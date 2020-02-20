Как Слуцкий собирается спасать Казань от вылета. Главная информация о новом «Рубине»

О «Рубине» много говорили в конце прошлого года и начале нового, когда у команды сменился тренерский штаб, пришёл Леонид Слуцкий, закрутилась перестройка состава, появились первые статусные новички. Сейчас, когда дело близится к возобновлению сезона, можно сделать первые выводы и осторожно дать прогноз на весну. Казанская команда провела большую работу, сыграла достаточно матчей – информации для предварительного анализа более чем достаточно.

Трансферы

За день до закрытия трансферного окна у «Рубина» восемь новичков: нападающий Игнатьев (перешёл из «Краснодара» за 7 млн евро), атакующий центральный полузащитник Йевтич («Лех Познань», 500 тыс. евро), фланговые атакующие игроки Макаров («Нефтехимик», 300 тыс. евро), Солтмурад Бакаев («Спартак-2», 300 тыс. евро за досрочный выкуп прав) и Самошников («Торпедо», официально свободный агент, но отступные за разрыв Ильёй контракта с москвичами «Рубину» пришлось заплатить, речь о 3-4 млн рублей), опорные полузащитники Тарасов (свободный агент, полгода не играл после ухода из «Локомотива») и Абильдгор («Ольборг», аренда), а также центральный защитник Пабло Сантос («Брага», аренда).

Очевидно, что состав «Рубина» стал более статусным и сбалансированным, тем более всех ключевых игроков клубу удалось зимой сохранить (кроме, разве что, центрального защитника Сорокина, окончательно отданного «Краснодару», но и на него осенью в какой-то момент перестали делать ставку).



Хотя нерешённые вопросы всё ещё остались. «Рубин» очень хотел ещё одного нападающего, отличающегося по стилистике от Игнатьева, приценивался к Комличенко и Соболеву, но пока никого не взял. Также Слуцкий хочет нового левого защитника. По его мнению, молодые Степанов и Поярков пока не соответствуют уровню Премьер-Лиги, поэтому он стал наигрывать на позиции номинального флангового нападающего, экс-спартаковца Зуева.



На левый фланг «Рубин» пытался взять Меркулова из «Урала», но в Екатеринбурге разозлились на защитника и отказались его отпускать. Вероятно, ни один из вопросов до конца трансферного окна так и не будет решён.

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Коротко о самых интересных зимних новичках

С игровыми качествами Тарасова, Игнатьева, да и Макарова с Бакаевым, о которых много говорили и писали в последнее время, в России уже примерно знакомы. Вкратце познакомимся с остальными новичками.

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Йевтич – яркий атакующий полузащитник, выступающий на позиции «десятки». Умеет открываться между линиями, имеет хорошую левую ногу, выполняет много ключевых разрезающих передач и мягких забросов, классно подаёт стандарты. Будет лидером «Рубина» по обострению. Явно рассматривается Слуцким как системный игрок.



Абильдгор – опорный полузащитник, взятый для баланса в центре поля. Тоже левоногий, высокий и мощный (рост – 192), совершает большое количество единоборств и проактивных отборов. Жёстко ставит ногу в борьбе, успешен в статичных эпизодах, но имеет трудности в более динамичных по причине средней стартовой скорости.



Пабло Сантос – новый левоногий центральный защитник, рассматривающийся Слуцким как основной в паре с Уремовичем. Физически сильный и довольно скоростной, но кажется недостаточно техничным и теряется под давлением. Не лучший вариант для начала атаки под прессингом, зато перспективный игрок для погашения быстрых атак соперника.



Самошников – универсальный футболист, способный играть на фланге в любой позиции. В «Торпедо» использовался Игнашевичем как линейным при 3-4-3, так и ближе к нападению. Невероятно взрывной и скоростной, феноменально вбрасывает ауты, техничный, прибавляет в конкретике. Пока – игрок обоймы, а не стартового состава.

