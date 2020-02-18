Кокорин – просто пушка. Он обязательно спасёт «Сочи», а боссы «Зенита» ещё пожалеют

Знаете, что сейчас сильнее всего удивляет в истории с Кокориным? То, с какой лёгкостью после лишения свободы он начал преодолевать всевозможные трудности и как необычайно просто ему далось возвращение в большой футбол. По крайней мере, с внешней стороны всё это выглядит именно так. Наверняка Александр приложил колоссальные усилия поздней осенью – и мы их, разумеется, не можем прочувствовать и оценить, зато сейчас Кокорин так летает по полю, будто никуда не уходил и нигде не сидел.

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Я до сих пор помню, как после годичной дисквалификации мучительно пытался обрести себя Егор Титов в 2005-м. Его реабилитация длилась долго, почти весь сезон, и лишь к 2006-му он стал напоминать себя прежнего. Помню, как медленно, через паузы и повреждения, набирал форму Роман Ерёменко в недавнем «Спартаке». Он выдавал приличные отрезки, но всё равно по-настоящему воскрес как игрок только в «Ростове», да и то до сих пор не отличается стабильностью.

Причём в тех случаях речь шла о дисквалификациях, когда футболисты не имели возможности крутиться в элитном футболе, но хотя бы не были ограничены в самостоятельных тренировках. Кокорин же с Мамаевым долго просидели в СИЗО без возможности просто выйти на пробежку с мячом, вдобавок получили мощнейший удар по психике, столкнулись сначала с гневом страны, а потом показательной поркой от власти – и это было испытание в десятки раз более суровое, чем дисквалификация за допинг.



Да и зимой, когда Мамаев вовсю готовился к сезону в «Ростове», у Кокорина продолжились проверки на прочность. Внезапный отказ «Зенита» от его услуг после напрасных ожиданий, ссылка в «Зенит-2», непонятная аренда в «Сочи», которая то состоится, то отменится, то снова произойдёт, статус холопа, бурные обсуждения в СМИ – в важный момент, когда надо было готовиться к чемпионату, мысли нападающего явно были в месте, далёком от футбола, а сам он метался из одной команды в другую и вряд ли его тренировки были такими уж стабильными. По всем законам логики он должен был сейчас находиться если не в полуразобранном, то очень скромном состоянии. И мы должны были дружно оправдывать его неудачи: «требуется время», «не всё сразу», «к марту-апрелю он наберёт форму» и так далее.



Но Кокорин – в полном порядке. В полнейшем! Просто пушка.



Можно в очередной раз позанудствовать и заметить, что не совсем корректно выносить оценки по итогам зимних спаррингов, но мы ведь имеем понятную систему координат перед глазами. Примерно чувствуем темп и качество футбола в матчах, статус и уровень соперников – и на этом фоне уже оцениваем изучаемого игрока. «Зальцбург», с которым «Зенит» играл в конце января и который находился уже на финишном отрезке подготовки, — это точно не колхоз. «Динамо», прикупившее солидных игроков, замахивающееся на еврокубки и также приближающееся к финишу сборов, — тоже далеко не катарский деревенский «Аль-Увайнах». Эти игры вполне позволяют понять, что Кокорин находится в столь крутом состоянии, в котором не всегда был и до дисквалификации.

Вот это феерия! «Зенит» получил шесть голов от «Зальцбурга», а Кокорин снова был хорош Сергей Богданович – отчаянный и упорный.

В дебютном матче за «Сочи» против «Динамо» Кокорин вышел на поле во втором тайме. К тому моменту его команда проигрывала со счётом 0:1. Кокорин не просто перевернул матч, сделав все три гола. Он вообще в одиночку сделал всю игру в атаке. И поразило то, насколько он лёгкий в движении (это можно судить хотя бы по резкой игре в оттяжке, когда Кокорин постоянно выигрывал первое касание на рывке; то же самое происходило и при прострелах-навесах с фланга) и насколько разнообразную работу выполняет на поле.

Невероятный дебют Кокорина в «Сочи»! Забил два гола и сделал ещё один. Видео Разорвал «Динамо» за один тайм.

Подыгрыш? Легко. Разгон атак заполнением фланговых зон? Запросто. Ассистентские функции? С этим всё тоже супер, Кокорин успел отдать три ключевые передачи, включая одну результативную. Он даже в верховой борьбе выглядит прилично и спокойно действует в роли таргетмена. Обязанности бомбардира? В статистике – четыре удара, из них два голевых и ещё один, нанесённый головой с близкого расстояния, почти голевой. И вообще: в каждом из трёх зимних матчей Кокорина, рассчитанных InStat, он демонстрировал что-то невообразимое с точки зрения конкретики: выполнял по три острые передачи и наносил по четыре удара каждые 45 минут. То есть в пересчёте на 90 минут это были бы зашкаливающие цифры: по восемь ударов и шесть обостряющих пасов.

Когда смотришь на зимние игры Кокорина, становится предельно ясно, почему Сергей Семак так рвался сохранить Александра. Дело не только в уровне игры, но ещё и в его паспорте и стилистике. Сейчас у «Зенита» намечаются проблемы с лимитом на легионеров: если внедрять Малкома, придётся отказаться от одного из прежних ключевых иностранцев. Скорее всего, жертвой станет Дриусси – очень полезный игрок для развития атаки, много работающий в оттяжке, между линиями и смещающийся в зону мяча. Сопоставимого по стилю игрока у «Зенита» нет. Кокорин как раз мог бы выходить слева и выступать плюс-минус в роли аргентинца. А когда нужно – освобождать лимитное место для Дриусси, заменять в передней линии Азмуна и становиться вторым нападающим, способным здорово играть в штрафной и замыкать подачи.

Есть чутьё, что Кокорин и весной окажется таким же крутым, спасёт «Сочи» от вылета в ФНЛ и успеет забить до конца сезона хотя бы пять-шесть голов. А «Зенит» ещё может пожалеть. Как прямо сейчас, когда Семак будет ломать голову над составом. Так и – особенно — летом, когда после аренды контракт Кокорина с «Зенитом» закончится, и настанет пора выбирать новый клуб.

А ведь Кокорин – ощутимая потеря для «Зенита». Он точно сделал бы атаку более вариативной Что мы увидели во вчерашней игре на катарском сборе.

Пока же просто хочется пожелать Кокорину удачи. Его возвращение – одна из главных интриг весны в РПЛ.



Использованы данные InStat.