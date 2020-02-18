Кулика в 1990-е обожали фанаты «Зенита» и ЦСКА. Он ушёл, когда началась эра Газзаева

18 февраля празднует день рождения Владимир Кулик, отличный форвард, который пользуется уважением болельщиков «Зенита» и ЦСКА. Его карьера прошла в 90-е, он зацепил плохие времена и питерского клуба, и «армейского».

Владимир Кулик Фото: vladimirkulik.ru

Кулик тащил «Зенит», когда в клубе все было совсем плохо: зарплату выдавали ботинками

Воспитанник питерской школы «Кировец» оказался в «Зените» в 1991 году и застал ещё первый чемпионат СССР. Через год страны не стало, а в России начались очень лихие времена. В том числе и в футболе. В 1992 и 1993 годах питерский клуб еле сводил концы с концами, а футболисты иной раз получали зарплату ботинками! Затем мэром Санкт-Петербурга стал Анатолий Собчак, который выделил клубу кредит на 4 миллиарда, вернул в город Павла Садырина и команда вскоре вернулась в высший дивизион.

Болельщики «Зенита» в начале 90-х Фото: vladimirkulik.ru

Кулик пять сезонов становился лучшим бомбардиром «Зенита». В 1996 году он забил 100-й гол за «Зенит» в официальных матчах – первый из игроков команды.

Владимир Кулик в матче за «Зенит» Фото: vladimirkulik.ru

Кулик ушёл из «Зенита», чтобы поддержать Павла Садырина

По итогам сезона-1996 руководство клуба решило не продлевать контракт с Садыриным. Причём сделано это было довольно странным образом. Как вспоминала вдова Павла Фёдоровича Татьяна, домой к Садырину приехал курьер из клуба и на лестничной клетке («около мусоропровода», подчёркивает Татьяна Яковлевна) вручил ему листок – официальное письмо из клуба. Пункт первый: благодарность за проделанную работу. Пункт второй: извещение, что контракт продлён не будет.

Питерская общественность была возмущена. Лучше всего об этом свидетельствуют заголовки, которые выходили в то время в местной прессе. Или, например, цитата от известного телекомментатора Генадия Орлова: «Садырин у нас один, а таких как Мутко в городе — сотни».

Фото: vladimirkulik.ru

«Зенит» возглавил Анатолий Бышовец, а Садырин вскоре стал главным тренером ЦСКА. И позвал с собой Владимира Кулика, Максима Бокова и Дмитрия Хомуху. Все трое согласились, причём именно потому, что считали увольнение тренера несправедливым.



«Да, я тогда занял сторону Павла Фёдоровича в его конфликте с Мутко, потому что хотел играть в футбол на высоком уровне», — рассказывал потом Кулик в интервью «Спорт день за днём».

«Сразу скажу: никто нас не убирал. Павел Федорович был вынужден покинуть команду, и мы с ребятами посчитали своим долгом поддержать его. Просто потому что знали: правда на его стороне. И я считаю, что в тот момент мы поступили абсолютно правильно. Но на нас – на меня, в частности – со страниц газет вылилось столько грязи… Не хочу произносить громких слов, но я этого не заслужил. Отдать столько сил команде, чтобы потом читать о себе такое. Пусть те, кто писал про нас всякие мерзости, вспомнят ту историю и хорошенько подумают о том, что они сделали» — вспоминал Максим Боков в интервью «Советскому спорту».



«Зенит» не очень хотел отпускать Кулика, подал в КДК РФС и добился условной дисквалификации форварда, но чуть позже Совет ПФЛ всё-таки разрешил переход в ЦСКА.



Кулик успел даже поработать на одном сборе «Зенита», пока ждал решения своей судьбы. И в последнем матче за питерский клуб сделал хет-трик. Несмотря на не столь приятное расставание, в Санкт-Петербурге Кулика не забыли и 21 апреля 2017 года его включили в Аллею Славы «Зенита».

«Очень хорошо отношусь к «Зениту». И не могу относиться плохо – я всю жизнь болел за эту команду и воспитывался на чемпионах 1984 года. ЦСКА так же дорог. Когда я перешёл в этот клуб, был окружен прекрасными футболистами и болельщиками. Какая команда роднее? Наверное, «Зенит». Это на уровне генетики. Но во всех матчах, где они не играют между собой, болею и за тех, и за других», — сказал Кулик в интервью Sports.ru.

Анатолий Собчак, Павел Садырин и Виталий Мутко Фото: vladimirkulik.ru

Кулик перешёл из «Зенита» в ЦСКА в 1990-е: у «армейцев» была революция, клубом управлял 35-летний чеченец

Кулик попал в ЦСКА в очень весёлое время. «Армейских» команда в тот момент по сути было две. Одна тренировалась под руководством уволенного, но не ушедшего Александра Тарханова. Со второй работал Садырин.

Всё дело в том, что акционеры клуба не могли разобраться между собой и выяснить, кто главнее. Поэтому, в некотором смысле, прав был и Тарханов, считавший, что его увольнение не имеет юридической силы. Борьба велась по всем канонам 90-х, игроков не пускали на тренировки, запугивали, угрожали здоровью их и их родных.



Ситуация разрешилась, когда Тарханов с частью игроков ушёл в «Торпедо».

