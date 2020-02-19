Он был первым футболистом-геем в Англии. Его хотели арестовать, и он покончил с собой

19 февраля 1961 года родился Джастин Фашану – один из лучших нападающих Англии 80-х годов. Переход Джастина из «Норвич Сити» в «Ноттингем Форест» был историческим, ведь «лесники» заплатили за трансфер 1 млн фунтов. Фашану стал первым темнокожим футболистом в Англии, за которого отдали такую большую сумму.

Пожалуй, ни один другой спортсмен не испытал столько взлётов и падений. Вся его жизнь была борьбой за место под солнцем.

Темнокожие дети в приёмной семье

Джастин и его младший брат Джон стали сиротами при живых родителях. После развода отец уехал обратно в Нигерию, а мать едва сводила концы с концами. У неё не было выбора, кроме как отдать своих детей в детский дом. Отныне главной целью Джастина была защита младшего брата.

Когда Джастину было шесть лет, его с братом усыновила супружеская пара из городка Шрофам, графство Норфолк. Как позже вспоминала Бэтти Джексон, их приёмная мать, процесс был нелёгким: «Когда мы приехали в детский дом, нас много расспрашивали, проверяли. Наконец нам дали разрешение, но при одном условии – ребёнок должен быть темнокожим. Мы решили усыновить двоих, потому что их могли разъединить».

«Почему ваша мать белая? Где ваши настоящие родители?» Джастин и Джон тут же столкнулись с этими вопросами в новом месте, а следом стали популярными объектами для нападок в школе. В 1960-е годы Англия разделилась на два лагеря: те, кто за интеграцию темнокожего населения, и те, кто против. Братья Фашану были единственными на весь Шрофам с чёрным цветом кожи.

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Главной радостью для Джастина и Джона был футбол. Они были быстрее своих сверстников, и в Норфолке вскоре заговорили о темнокожих братьях. В 13 лет Джастин отправился в академию «Норвича», чуть позже к нему присоединился Джон. Напряжённость в обществе тогда только возрастала – негры боролись за свои права, все остальные боролись против них.

Первый успех в «Норвиче»

В 17 лет Джастин дебютировал в составе «Норвича». Но трибуны просто не могли принять футболиста-негра – его освистывали, угрожали, фанаты проводили большим пальцем по горлу. Поле забрасывали банановой кожурой, неоднократно Фашану подвергался нападениям со стороны болельщиков.

Через футбол Джастин пытался найти своё место в обществе. «Если вы возьмёте любого человека, который выделятся – в жизни или на футбольном поле, – его попытаются сломать». И благодаря голевым свершениям Фашану добился признания трибун. К 19 годам он провёл более сотни матчей за «канареек», в которых забил 40 мячей.

Джон Бонд, главный тренер «Норвича», был в восторге: «Он быстрый, мощный и смелый нападающий. Джастин хорош в реализации, здорово играет головой. Не знаю, что ещё нужно для форварда». Успехи Фашану не остались незамеченными – его вызвали в молодёжную сборную Англии, также на его счету несколько матчей за вторую сборную страны.

Казалось, что до первой сборной оставалось совсем немного. Джастин подавал большие надежды, но внезапная слава затуманила ему рассудок.

Статус звезды

Джастин набирал популярность (по крайней мере в Норвиче). Его приглашали на телевидение и радио, брали интервью, люди на улице просили автограф. Фашану стал настоящей иконой стиля, его фотографии красовались в модных журналах. Немногие добиваются подобной славы. Джастин был первым темнокожим футболистом, которому это удалось.

В местных пабах нередко наблюдали Фашану, окружённого поклонницами. Он купался в женском внимании. У него было всё, о чём только можно было мечтать: богатство, слава, признание, успешная карьера. Всё это имело побочный эффект – Фашану решил, что ему всё дозволено. Ронни Брукс, тренер молодёжной команды «Норвича», вспоминал: «Как-то раз Джастин пришёл ко мне, в его руках была огромная пачка штрафов за парковку. Он спросил меня: «Что мне с этим делать? Я сказал им, что я Джастин Фашану». Я ответил: «Им плевать, кто ты, если ты преступаешь закон! Их нужно оплатить».

Во многом из-за поведения Джастина испортились его отношения с Джоном. Между братьями возник барьер, они почти не общались. Многие считали, что Джон просто завидует. Несмотря на небольшую разницу в возрасте (полтора года), Фашану-младший оставался в тени. За пять лет в «Норвиче» на его счету было всего 7 матчей.

