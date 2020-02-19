В чемпионате России появился уникальный бразилец. К 22 годам в жизни Визеу было всякое

Когда журналист готовится к интервью, то, как правило, сталкивается с типичными историями. Родился там-то, играл за этих, а потом оказался в РПЛ. Такие истории, как у Дмитрия Скопинцева, – исключение. Новичок «Ахмата» Фелипе Визеу – такое же исключение. Нападающему всего 22 года, но в его жизни было всякое. Во «Фламенго» он был частью знаменитого трио – Винисиус, Визеу, Пакета. Все они в юном возрасте переехали в Европу. Винисиус – в «Реал», Пакета – в «Милан», Визеу – в «Удинезе», за который в итоге провёл лишь пять матчей и не забил ни разу. Похоже, что бразилец переоценил себя.

– Мне нужно было оставаться спокойнее, – говорит новичок «Ахмата». – Я пришёл из большого бразильского клуба, где много забивал. Думал, что сразу буду играть, играть, играть. Это было мышление мальчишки. Мне недоставало выдержки, обеспокоенность вредила. Хотелось вернуться домой, чтобы играть постоянно. Но всё равно я получил хороший опыт. Всё-таки выходил на поле против Криштиану Роналду, которым восхищаюсь.



– В «Удинезе» не чувствовали доверия тренера?

– Так получилось, что команду покинул тренер, который меня звал. Ушёл в «Фиорентину» директор, при котором мой трансфер состоялся. Не знаю, насколько это повлияло. Наверное, я мог получить больше шансов… вы же знаете, все хотят играть постоянно. Я – тоже, поэтому 2019 год провёл в аренде в бразильском «Гремио». Ну и к тому же итальянский футбол – другой.

– Явно не такой атакующий, как в Бразилии.

– В Европе больше тактики. И тем более в Италии, где очень важна оборона. Нападающему нужно выжидать момент для атаки. Я с каждой тренировкой усваивал, как устроен европейский футбол. В Бразилии обороняешься, думая об атаке. В Италии сначала окончательно возвращаешь себе мяч и только потом понемногу раскрываешься. Нападающему приходится больше выжидать, больше держать структуру, пока команда без мяча.

– Кто в Италии впечатлил?

– Мне запомнилось, как действовал Манджукич. Это невероятно! Нападающий, который обороняется, но потом моментально открывается впереди. Притом что в Серии А защитники всегда оказываются рядом с нападающим.

«В Грозный переезжаю со своими тренерами»

– Как проходили переговоры по вашему трансферу?

– Их вёл «Удинезе». Я хотел либо вернуться в Бразилию, либо остаться в Европе. В это трансферное окно был вариант с «Атлетико Паранаэнсе», но появился вариант с «Ахматом».



– При этом были переговоры ещё и с ЦСКА?

– «Ахмат» более явно интересовался мной и сделал официальное предложение «Удинезе».



– За «Удинезе» было принципиальное решение об аренде в «Ахмат», а не в ЦСКА?

– За «Удинезе» вообще решение по моему контракту. Когда я вернулся в Бразилию, то мне рассказали о варианте с «Ахматом», а дальше всё пошло так, что я оказался здесь. До этого никогда не был в России. Я и сейчас до неё ещё не доехал. Мы пока на сборах, и в России я окажусь только 21 февраля.



– Вы последнее время играли в одной команде с Диего Тарделли. Расспрашивали его о России перед трансфером?

– Первым делом обратился к Ромуло (бывший игрок «Спартака». – Прим. «Чемпионата»). Мы с ним играли и во «Фламенго», и в «Гремио». Много общались по поводу моего трансфера. Я спрашивал, что он думает, как в России всё устроено… Ромуло дал хорошие рекомендации. Сказал, что мой стиль игры подходит для РПЛ. Потом я связался с Раванелли и Лео Жаба, которые рассказали про «Ахмат». Моя семья осталось довольна.

– Переезжаете в Грозный вместе с родными?

– Да. С женой, 8-месячным ребёнком и тренерами, которые прилетают в марте.

– Чем занимаются ваши персональные тренеры?

– Физиотерапевт и его помощник работают над моим восстановлением. Плюс третий человек, который помогает жене по дому и с ребёнком.

– Вами интересовался «Локомотив» в какой-то момент. Это правда?

– Я тогда играл в сборной Бразилии U20. Насколько я понимаю, был запрос во «Фламенго», который отказал.

«Выходя на финальный матч, я ещё не знал, что дед скончался»

– Вы ведь родом из маленького городка?

– Да, я родился в Трес Риус. Мои родители и братья до сих пор там живут. Это в двух часах от Рио-де-Жанейро. Мы жили на ферме со скотом, курами, собаками – собирали молоко, делали сыр. Я сам доил коров и до сих пор забочусь о животных, когда приезжаю в отпуск. Верхом на лошади объезжаю пастбище. Обожаю этим заниматься.



– В детстве из Трес Риус было тяжело добираться до тренировок?