Евгений Варламов, Максим Боков и Владимир Кулик Фото: Из личного архива Евгения Варламова

«Тарханов увёл игроков в «Торпедо», и перед нами в манеже ЦСКА построили солдат в военной форме. Я в шутку сказал Садырину: «Куда мы приехали? Бежим отсюда». Клубом тогда скрыто управлял 35-летний чеченец Русланбек Хусаинов, ездивший на пятнадцати бронированных «мерседесах», — вспоминал в интервью «Матч ТВ» селекционер ЦСКА Степан Крисевич.



Он говорил: «Если завтра проиграете, отправлю в горы к Басаеву. Будете воевать». После серии поражений позвонил мне в двенадцать ночи: «Степа, собери этих *********. Буду с ними разговаривать». На встрече Русланбек выяснял у игроков: «Квартира есть?» — «Нет». — «Дача есть?» — «Нет». — «Машина есть?» — «Нет». — «Завтра все выдать».



Сезон-97 при таких стартовых раскладах, конечно, пройти успешно для ЦСКА не мог. Неудачно начался и чемпионат-1998, в результате чего Садырин ушёл в отставку, его место занял Олег Долматов.

Сергей Семак, Максим Боков, Евгений Варламов и Владимир Кулик Фото: Из личного архива Евгения Варламова

«В раздевалку зашли люди и начали бить ребят». Правда о футболе 1990-х и 2000-х Море историй – смешных, грустных, страшных – от бывшего капитана ЦСКА. Лихие 90-е и смутные 2000-е – во всей красе.

В ЦСКА-1998 было две группировки – питерские и московские. Из-за этого случались «зарубы» на тренировках

О том, как начинался в ЦСКА 1998-й год в частности рассказывал Олег Корнаухов в интервью «Чемпионату».

«Одновременно со мной Женя Варламов пришёл, Серёжа Филиппенков. Все молодые ребята, плюс-минус одного возраста – что нам делить? Семака, Гришина я знал. С Валерой Минько быстро сошлись. Коллектив сразу сложился хороший, но с нюансами: были питерские – Кулик, Боков – и московские. Некоторые ребята блуждали, примыкая то к одной, то к другой группе. И нас чуть-чуть столкнули лбами. Допускаю, что Садырин специально не вмешивался в ситуацию, «оставаясь над схваткой». Атмосфера была не то чтобы вражеской, но и не дружеской. Игроки кучковались – одна компания, вторая, третья. В тренировочных играх это выливалось в зарубы. Я мог жёстко пойти против Бокова или Кулика, они – дать ответку. Не было нужной химии в команде – пока однажды не сели и откровенно не поговорили. Слово за слово: «Почему ты жёстко против меня пошёл?», «А ты?», «Ты что-то против меня имеешь?». Так и прояснили ситуацию. Оказалось, многие вещи мы сами себе напридумывали. На этом разделение коллектива закончилось».

«Сделали снимок, а в голени дыра. Сквозная!» От игрока до директора школы в ЦСКА Он играл у Иванова и Садырина, забивал Бразилии, помнит юного Мамаева, тренировал Чалова.

И непросто закончилось, а переросло в дружбу. Игроки из того поколения «армейских» игроков до сих пор очень тепло между собой общаются.

«Пришли к Долматову и сказали: «На матч со «Спартаком» мы не выйдем!» Море удивительных историй от известного вратаря ЦСКА – в одном клике от вас.

Кулик забил за ЦСКА в 140 матчах чемпионата России 49 голов, из них 4 «Зениту» (в том числе первом же матче, в Селятино). На его счету 8 голов в той знаменитой победной серии 1998-года из 14 матчей, которая принесла «армейцам» серебро.

Владимир Кулик против «Зенита» и Василия Кулькова Фото: vladimirkulik.ru

Кулик — пятый бомбардир ЦСКА в истории ЧР, шестой по системе гол+пас. Больше него забили только Вагнер Лав, Сергей Семак, Сейду и Думбия и Алан Дзагоев.

Все болельщики ЦСКА знают кричалку «ЦСКА, давай забей», но не все знают, что придумывали её со словами «Эй, Кулик давай забей». Позже фамилию Кулик заменили фамилией Семак.

ЦСКА-1998. Награждение Фото: Из личного архива Олега Корнаухова

Садырин предрекал Кулику роль тренера. Но ему нравится тихая и незаметная работа

«Павел Фёдорович считал, что Кулик может стать хорошим тренером, — вспоминает вдова Садырина Татьяна Яковлевна. — Но Володю эта роль не прельщает.



Кулик ушёл из ЦСКА в 2001-м, когда командой уже руководил Валерий Газзаев и начинала эпоха Гинера. «Армейский» клуб стремительно омолаживал состав и первыми клуб покинули Филиппенков, Боков, Минько и Кулик.

На этом карьера форварда по сути закончилась. Спустя два года он вернулся и поиграл немного во второй лиге. Говорит, что предложений из хороших клубов у него не было, а играть за плохие не хотелось. Получил юридическое образование, пробовал себя в роли агента, а теперь работает в «Газпроме».

«Если сказать просто, я руковожу компанией, которая занимается организацией спортивных мероприятий для компаний, входящих в структуру «Газпрома» и вообще топливно-энергетического комплекса. Наша организация называется «Спортивная лига топливно-энергетических компаний». Проводим самые разные мероприятия в Москве, в России, за границей», — рассказывал Кулик в интервью Sports.ru.