сезоне Вильене удалось дважды отличиться в РПЛ. Особенно красивым получился дальний удар в ворота «Уфы», который помог его команде переломить ход встречи и выиграть 3:2. Потом Тонни забил победный мяч в гостях тульскому «Арсеналу» (2:1).

В еврокубках голы Вильены тоже пригодились. Именно благодаря его забитому мячу в ворота «Порту», «Краснодар» одержал важную гостевую победу в Лиге Чемпионов, сумев впервые в своей истории пробиться в раунд плей-офф. Ещё один гол Вильены за «Краснодар» пришёлся на матч Лиги Европы против турецкого «Трабзонспора», который «быки» выиграли со счётом 2:0.

Всё это способствовало тому, что после перехода в «Краснодар» стоимость голландского футболиста возросла ещё на 5 млн.

Себастьян Дриусси Фото: Epsilon/Getty Images

Возраст: 24

Нынешний клуб: «Зенит»

Трансферная стоимость в 2015-м: 3 млн евро

Нынешняя стоимость: 16 млн

Воспитанник «Ривер Плейт» провёл восхитительный сезон-2016/2017 в составе родного клуба. В 27 матчах аргентинец забил 17 мячей и отдал три голевые передачи, чем привлёк внимание скаутов санкт-петербургского «Зенита». Несмотря на то что на тот момент Transfermarkt оценивал Дриусси в восемь млн евро, будущий клуб предложил почти в два раза больше – 15 млн. Этого оказалось достаточно, чтобы переманить игрока в Санкт-Петербург.

Сейчас Дриусси проводит за питерцев уже третий полный сезон. На его счету 69 матчей и 17 забитых мячей в РПЛ. В результативности аргентинец уступает и Дзюбе, и Азмуну, зато особенно полезен на позиции оттянутого форварда. Трансферная стоимость 24-летнего футболиста до сих пор увеличивается.

Перед зимней паузой многое говорилось о возможном переезде Дриусси в США. В его переходе был заинтересован клуб Дэвида Бекхэма «Интер Майами», в чём аргентинец признался сам. В контексте возвращения Кокорина, место Дриусси в команде действительно находилось под вопросом, но учитывая последние события, Себа наверняка останется в России.

Эталоном центрального нападающего для Дриусси является Луис Суарес. Тренер «Ривер Плейт» Себастьян Гальярдо часто показывал ему нарезки с действиями уругвайца, а выступая за «Ривер Плейт», Дриусси пересекался с Суаресом на футбольном поле во время клубного чемпионата мира.

Сердар Азмун Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Возраст: 25

Нынешний клуб: «Зенит»

Трансферная стоимость в 2015-м: 2,5 млн евро

Нынешняя стоимость: 18 млн евро

На талант Сердара Азмуна обратил внимание тогдашний главный тренер «Рубина» Курбан Бердыев. Поэтому даже после ухода Бердыева в «Ростов» молодой иранский футболист последовал за ним. Азмуна дважды брали в аренду, пока окончательно не выкупили за 2,3 млн евро летом 2016 года. В общей сложности иранский нападающий провёл в составе жёлто-синих 63 матча РПЛ, в которых отличился 20 раз.

Через год Бердыев вновь вернулся в казанский «Рубин», а Азмун снова последовал за ним, перейдя в клуб в статусе свободного агента. Иранский футболист забивал не так уж много, но был полезен команде. Из-за оборонительного стиля команды Бердыева Азмун забил всего лишь девять голов в 40 матчах за казанский клуб.

В январе прошлого года футболистом заинтересовался «Зенит», который предложил за него 12 млн евро. И «Рубин», и Бердыев приняли решение продать игрока. Теперь иранец играет под руководством Сергея Семака и смог раскрыться по-настоящему. Азмун провёл за питерцев 30 матчей, в которых забил 16 мячей, и можно с уверенностью сказать, что стоимость иранского футболиста будет только расти.

Возраст: 28

Нынешний клуб: «Краснодар»

Трансферная стоимость в 2015-м: 1,25 млн евро

Нынешняя стоимость: 17 млн евро

В 2015 году шведский футболист успешно выступал у себя на родине за «Эльфсборг». Он провёл более сотни матчей за этот клуб, а в январе 2017 года перешёл в «Краснодар» за два млн евро. В клубе Сергея Галицкого Классон быстро адаптировался и уже во второй половине чемпионата провёл 13 матчей, забил один гол и отдал три голевые передачи.