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Зимние результаты

Зимой «Рубин» провёл уже семь матчей – с «Лехией» (1:0, «Слованом» (2:1), «Оденсе» (0:1), «Войводиной» (3:0), юрмальским «Спартаком» (4:1), белорусской «Славией» (5:0) и «Кайратом» (2:3). Итого: пять побед, два поражения. Но самым показательным стал последний спарринг, против «Кайрата». Во-первых, он состоялся на заключительном сборе, когда Слуцкий стал стабилизировать стартовый состав (на первых двух этапах наблюдалась ротация – как вынужденная, так и тактическая). Во-вторых, уровень соперника оказался сопоставимым, и наружу вылезли многие болячки.



Впереди у «Рубина» ещё одна проверка – против «Шерифа». Игра состоится 22 февраля, и очень интересно, как Слуцкий будет решать имеющиеся проблемы и какой состав изберёт на встречу.

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Система и оптимальный стартовый состав

В «Рубине» Слуцкий не отказался от любимой схемы 4-2-3-1, с которой неоднократно становился чемпионом. Структура не менялась зимой, экспериментов (например, перехода на тройку центральных защитников) не наблюдалось.

Против «Кайрата» «Рубин» играл следующим составом: Дюпин – Данченко (справа налево), Уремович, Сантос, Зуев – Коновалов, Подберёзкин – Макаров, Йевтич, Давиташвили – Игнатьев.



Это было похоже на основу, но некоторые позиции будут у «Рубина» «плавающими». Особенно большая ротация может наблюдаться на флангах атаки по причине большого количества игроков (Самошников, Бакаев, есть ещё Кварацхелия и восстанавливающийся Ташаев), корректироваться в зависимости от стиля соперника наверняка будет и опорная зона, где, помимо Подберезкина и Коновалова, есть Тарасов, Абильдгор, Могилевец и Башкиров.

Проблемы

Первые два вопроса мы уже задали выше. Повторим их.



Во-первых, хватит ли «Рубину» в центре нападения Игнатьева и Маркова? Тот же молодой Игнатьев пока не отличается стабильностью, в том числе и в зимних матчах. Встречаются яркие эпизоды, но и блеклых отрезков тоже хватает.



Во-вторых, что делать с левым флангом обороны? Зуев провёл здесь уже несколько матчей подряд, но играл с переменным успехом, оборонительных качеств ему всё-таки не хватает. Слуцкий пока в поисках и раздумьях.



В матче с «Кайратом» выявилась и ещё одна проблема, связанная с балансом. Дело в том, что два основных центральных защитника (Сантос и Уремович) – не самые великие диспетчеры, поэтому основные функции по началу атак распределяют между собой опорники, Подберёзкин и Коновалов, вынужденные опускаться глубоко. Оба делают это неплохо, но без мяча как Вячеслав (особенно), так и Игорь играют так себе. Против «Кайрата» мы наблюдали постоянные пропуски передач за спины, отсутствие компактности, очень слабую игру один в один и нехватку цепкости. Опорная зона трещала по швам, было пропущено три гола, в том числе два после атак через центральную зону.



В перерыве Слуцкий выпустил Абильдгора вместо Подберёзкина, а потом и Тарасова вместо Йевтича. Баланс сместился в другую сторону. По счёту, да и по игре всё получилось хорошо (из 0:3 результат превратился в 2:3), но нужно наблюдать за такой системой в дальнейшем, есть подозрение, что команда при Абильдгоре и Тарасове окажется менее состоятельной с точки зрения конструктива, поскольку усилий, быстрого движения под мяч и умных передач одного Коновалова будет мало.



Поэтому и интересно: станет ли Слуцкий разбивать уже, казалось бы, сложившуюся пару основных центральных полузащитников Коновалов – Подберёзкин. Или тот же Абильдгор превратится в основного игрока. Кстати, если выйдут одновременно Коновалов, Абильдгор и Йевтич, сложится уникальная ситуация: сразу три левоногих футболиста в центральном треугольнике. Подозреваю, что такого в нашем футболе ещё не случалось.

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Прогнозы

Местами «Рубин» играет очень структурно, зрелищно и идейно. Состав команды подобран по меркам Премьер-Лиги неплохой, молодость сочетается с опытом, глубина обоймы обеспечена. Поэтому должно случиться что-то невообразимое, чтобы команда вылетела в ФНЛ. Слуцкий должен спокойно решать задачу по продвижению наверх и готовиться к битве за еврокубки на будущий сезон.