У «Тоттенхэма» и «Лейпцига» было 50 секунд великолепного футбола. Могло быть больше

Первое состязание между «Тоттенхэмом» и «Лейпцигом» началось ещё до матча. И оба тренера ему не рады. Это специфическая гонка: у кого больше травм. Жозе Моуринью вслед за Кейном потерял Сона и остался без нападающих, а Юлиан Нагельсман не мог рассчитывать на Упамекано и Орбана – двух центральных защитников, лидера и капитана. Ослабленный центр нападения против ослабленного центра обороны – только одна из интриг, другая интереснее.



Дело в том, что обе команды увереннее всего себя чувствуют в одном и том же типе игровых ситуаций. В переходной фазе – при смене владения. Когда Жозе пришёл в «Тоттенхэм», в первые недели команда была совершенно разобранной, тогда работал один-единственный приём: мгновенный выход в атаку. Центральные полузащитники или крайние защитники перехватывали мяч, сразу шла передача на Алдервейрелда, а Тоби заряжал нацеленный лонгболл в атаку. Это работало, Тоби записал пару голевых пасов и пару предголевых, «Тоттенхэм» одержал пару сумбурных побед. Со временем наладилась игра при стандартах (своих и чужих), но пасы вперёд после перехватов остались главных оружием команды в атаке.

Так вот, «Лейпциг» умеет делать всё то же самое. Команда на втором месте в Бундеслиге по количеству отборов и на втором по голам с контратак. Отобрать мяч и разбежаться – её стихия, а ради лучшего прессинга Нагельсман готов даже менять схему.



В идеале, предыдущие два абзаца обещали кое-что особенное. А именно – безумный матч с огромным количеством смен владения, контрпрессингом, дырами в центре поля, браком в передачах и беготнёй «все против всех», когда все устанут. Это могло случиться именно потому, что обе команды любят переходные фазы и могли провоцировать как можно больше таких моментов. Это был идеальный сценарий, реальный немного отличался.

По факту безумный футбол с блэкджеком и контрпрессингом длился первые секунд 50. И закончился самым опасным моментом в матче. С 50 по 57 секунду мяч поменял команду три(!) раза. Им завладел «Лейпциг», Забитцер на дриблинге ушёл от Ло Чельсо, а дальше случилось именно то, что бывает, когда обе команды играют по сопернику, а потом одна из них остаётся ни с чем: куча свободного пространства, куча свободных игроков, защищающиеся не знают, куда бежать и кого держать. Хаос и паника не зависят от количество игроков в обороне: у «Тоттенхэма» в центре штрафной было шестеро. Вот только у «Лейпцига» было пятеро, и все свободные, и чуть ли не каждый приложился по мячу.



После этой серии ударов (мяч не залетел в ворота чудом) от куражного контрпрессинга «Тоттенхэма» не осталось и следа. Хозяева осторожно держались в линиях в 4-4-2 и больше беспокоились о том, чтобы не потерять зону, чем о соперниках. Поэтому «Лейпциг» довольно свободно двигал мяч (и игроков) в коридоры. Типичный момент первого тайма выглядит так: Вернер грамотно открывается спиной к воротам, получает мяч из глубины и, работая корпусом, не даёт защитнику сыграть на опережение. Потом отдаёт мяч набегающему из глубины партнёру, разворачивается и бежит под проникающий пас в штрафную. Проблема «Тоттенхэма» в том, что коридоры для таких пасов возникали постоянно.



Счёт по ударам в первые 20 минут – 1:10. По крайней мере, плотная низкая линия обороны позволяла блокировать большинство этих ударов, но это не оправдание: «Лейпциг» сидел практически в воротах, сделав 17 касаний в чужой штрафной за половину тайма. Для сравнения – у «Тоттенхэма» одно касание. Так что списывать такой стиль игры на тренерский план не получится. Не было контригры.



