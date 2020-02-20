Очень странный случай в чемпионате Аргентины. Марадона опять взялся за наркотики?

Месси прокомментировал скандал в «Барселоне» с травлей звёзд по заказу президента клуба

Капитан «Барселоны» Лионель Месси прокомментировал новость, согласно которой президент клуба Хосеп Мария Бартомеу воспользовался услугами сторонней фирмы, которая организовала интернет-кампанию в социальных сетях. Ранее сообщалось, что сторонняя фирма с помощью аккаунтов в социальных сетях пиарила Бартомеу и критиковала его оппонентов, включая самого Мессии защитника каталонцев Жерара Пике. Сам Бартомеу опроверг слухи об использовании подобных инструментов.

«Эта информация меня удивила. Я не был здесь, я путешествовал. Когда вернулся в Барселону, услышал об этих новостях. Президент «Барселоны» рассказал нам то же самое, что говорил журналистам на пресс-конференции. Я пока больше не могу ничего сказать.



Всё это кажется мне странным. Но нам обещали предоставить доказательства, что «Барселона» не пользовалась подобными услугами. Что же, мы подождём», — цитирует Месси Mundo Deportivo.

В «Барселоне» творится какой-то кошмар. Клуб обвиняют в намеренном очернении Месси Есть доказательства.

Аленичев: Тиль — провальный трансфер

Бывший главный тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев поделился мнением о трансферах красно-белых.



«Моё твёрдое убеждение, когда ты покупаешь футболиста за € 18 млн, этот футболист может, конечно, провалить одну игру, но должно быть видно, что это классный футболист. Если мы говорим о Тиле как о центральном полузащитнике, то от него не требуется голов в каждом матче, но я не могу сказать, что в будущем этот игрок поможет. Я в это с трудом верю. Даже не побоюсь и скажу, что это провальный трансфер. Кто нравится? Бакаев. Зелимхан прибавил. Когда я работал в клубе, он был ещё молодой, но у него уже тогда видны были задатки. Он очень хорошо провёл осеннюю часть чемпионата, чуть-чуть стабильности не хватает, но спишем это на нехватку опыта.



Если говорить о летних покупках, не могу сказать, что кто-то засверкал. Нет такого, как, допустим, Фернандо пришёл, и я по первой тренировке сразу понял, что этот человек в «Спартаке» будет одним из лидеров. Он это доказал. Мастер и по движению, и по мысли. Удивлён ли я уходом Бакаева-младшего? Удивлён. Братья должны быть вместе. Не знаю, что там за политика у руководителей клуба, я не нахожусь в команде. Странно, что так поступили. Даже если он сам хотел уйти, можно было какими-то способами его удержать. Считаю, что у него потенциал очень высокий.



Соболев? Честно говоря, я был удивлён. В такую команду, как «Спартак», ему ещё рано. Летом — да. Я Сашу очень хорошо знаю, это такой откровенно сибирский парень, но ему надо было окрепнуть в другой команде. В «Крыльях Советов» он был основным футболистом. Мое мнение: нужно было остаться в клубе до конца сезона, он и команде помог бы, да и доказал бы всем, что эта его результативность осенняя — не случайность. Не факт, что в «Спартаке» он будет игроком стартового состава, как и не факт, что, если даже он будет играть, он будет забивать. Там другое психологическое давление», — передаёт слова Аленичева корреспондент «Чемпионата» Салават Муртазин.

Вопрос на 18 млн. У «Спартака» не получается спасти рекордный трансфер Тедеско добросовестно встраивает в командный футбол Тиля, а эффект отрицательный. Какие есть варианты?

Сульшер не исключил, что Рашфорд пропустит чемпионат Европы

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер рассказал о том, как проходит процесс восстановления форварда команды Маркуса Рашфорда после травмы.



