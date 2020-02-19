«Атлетико» сыграл гениальный матч. Повторить будет трудно

Есть лайфхак, который железно позволяет узнать, насколько справедлив счёт матча «Атлетико» с «Ливерпулем» — и который работает только для этих двух команд. Вот он: нужно посмотреть статистику ударов.

Для любого другого матча такая статистика будет бесполезной или даже обманчивой. Но именно для этих двух команд она релевантна как критерий справедливости. Почему? Потому что квинтэссенция футбола «Атлетико» — убивать всё живое в полукруге перед собственной штрафной. Это такой футбол, при котором даже выходов на ударные позиции будет немного. В обе стороны, это издержки стиля. А квинтэссенция футбола «Ливерпуля» — переходы владения мячом. А такая игра позволяет часто выходить на ударные позиции. Но и сопернику тоже, это издержки стиля.



Теперь смотрим статистику ударов.



«Атлетико»: семь ударов всего, два из пределов штрафной, ещё четыре из пределов чужой половины поля (странная формулировка, но Томас Парти бил со своей половины). Две попытки попали в цель. Два момента Opta относит к категории Big Chance. Это такие моменты, когда, по восхитительному определению аналитиков компании «нет разумных причин, чтобы мяч не попал в ворота». Суммарная опасность всех ударов – 1,1xG.



«Ливерпуль»: восемь ударов всего, четыре из пределов штрафной, четыре дальних. Два из них заблокированы. Ни одного удара в створ. Один Big Chance, суммарная острота всех ударов – 0,5xG. Возможно, вам нужна визуализация? Нет проблем, вот скриншот. После пары абзацев с расшифровкой он выглядит достаточно динамично – если вглядеться.

Итак, «Атлетико» победил по делу и не позволил «Ливерпулю» почти ничего. Это было содержание произведения для хрестоматии. Ниже – подробности.

Почему всё было именно так: плохой день Трента

Конечно, мадридцы детально подготовились. Накануне игры Сауль называл полузащитников «Ливерпуля» «охотничьими собаками», что тренерский штаб детально подготовил игроков к такому стилю: «Они невероятно прессингут, но даже если не отберут мяч, то семь игроков несутся назад. Они сильнее всего в переходе из обороны в атаку, но когда соперник защищается глубоко, им труднее. Мы знаем об их слабостях и хотим навредить как можно сильнее». Но и Юрген Клопп подготовил кое-что интересное.



Клопп явно хотел дать Александеру-Арнольду как можно больше свободы и подошёл к задаче творчески. Трент не оказывался на левой бровке, но в остальном – перемещался по всему полю. В зависимости от фазы игры, его позицию занимали Хендерсон и Фабиньо. Если Трент уходил в центр перед чужой штрафной, из плеймейкера на фланга, превращаясь в классического плеймейкера, на край шёл Хендерсон и играл высоко, как это делает сам Трент. Другая опция – фулбек поднимался на чужую половину поля при билд-апе. В таком случае правым крайним защитником становился Фабиньо.

Идея Клоппа работала. В первом тайме «Ливерпуль» выполнил 12 навесов – восемь из них подал Александер-Арнольд (шесть с игры). Учитывая, что это самый опасный в плане



навесов игрок «Ливерпуля», расклад для «Атлетико» так себе. Трент также свободно продвигал мяч в атаку. 22 паса из его 47 в первом тайме были сделаны в атакующую треть. Это не просто лучший результат в команде, а лучший с отрывом почти в два раза. В перерыве Симеоне пошёл на серьёзные перестановки: убрал Лемара и выпустил Льоренте, что привело к смене нескольких позиций. Льоренте ушёл направо, Коке в центр, а Сауль – на левый край. Всё из-за свободы Александера-Арнольда.

Фото: Mateo Villalba/Quality Sport Images/Getty Images

Замена в перерыве – это смело, но на самом деле, Симеоне вполне мог опоздать с этой заменой, если бы Трент успел воспользоваться свободой, которая у него была. Отчасти, «Атлетико» повезло: у него просто не шли подачи. Одновременно с великолепной игрой хозяев в воздухе (за весь матч они не проиграли ни одного верхового единоборства в своей штрафной, зато выиграли два в чужой), это привело к тому, что игра флангами не приносила «Ливерпулю» привычных моментов.