В середине тайма хозяева если не забрали мяч, то по крайней мере вернули определённый баланс. До перерыва «Лейпциг» владел преимуществом, но уже не таким разгромным. 57% на 43% владения (было 70/30), 2:2 по ударам, в таких случаях Жозе не без оснований говорит, что «его команда контролирует игру», а иногда (без оснований), что его команда – лучшая на поле.

Как гол «Лейпцига» изменил игру

«Тоттенхэм» всё устраивало с 25 по 58 минуту. Потом случился провал в обороне: хозяева слишком компактно ушли в зону мяча на правый фланг и оставили огромную зону на противоположном фланге. В штрафную слева ворвались сразу два игрока «Лейпцига», Вернер сделал заброс, но слишком слабый, и мяч полетел в центр штрафной, где открывался Лаймер. Левый фулбек «Тоттенхэм» Дэвис не справился: пока мяч в был в полёте он сначала повернулся к краю штрафной оценить, где соперники, а потом неожиданно для себя обнаружил, что подача опускается прямо перед ним. Кажется, он просто не заметил Лаймера и попал по нему вместо мяча. Вернер забил с пенальти, и вот теперь каким бы ни был план, его пришлось менять.



Двойная замена не была сигналом к тому, что тренер придумал что-то новое. «Тоттенхэм» просто сильнее раскрылся. Ндомбеле с его выходом из-под прессинга был необходим на поле, а Жедсон (пожалуй, наименее влиятельный человек на поле) напрашивался на замену. Также ушёл бедняга Алли: после замены он лупил бутсой об землю от огорчения. Он не провалил матч, но Жозе хотел выпустить сразу двух игроков.

Фото: John Walton/PA Images via Getty Images

Удивительно, но получил удобный сценарий (соперник рискует и раскрывается), «Лейпциг» не довёл до удара ни одну из потенциально опасных контратак. Даже несмотря на то, что в зоне Сержа Орье прямо бросалось в глаза постоянное отсутствие Сержа Орье. Он застревал в атаке и в принципе не возвращался. Раскрывшись, «Тоттенхэм» рисковал и действительно получил игровое преимущество. Но конвертировать давление в реальную опасность не сумел.



Счёт по ударам в последние 25 минут 6:1 не отражает соотношение сил. «Тоттенхэм» доставлял мяч в штрафную через диагонали с невысоких позиций на флангах. При таком футболе была особенно заметна нехватка Кейна: Моура боролся за верх, здорово выбирал позицию и даже пару раз хорошо выпрыгнул, но он плохо бьёт головой. Два его удара с линии вратарской могли быть намного опаснее. Ещё запомнились несколько попыток Ламелы пробить со штрафного. Настолько опасных моментов, как у «Лейпцига» на первых минутах, не было.



После игры Моуринью говорил исключительно о травмах. «Знаете, сколько тренировок Ламела провёл с командой перед этой игрой? Ноль. Ндомбеле тоже не мог играть весь матч. Моура мёртвый, Бергвейн мёртвый, Ло Чельсо мёртвый. Меня не беспокоит это поражение, мы можем выиграть и в гостях, сейчас меня беспокоит, что мне некем заменить этих игроков в ближайших матчах. Они сделали всё, что могли. Все они, я не буду говорить, что нам пару раз повезло, а скажу, что наш отличный вратарь сделал пару великолепных сейвов».

Фото: Julian Finney/Getty Images

Сказано по делу. Но только если забыть о первых 25 минутах игры. Если не забывать, то, ну… вопросы появляются не к физике игроков, а к плану Моуринью. Дело не в атаке (там травмы объективно диктуют стиль), а к готовности к взаимному прессингу. Кажется, «Тоттенхэм» оказался не готов к самому вероятному развитию игры, а потом почти полчаса приходил в себя. Результат действительно не убийственный. Но вряд ли в Германии «Лейпциг» станет хуже прессинговать. Нужен план.

***

В материале использованы данные Opta.



Чтобы читать больше материалов автора, подписывайтесь на его телеграм-канал «Диего Симеонович».