«Его восстановление требует время, но я не доктор. Я надеялся, что он восстановится быстрее, но пока всё складывается иначе. Видимо, он выбыл надолго. Ему потребуется ещё несколько месяцев, это точно. Если он не будет готов, то не поедет на чемпионат Европы. Маркус прошёл обследования, они показали, что повреждение оказалось хуже, чем мы думали. Важно, чтобы он был полностью готов», — цитирует Сульшера пресс-служба «Манчестер Юнайтед».

Мы изучили документы по делу Фернандеша. Зарплата Ману, суть конфликта — много интересного Суммы впечатляют!

Фернандеш зарабатывал в «Локо» около 300 млн рублей. РПЛ получит столько от «Тинькофф»

«Чемпионату» стали известны подробности контракта бывшего игрока «Локомотива» Мануэла Фернандеша с московским клубом.



По информации «Чемпионата», при нынешнем курсе рубля Мануэл Фернандеш получал в «Локомотиве» € 383 тыс. в месяц (€ 4 млн 400 тыс. в год) до вычета налогов. По нынешнему курсу это 26 млн 314 тыс. рублей в месяц (чуть более 300 млн рублей в год). При этом зарплата в рублях менялась в зависимости от курса валюты. Стоит отметить, что эта сумма сопоставима со спонсорским соглашением Российской Премьер-Лиги с банком «Тинькофф».

Также в контракте футболиста был прописан пункт, по которому клуб выплачивал португальцу ежемесячно € 5000 для съёма квартиры.

Мы изучили документы по делу Фернандеша. Зарплата Ману, суть конфликта — много интересного Суммы впечатляют!

Во Франции на пять лет дисквалифицировали игрока, который укусил соперника за пенис

Французский футболист наказан пятилетней дисквалификацией за то, что укусил соперника за пенис после матча, сообщает Daily Mail.



Инцидент произошёл в любительской лиге по окончании матча между «Тервиллем» и «Сотрихом». После игры между футболистами произошёл конфликт на парковке. Один из игроков «Тервиля» попытался разнять дерущихся, но футболист «Сотриха» укусил его ниже пояса. Пострадавшему наложили около 10 швов, и он вынужден был пропустить четыре дня. В наказание игрок «Сотриха» был отстранён от футбола сроком на пять лет. Его оппонент по драке дисквалифицирован на шесть месяцев.



Матч между «Тервиллем» и «Сотрихом» завершился вничью со счётом 1:1. Для хозяев набранное очко стало первым в сезоне, но по итогам разбирательств клуб был наказан за невыполнение своих обязательств по обеспечению безопасности. С «Тервилля» сняли два очка и оштрафовали на € 200.

Марадоне принесли неизвестное вещество во время игры. Помощники сразу закрыли его от камер (видео)

Главный тренер клуба «Химнасия и Эсгрима» Диего Марадона попал в неоднозначную ситуацию во время матча 20-го тура чемпионата Аргентины с «Росарио Сентраль» (0:1).



Помощник специалиста принёс ему неизвестное вещество. После этого ассистенты аргентинского специалиста закрыли Марадону от камер.



В бытность футболистом Марадона неоднократно употреблял наркотики. После завершения карьеры легендарный аргентинец не отказался от пагубной привычки.

Британский футболист-гей посмертно войдёт в Зал славы

Джастин Фашану, первый футболист-гей в Великобритании, сделавший каминг-аут, будет посмертно введён в Зал славы Национального музея футбола, сообщает Sky Sports.



По данным источника, церемония состоится сегодня, 19 февраля. Фашану удостоен признания за выдающийся вклад в спорт. 22 года назад он покончил с собой в возрасте 37 лет. Награду получит племянница футболиста Амаль, которая управляет фондом его имени. Фонд создан для освещения вопросов гомофобии и других форм дискриминации как в массовом, так и в профессиональном футболе.



«Это поворотный момент для футбола. Он был очень талантлив, став первым чернокожим игроком стоимостью миллион фунтов стерлингов в Англии», — сказала Амаль.