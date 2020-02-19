Симеоне сделал то, что не смогла вся АПЛ – обыграл «Ливерпуль». А Клопп потух на его фоне

Диего Симеоне и Юрген Клопп, кажется, уже сто лет тренируют на высшем уровне, а до сегодняшнего дня никогда не играли друг против друга. Узнав результаты жеребьёвки 1/8 финала Лиги чемпионов, «короли прессинга» вряд ли порадовались очной встрече. Для действующего обладателя трофея соперник слишком хитрый и колючий, для «матрасников» – чрезмерно сильный.

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«Не сомневаюсь, этот «Ливерпуль» войдёт в историю как великая команда, – сделал комплимент лидеру АПЛ Симеоне. – «Ливерпуль» не похож на те клубы, которыми мы восторгались в прошлом. Это интенсивная и гибкая команда. Они могут играть как на контратаках, так и в позиционный футбол, хороши в верховой борьбе».



«Если есть команда, в матче с которой вы должны показать всё, на что способны на всех позициях, то это «Атлетико», – ответил комплиментом на комплимент Клопп. Симеоне? Люди говорят, что я очень эмоционален на бровке. Но если я нахожусь на четвёртом уровне, то Диего — где-то на 12-м. По сравнению с ним я просто детсадовский полицейский»



В заявку «Атлетико» попал Диего Коста, не игравший из-за травмы с ноября. А вот Жоау Фелиш остался вне состава. Воспаление глотки и миндалин замедлило его восстановление от мышечного повреждения. Кроме того, хозяева потеряли привыкшего играть с «Ливерпулем» Кирана Триппьера и Эктора Эрреру.

«Атлетико» забивает быстрый гол

Сценарий любой игры может поменять стечение обстоятельств. Для кого-то удачное, для кого-то нет. В самом начале матча на «Ванда Метрополитано», где в прошлом году «Ливерпуль» выиграл Лигу чемпионов, повезло «Атлетико». Хозяева забили после подачи углового благодаря отскоку мяча от ноги Фабиньо. С другой стороны, команда Симеоне заслужила свой фарт смелым давлением на первых минутах: в атаке, которая привела к назначению «стандарта», восемь игроков «матрасников» находились на чужой половине поля и провоцировали соперника на ошибку.



«Атлетико» забил – и сел глубоко на свою половину поля. «Ливерпуль» не мог извлечь выгоды из 76% владения мячом, так как испанцы оборонялись очень внимательно и компактно. Нападающие Альваро Мората и Анхель Корреа тоже держали нужное расстояние с полузащитниками при обороне, поэтому ни три центрхава, ни Роберто Фирмино со своим хитрым движением не обеспечивали красным преимущество в центре. Как ни странно, и «хрупкая» фланговая связка Ренан Лоди – Тома Лемар была достаточно устойчивой с точки зрения защиты. «Атлетико» сделал ставку на открывания форвардов (либо тех, кто заполнял их зоны) за спины защитникам «Ливерпуля». Пожалуй, редко кому удаётся так дёргать Вирджила ван Дейка и компанию. Каждая передача таила в себе настоящую угрозу.

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«Ливерпуль» без ударов в створ

Чем больше «Атлетико» прижимался к собственной штрафной, тем меньше шансов было сохранить счёт 1:0. Требовалось либо улучшить контроль мяча, чтобы сбить «Ливерпуль» с его волны, либо грамотно ломать игру фолами и другими «маленькими футбольными хитростями». Начало второго тайма «матрасники» провели столь же агрессивно, как начало первого, но на сей раз не отыскали ногу Фабиньо.



«Ливерпуль» вернул себе мяч, доведя владение до всё тех же 70-75%, тем не менее обладателю кубка чемпионов катастрофически не хватало идей и нестандартных индивидуальных действий. Возможно, Клопп поспешил с заменой Садио Мане. Понятно, что сенегалец не в оптимальной форме. Понятно, что он «висел» на жёлтой карточке. Однако Мане из тех игроков, которые способны сделать разницу, когда у команды вообще ничего не получается. Садио выручил красных и три дня назад в Норвиче, забив волшебный гол.



Симеоне здорово подготовился к первому сражению с Клоппом. Его команда знала, как противостоять и скоростным атакам «Ливерпуля», и позиционным. Вдобавок вышедшие на замену игроки добавили «Атлетико» росту и мощи, поэтому лидеру АПЛ было очень непросто выигрывать воздух, о чём говорил аргентинский тренер. Впрочем, «Ливерпуль» не рисковал. Всё ведь решится на «Энфилде». Команда Клоппа так и закончила матч с нулём ударом в створ.