Джастин выделялся на фоне остальных игроков «Норвича». В сезоне-1979/1980 он забил фантастический гол в ворота «Ливерпуля», который стал лучшим по итогам чемпионата: Фашану принял мяч на углу штрафной и с лёта пробил в дальний угол. Через год «канарейки» вылетели из высшего дивизиона. Джастин же был на хорошем счету, и им заинтересовались английские топ-клубы.

Джастин Фашану Фото: Allsport/Getty Images

Неоправданные надежды

Брайан Клаф, главный тренер «Ноттингем Форест», искал усиление для своей команды. За переход Джастина «лесники» заплатили 1 млн фунтов – рекордная сумма для футболистов-негров в Англии того времени.

На плечи Фашану легла огромная ответственность, ведь «Ноттингем Форест» тогда был одной из лучших команд Европы: чемпионы Англии 1978, победители Кубка европейских чемпионов 1979 и 1980 годов. В первый сезон Джастин забил всего 3 мяча. При каждом удобном случае ему напоминали, сколько за него клуб заплатил. «Все говорили «миллион фунтов, миллион фунтов». Конечно, это давило на меня», — сетовал Джастин.

Тогда же пошли слухи, что Фашану видели в местном гей-клубе. Информация дошла до Клафа, и в итоге Джастин был отстранён от матчей и тренировок. Его карьера в «Ноттингем Форест» закончилась, едва успев начаться. Фашану отправился в аренду в «Саутгемптон», после этого были «Ноттс Каунти», «Брайтон» и множество других клубов.

Карьера Джастина рушилась на глазах. В поисках ответа Фашану начал посещать церковь. Изменились его взгляды на жизнь: «Что значат для меня деньги? Раньше я думал, что богатство – это всё. Сейчас для меня деньги лишь приятный бонус, как результат того, чем я занимаюсь». Травма колена, полученная Джастином, лишь усугубляла ситуацию. А Джон Фашану в это время колотил голы за «Уимблдон». Они поменялись ролями – теперь Джастин был в тени своего брата.

Фашану-старший обосновался в Лос-Анджелесе. Там ему сделали операцию, проходило лечение и восстановление. Два года Джастин провёл в США, где играл за местные команды. В 1989 году он вернулся в Англию, пытаясь реанимировать карьеру.

Признание, стоившее жизни

Через год после возвращения на родину Джастин признался в своей нетрадиционной сексуальной ориентации. Это был прецедент в профессиональном футболе. Вскрылись подробности его отношений с Дэвидом Аткинсоном – членом парламента Великобритании. К тому моменту Джон Фашану дебютировал в составе сборной Англии, став одним из первых темнокожих футболистов, сыгравших за национальную команду.

После каминг-аута Джастин сменил 12 клубов из Швеции, Канады, США, Шотландии и низших дивизионов Англии. Темнокожие футболисты стали привычным делом, геи – нет. В каждой из команд, где играл Фашану, его травили и притесняли. Джастин завершил карьеру в 1997 году и переехал в США. Там он начал тренировать клуб «Мэриленд Мания».

В марте 1998 года в полицию обратился подросток, который уверял, что Фашану его изнасиловал. Джастина допросили, но отпустили. На следующий день полиция пришла снова – с ордером на арест. Но Джастин уже уехал в Англию.

2 мая Фашану был найден мёртвым в гараже на востоке Лондона. Ему было 37 лет. В предсмертной записке Джастин рассказал, как всё было на самом деле: «Я не насиловал мальчика. Он был согласен, а на следующее утро попросил денег. Когда я отказал, он сказал: «Подожди, увидишь, что я сделаю». Вы спросите, почему я сбежал, если это действительно так? Что ж, правосудие не всегда справедливо. Я чувствовал, что не добьюсь честного суда из-за своей ориентации».

Друзья уверяли, что все проблемы кроются в сложном детстве Джастина. Он находился в большом конфликте с самим собой, а ранняя слава усугубила ситуацию. Фашану был перспективным нападающим, его карьера могла быть намного успешнее. Джон, уже после смерти Джастина, сожалел о своём отношении к брату: «Я был слишком раздражён, чтобы понять его, и беспокоился только о своей семье. В тот момент я забыл, что Джастин и есть моя семья».

Сегодня стало известно, что Фашану станет членом Зала славы британского футбола. Награду получит его племянница Амаль. 19 февраля ему бы исполнилось 59 лет.