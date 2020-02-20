Где же твоя команда, Жозе? «РБ Лейпциг» убрал «Тоттенхэм», как осенью «Зенит»

«РБ Лейпциг» так здорово выглядел в матчах с «Зенитом» на групповом этапе Лиги чемпионов, что казалось четвертьфинал – минимум для команды Юлиана Нагельсмана. Пожалуй, сине-бело-голубые не встречались в еврокубках с настолько интенсивно играющим соперником с марта 2014-го, когда Сергей Семак впервые попробовал себя в роли главного тренера в противостоянии с дортмундской «Боруссией» Юргена Клоппа. Вопрос заключался лишь в том, сможет ли «РБ Лейпциг» на протяжении всего сезона стабильно сохранять убийственный уровень движения.

И вот – плей-офф Лиги чемпионов. Немецким «быкам» достался финалист прошлой ЛЧ «Тоттенхэм», набирающий при Жозе Моуринью в среднем 1,86 очка за игру в АПЛ. С тех пор, как Особенный возглавил «шпор», больше взял только «Ливерпуль» Клоппа. Не самый желанный жребий. Впрочем, Нагельсмана должны были обнадёживать последние кадровые новости из «Тоттенхэма»: вслед за своим лучшим снайпером Гарри Кейном (17 голов в сезоне) англичане потеряли и второго бомбардира Сон Хын Мина (16 голов).

Как Моуринью отреагировал на потерю корейца? Шуткой! Говоря о том, кто может заменить Сон Хын Мина после закрытия трансферного окна, португалец назвал завершившего карьеру Питера Крауча.



«Я готов, Жозе» – ответил экс-нападающий «Тоттенхэма» в своём «твиттере».

«РБ Лейпциг» запугал «Тоттенхэм» за 68 секунд

С самого начала «РБ Лейпциг» заиграл в Лондоне столь же смело, как осенью на «Газпром Арене». За первые 68 секунд команда Нагельсмана создала два голевых момента и попала в штангу. Гости не боялись очень высоко держать линию обороны, несмотря на то, что у них тоже серьёзные кадровые проблемы: отсутствовали три центральных защитника – капитан Вилли Орбан, Ибраима Конате (оба из-за травм) и Деотшанкюль Юпамекано (дисквалификация). Моуринью с недоумением глядел на поле, возможно, подсчитывал количество игроков на поле, не будучи уверенным в том, что играют 11 на 11.



У немецких «быков» всегда находились варианты впереди, поскольку несколько человек постоянно предлагали себя под передачи между линиями полузащиты и обороны «Тоттенхэма». Движение Тимо Вернера было особенно непредсказуемым. Нападающий сборной Германии, который помимо всего прочего продавал себя в этом матче «Ливерпулю» или какому-то другому топ-клубу, появлялся то на левом фланге, то правом, то вообще в центральном круге рядом с защитниками «РБ Лейпциг». Будь у «шпор» лучше поставлен контроль мяча, хозяевам было бы проще справляться с давлением представителя Бундеслиги. А так после первого тайма команда Нагельсмана имела около 70% владения мячом и выигрывала по ударам 13:3 (в створ – 4:1). «Тоттенхэму» просто повезло, что к перерыву счёт остался 0:0.

Нагельсманн стал самым молодым тренером в плей-офф ЛЧ, предыдущий рекорд был у Тедеско

Моуринью воспитывает Алли

В дебюте второго тайма удачный отрезок контроля мяча помог «Тоттенхэму» разбить прессинг «РБ Лейпциг» и создать голевой момент. Если бы не сейв Петера Гулачи, «шпоры» повели бы. Но этот эпизод так и остался эпизодом, а не стал системой для команды Моуринью. В результате на 58-й минуте немцы вышли вперёд после гола с пенальти. Фол действительно был: не в первый раз в этой Лиге чемпионов выгоду немцам принёс неожиданный рывок «опорника» Конрада Лаймера в штрафную – Бен Дэвис ударил его ногой.

Моуринью попытался оживить свою команду одним из тех трюков, которые у португальца зачастую срабатывают: сделал двойную замену, снял с игры Деле Алли. Лидер «шпор», конечно же, был в ярости – швырнул бутсу. К счастью для него, не в тренера.

Тем не менее «Тоттенхэм» после всех перестановок смог только забрать мяч и заработать несколько фолов в 20-25 метрах от ворот Гулачи. Один из штрафных завершился попаданием в штангу. Вообще почти до самого конца этот матч напоминал игру «РБ Лейпциг» с «Зенитом» в Петербурге. Казалось, если хозяева отыграются, то исключительно благодаря удаче. Разве что на последних минутах «шпоры» устроили что-то похожее на штурм. Безуспешно. Не факт, что с Кейном, Сон Хын Мином и даже Краучем «шпоры» не проиграли бы немцам.