– Мы с братом ездили на велосипеде – 14 километров в одну сторону. Мы приезжали на занятия уже уставшими, а когда возвращались домой, были готовы вырубиться спать.



– Вскоре вы начали тренироваться в «Америке Минейру» и рядом с базой вас ограбили. Что произошло?

– Мне тогда было 14-15 лет. Когда вернулся из школы, еды уже не осталось – старшие все съели. Я попросил клуб подбросить до рынка меня и ещё одного парня. Нас отвезли, и мы купили кексы, но машина не стала дожидаться нас и уехала. Пришлось возвращаться пешком. На обратном пути нас ждали вооружённые парни. Они поймали нас и отняли мой мобильник, а у друга были новые кеды. Дорогие, да и вообще, для парня из академии – невероятная роскошь.



– Кексы тоже забрали?

– Всё взяли. Сказали нам развернуться, бежать и не оглядываться. Всё это произошло прямо у базы «Америки Минейро». Мы забежали туда и жутко рыдали. Мы жили в этом месте и не могли представить такую ситуацию. У меня была травма, которую тяжело перенёс, и никуда больше не хотел выходить. Было эмоционально тяжело снова появиться на этом месте. Моя семья тоже переживала, потому что находилась далеко.



– Вы судились с «Америкой Минейро» в том числе из-за этой истории?

– Весь мой период в этой команде получился тяжёлым. И эта ситуация, и проблемы с питанием, с жильём, невыплата стипендии – много всего. Разбирательство идёт до сих пор. Ребёнок через всё это проходит и не получает поддержки от клуба. А мы ведь на рынок пошли именно из-за того, что не было обеда. Когда я обратился в суд, то думал, что уже никогда не буду играть в футбол. Боялся, что куда бы я ни пошёл тренироваться, везде встречу то же самое. Суд признал, что спустя шесть месяцев я могу свободно уйти в любую другую команду. Этой командой стал «Фламенго», где я заиграл на профессиональном уровне.



– Во «Фламенго» вы показали средний палец партнёру по команде. Знаю случаи, когда показывали трибунам или соперникам, но чтоб одноклубнику...

– Ужасный момент в моей карьере. Многие на эмоциях совершали глупости, но я такую ошибку больше никогда в жизни не допощу. Там всё случилось очень быстро и необдуманно – шло от горячей головы.

– Что всё-таки произошло?

– Там был угловой «Коринтианс». Нам почти забили, и мой партнёр по команде Родолфо сказал, что мне стоило прикрыть соперника. Мы потолкались, а через минуту я забил гол и сделал этот жест.



– Непонятно, как арбитр не дал жёлтые ни за потасовку, ни за фак.

– Мне кажется, он не понял, что произошло. На трансляции всё видно, а на поле заметить сложнее.



– Как вы потом общались с Родолфо?

– Без проблем. Уже после матча мы вместе давали интервью. Я сказал, что после нового гола обниму его. И уже в следующем матче я забил и побежал на скамейку, чтобы отпраздновать с Родолфо.

– Во «Фламенго» у вас была атакующая тройка Винисиус-Визеу-Пакета.

– Мы очень близки и вне поля, потому что прошли академию «Фламенго». Винисиус присоединился к нам чуть позже, но ненадолго. Мы вместе прошли давление трибун – в самой популярной команде Бразилии. Я восхищаюсь парнями. Мы до сих пор дружим. У Пакеты скоро появится ребёнок. Мы втроём всегда проводили вместе свободное время на сборах.

– Чем занимались?

– Прикалывались, играли в настольный теннис, в пейнтбол, в FIFA на приставке. Кстати, Пакета классно рубится в FIFA – лучший из нас троих. Я тоже люблю, но не настолько хорош, хотя в «Ахмате» уже обыграл Раванелли. Во «Фламенго» из нас троих я был лучшим по настольному теннису, а Винисиус – худший. И в FIFA тоже у него не получалось.



– Во «Фламенго» и «Гремио» вы играли под 47-м номером. Слышал, что у вас к нему особенное отношение.

– Да, многое с ним связано. Вскоре после трансфера в «Ахмат», я узнал, что этот номер занят. Хотя это не проблема для меня. А вообще это число связано с молодёжным турниром в Сан-Пауло. Он проводится ежегодно, и я там выступал в составе «Фламенго» под 47-м номером. Это был как раз 47-й по счёту ежегодный турнир. Мы его выиграли, а я стал вторым бомбардиром и получил приз лучшему футболисту. На протяжении всего турнира меня поддерживал дед – отправлял позитивные мотивирующие видео перед играми.

– Что было на этих видео?

– Советы, чтобы я не боялся идти в дриблинг и бить с обеих ног. Выходя на финальный матч, я ещё не знал, что дед скончался – родители мне не сказали. Я стал чемпионом и вскоре узнал об утрате. Мы ужинали после игры, отец расплакался и сообщил мне. А я так хотел принести трофей и показать деду. Тяжёлый период. Никогда не забуду видео, которые мне отправлял дедушка.

– Из-за чего он умер?

– Рак желудка. Наверное, это правильно, что он отправился отдыхать, отправился к богу.