Почему ещё всё было именно так: прессинг «Атлетико»

Во втором тайме навесов стало ещё больше (21 у «Ливерпуля», 10 из них сделал Трент), но это уже были не_те_навесы. В смысле, не те продуманные подачи, под которые подающему расчищается зона на фланге, чтобы он мог подготовиться, а форварды тем временем заполняют вратарскую. Это были навесы, отданные из борьбы и в борьбу. За второй тайм «Атлетико», не считая выносов, совершил 40 оборонительных действий. Интенсивность прессинга, при которой не терять мяч практически невозможно. И «Ливерпуль» терял: 20 невынужденных потерь за тайм, пять на своей половине поля. Больше Симеоне не полагался на то, что у кого-то из лидеров соперника не пойдёт игра. Сауль и Льоренте – это более закрытые фланги, чем Лемар и Коке. Если до перерыва игра была закрытой, то после она стала ещё более закрытой.



Совсем без моментов не обошлось: Салах не попал головой после подачи Гомеса, Мората не попал по мячу после контратаки. Но на этом почти всё, игра была тотально закрытой. При том, что один из участников матча – без пары минут чемпион Англии, рекордсмен всего и действующий победитель Лиги чемпионов, который хочет игру раскрыть – это огромное достижение.

Фото: Eric Verhoeven/Soccrates/Getty Images

Осталось добавить только одну деталь, без которой ход матча был бы совсем другим. «Атлетико» не смог бы так здорово перекрывать центр и одновременно навязывать такую интенсивную борьбу на флангах без умного прессинга в исполнении форвардов. Симеоне заменил обоих и, думаю, не потому, что остался недоволен их игрой. Просто все четыре игрока, которые успели поиграть в нападении у хозяев, бегали как сумасшедшие. От них требовалось не навязывать борьбу защитникам «Ливерпуля», а мешать пасовать на полузащитников. Это развязывало руки ЦПЗ «Атлетико» и позволяло активнее смещаться на фланги и вступать в отбор. Ниже карта попыток отбора в исполнении трёх игроков, которые по ходу матча играли у Симеоне в центре полузащиты. Они бы не смогли столько бороться на флангах, если бы форварды не помогали выключать полузащиту соперника.

Этот матч не делает «Атлетико» фаворитом противостояния, но серьёзно корректирует впечатление от команды в целом.



В шести последних играх у «Атлетико» одна победа, минимальная над «Гранадой». А ещё: ничья с аутсайдером лиги «Леганесом», поражение от «Реала» и от «Эйбара», вылет из кубка от «Леонессы» и ничья с «Валенсией. Команда не в порядке настолько, насколько это вообще возможно для коллектива, которым управляет Диего Симеоне. Травмы, слабая оборона при стандартах, слабая результативность (во всех типах атак: позиционных, быстрых, со стандартов). «Атлетико» даже на удержание играет хуже, чем в прошлые годы. Вот контекст игры с «Ливерпулем».

«Атлетико» не удивил в том смысле, что это была всё всем знакомая типичная команда Симеоне (её лучшая версия). Но и удивил – потому что уже пару месяцев команда редко была похожа на себя.



«Атлетико» был собой и не позволил «Ливерпулю» быть собой. В ответном матче это будет намного труднее. Имея опыт этого матча, с вот такой работой форвардов мадридцев на оборону и таким качеством отбора на флангах, Клопп сможет подготовить контраргументы.



А напоследок – просто фото перформанса болельщиков «Атлетико» перед матчем. Красиво, что на нём изображён именно медведь. Это символ Мадрида (он же на гербе клуба и города) и как бы знак возвращения к корням. «Атлетико» выбрал лучший момент, чтобы стать собой.

Фото: Gonzalo Arroyo Moreno/Getty Images

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В материале использованы данные Opta.



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