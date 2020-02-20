«Валенсию» уничтожали в Италии. Черышев спас от полного позора

Эпидемия травм в команде Селадеса

Для «Валенсии» плей-офф Лиги чемпионов начинался с серьёзного испытания. Во-первых, «летучие мыши» отправилась на «Сан-Сиро», где их ждала не только одна из самых атакующих команд Италии, но и всего мира. На секундочку, к концу января больше, чем «Аталанта», в Европе забивал лишь «Манчестер Сити».

Во-вторых, команда Селадеса перед важнейшей игрой столкнулась с эпидемией травм. Из-за повреждений первую встречу с «Аталантой» были вынуждены пропускать аж 4 футболиста стартового состава «Валенсии»: защитники Паулиста и Гарай, опорник Коклен и форвард Родриго. Также был недоступен игрок ротации Ману Вальехо.

Зато россиянин Денис Черышев, восстановившийся после травмы подколенного сухожилия, был готов играть. Тем не менее Альберт Селадес предпочёл выпустить в старте Карлоса Солера вместо российского полузащитника. На «Сан-Сиро» «летучие мыши» вышли с привычной расстановкой «4-4-2» с Гуэдешом и Гомесом на острие атаки, а также Дьякаби и Мангала в центре обороны.



Не повезло и украинскому полузащитнику Руслану Малиновскому. Джан Пьеро Гасперини оставил хавбека в запасе. Главный тренер «Аталанты», как и его коллега, не стал экспериментировать со схемами. Первый матч в плей-офф ЛЧ в своей истории итальянская команда начала с расстановкой «3-4-1-2».

Мощное начало от «Аталанты» и гол Хатебура

На старте поединка ни одна из команд не стала настаивать на контроле. Честно разделив время владения мячом пополам, соперники начали демонстрировать то, что умеют лучше всего. «Валенсия» старалась колоть оборону хозяев контратаками, а «Аталанта» тоже стремилась атаковать быстро, но чаще действовала позиционно, активно используя подключения латералей.



Первый опасный момент в матче случился уже на 8-й минуте. В центре штрафной гости не уследили за Пашаличем. В итоге он сразу же получил пас и с убойной дистанции пробил по воротам. К счастью для «летучих мышей», Доменек успел среагировать на удар.



Тем не менее спустя 7 минут голкипер «Валенсии» был уже бессилен. «Аталанта» развила очередную стремительную атаку и заслуженно вышла вперёд. Алехандро Гомес с левого фланга вырезал классную передачу во вратарскую. Там Хатебур оторвался от Гайя и переправил мяч в ворота.

Пушка Иличича

«Валенсия» здорово отреагировала на пропущенный мяч. Команда Селадеса, наконец, проснулась и начала создавать опасность у ворот заскучавшего Голлини. Сначала гости быстро разыграли штрафной и вывели Торреса один на один с голкипером – испанец угодил в перекладину. Затем Гуэдеш, получивший мяч после изящного «черпачка» Гайя, сделал опаснейший прострел вдоль лицевой линии, но никто из партнёров не откликнулся на передачу.

Тем временем футболисты «Аталанты» не собирались сбавлять обороты. За несколько минут до конца тайма Иличич показал соперникам, как нужно реализовывать моменты. Получив мяч у чужой линии штрафной, словенский форвард, поставил корпус, немного продвинулся вперёд и нанёс сильнейший удар в дальнюю девятку. Несмотря на то, что Доменек коснулся летящего мяча, выручить свою команду он не смог.

Унижение «Валенсии»

После перерыва хозяева окончательно дискредитировали оборону «Валенсии». Когда Фройлер оказался с мячом у чужой линии штрафной, защитники «летучих мышей», как и в эпизоде с голом Иличича, остались в роли наблюдателей и позволили швейцарцу нанести удар. С удовольствием воспользовавшись нерасторопностью соперников, Фройлер с дальней дистанции попал точно в дальний угол.



Спустя пять минут «Аталанта» отправила ещё один мяч в ворота соперника. «Валенсия» проспала контратаку, в результате которой Хатебура вывели на дуэль с Доменеком. Несмотря на то, что Ханс пробил прямо в голкипера, испанец отразить удар защитника не смог.

Черышев подарил «Валенсии» надежду

Когда хозяева праздновали очередной гол, на поле появился Денис Черышев. Селадес выпустил российского вингера вместо Гонсалу Гуэдеша.

Денис Черышев Фото: Harry Langer/DeFodi Images via Getty Images

Уже через две минуты после выхода на газон, Черышев сделал то, что не получалось у «Валенсии» в течение часа игрового времени. Перехватив мяч на чужой половине поля, Черышев приблизился к линии штрафной и пробил точно в правый нижний угол ворот.

Вскоре Денис получил шанс оформить дубль. В нескольких метрах от вратарской Черышев оказался самым расторопным. Вингер подхватил мяч, сместился влево и пробил. Однако Голлини вовремя сблизился с футболистом и справился с ударом.



В оставшееся время матча «Аталанта» отдала мяч «Валенсии», стараясь окончательно добить соперника с помощью контратак. Впрочем, из территориального преимущества извлечь пользу команда Селадеса не смогла. «Валенсия» обрушилась финальным штурмом на ворота гостей, но ничего, кроме нескольких неопасных ударов, придумать не смогла.



«Аталанта» вчистую переиграла «Валенсию». Если бы не гол Черышева, то шансов на четвертьфинал ЛЧ у испанцев совсем бы не было. Денис позволил команде избежать полного позора и подарил призрачную надежду на чудо.