Последующие два сезона в РПЛ выдались ещё более удачными. Суммарно Классон провёл 59 матчей, в которых забил 22 мяча и отдал 14 голевых передач. После перехода в «Краснодар» его трансферная стоимость увеличилась в девять раз!

Летом футболист получил разрыв крестообразных связок в составе сборной Швеции, которая встречалась с Испанией. Классону потребовалась операция. Из-за травмы Виктор так и не сыграл ни одного матча за «Краснодар» в этом сезоне. В январе швед приступил к работе с мячом, а его возвращение ожидается в марте.

Никола Влашич Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Возраст: 22

Нынешний клуб: ЦСКА

Трансферная стоимость в 2015-м: 1,25 млн евро

Нынешняя стоимость: 22 млн евро

Лидер ЦСКА Никола Влашич является воспитанником «Хайдука» из города Сплит. В возрасте 20 лет он перешёл из родного клуба в английский «Эвертон» за 10,8 млн евро. Но в АПЛ у хорвата заиграть не получилось. В сезоне-2017/2018 он провёл за клуб из Ливерпуля 12 матчей, а потом отправился в аренду на год в московский ЦСКА. В первом сезоне за москвичей Влашич сыграл в 25 матчах, забив пять голов и отдав столько же голевых передач.

После окончания арендного соглашения руководство ЦСКА решило выкупить хорвата, но «Эвертон» хотел вернуть игрока. При этом сам Влашич желал остаться в стане «армейцев». На помощь президенту ЦСКА Евгению Гинеру пришёл его друг – бизнесмен Алишер Усманов. Российский предприниматель был знаком с боссами «Эвертона» и помог убедить их продать Влашича в Москву за 15,7 млн евро. Английский клуб смог заработать деньги, а ЦСКА получил желанного футболиста.

«Такие игроки, как Никола, что называется, делают разницу, на них приходят смотреть болельщики, их любят, ими восхищаются», — говорил Гончаренко о его переходе.

В этом сезоне Влашич тоже показывает прекрасную статистику выступлений. В 19 матчах РПЛ он забил семь мячей, а по системе «гол+пас» набрал 11 очков. Это шестой результат в лиге.

Возраст: 22

Нынешний клуб: «Зенит»

Трансферная стоимость в 2015-м: 10 млн евро

Нынешняя стоимость: 40 млн евро

Воспитанник «Коринтианса» Малком дебютировал в бразильской Серии А в возрасте 17 лет. В 2015 году он стал чемпионом в составе бразильского клуба, а его трансферная стоимость увеличилась с четырёх миллионов до десяти. Молодым футболистом начали интересоваться многие европейские клубы, а сам Малком сделал выбор в пользу французского «Бордо».

Особенно удачным выдался сезон-2017/2018. На тот момент он уже стал твёрдым игроком основы «Бордо» и в 35 матчах забил 12 голов, набрав по системе «гол+пас» 19 очков. Рыночная стоимость футболиста возросла более чем в четыре раза. Малком стоил 45 млн евро, и им заинтересовалась сама «Барселона». Испанский гранд перехватил футболиста у итальянской «Ромы», с которой у «Бордо» была достигнута договорённость. Малком уже находился в аэропорту и должен был вылетать в Рим на подписание контракта, как вдруг всё резко отменилось. Уже через два дня руководство «Бордо» объявило, что футболист уходит в «Барселону».

«Однажды Пике пришёл на тренировку в бахилах…» Интервью с самым дорогим игроком РПЛ Малком рассказал о травме, о «Барселоне» и о том, как погладил белого тигра.

В Испании карьера у бразильца не задалась. Он редко попадал в основной состав, а в чемпионате Испании провёл всего 15 матчей, в которых забил один гол. Отсутствие игрового времени подтолкнуло его к переходу в «Зенит» летом 2019 года за 40 млн евро. Но в Санкт-Петербурге Малкома стали преследовать травмы. На данный момент он провёл лишь два матча РПЛ, сыграв в среднем по 32 минуты. Зато на сборах провёл уже несколько игр в основном составе, а на днях забил свой дебютный мяч за «Зенит» в ворота «Кайрата».