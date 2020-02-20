10 игроков, ради которых стоит сходить на Кубок Легенд — 2020

21-23 февраля в Москве на МСА «Лужники» пройдёт 12-й розыгрыш Кубка Легенд имени Константина Ерёменко. На этот раз компанию семи традиционных участников турнира разбавит сборная Турции. Понятно, что российские болельщики в основном массе пойдут посмотреть на своих любимцев – Тихонова, Титова, Аленичева. Но классных мастеров и громких имён хватает и в других командах. Ниже топ-10 самых-самых.

«Джеррард сказал судье: «Пока они не закончат петь, мы не начнём играть» Экс-игрок «Ливерпуля» Альберт Риера — об успехе красных, любви к России, гаишниках, дорогах в Омске и проблемах детского футбола.

Сборная звёзд в этом году собрала мощнейший состав. В нападении сыграет хорошо известный российской публике Ивица Олич. За четыре сезона в ЦСКА хорват забил 44 мяча и стал любимцем красно-синих трибун. Олич пришёл в ЦСКА в 2003 году и сразу помог «армейцам» стать чемпионами страны. Позже Ивица ещё дважды выигрывал золото РПЛ, Суперкубок и два Кубка России. Профессиональную карьеру Ивица завершил только 2,5 года назад и недавно вошёл в тренерский штаб сборной Хорватии. Несмотря на сильную занятость, Ивица нашёл время, чтобы принять участие в Кубке Легенд.

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Это тот самый Матерацци, который в финале чемпионата мира 2006 года спровоцировал на удар Зинедина Зидана, что повлекло удаление француза. Пятикратный чемпион Италии, трёхкратный обладатель Кубка Италии и чемпион мира на Кубке Легенд будет выступать за «звёзд». Марко всегда славился жёсткой манерой игры, а во время выступлений за «Интер» получил от болельщиков прозвище Матрица. Итальянец неоднократно признавался в любви к России и не прочь связать с нашей страной свою будущую тренерскую карьеру.

Состав у сборной Испании на Кубке Легенд выглядит представительно. Морьентес — звезда мадридского «Реала». Вместе со сливочными он трижды побеждал в Лиге чемпионов, а в розыгрыше-2003/2004 стал лучшим бомбардиром турнира. На счету Фернандо 272 матча и 100 голов. После «Реала» форвард выступал за «Ливерпуль», взяв вместе с красными Кубок Англии и Суперкубок УЕФА. С 27 мячами в активе нападающий входит в пятёрку лучших бомбардиров сборной Испании. Не так давно Морьентес уже приезжал в Россию: прошлым летом он принял участие в матче «Звёзды России» — «Легенды УЕФА» в Санкт-Петербурге.

Испанский полузащитник является живой легендой «Валенсии», блиставшей в 90-х годах. Дважды в качестве капитана Гаиска доходил с одноклубниками до финала Лиги чемпионов. Кроме того, Мендьета известен как один из лучших пенальтистов в истории мирового футбола. По словам полузащитника, он лишь дважды не реализовал одиннадцатиметровые удары. Как и Матерацци, Мендьета был бы не прочь начать тренировать в России: «Почему нет? Большой футбол есть везде. Каждый тренер хочет работать в топ-лигах: в Англии, Испании, Италии или Германии. Но если, или когда, я стану тренером, то для меня любая возможность будет вызовом. Неважно, будет это Россия или Китай».

Тихонов вытащил сборной России группу смерти. Как прошла жеребьёвка Кубка Легенд Россия сыграет с Испанией уже на групповой стадии турнира, хотя Риера хотел этому помешать.

Фото: Oliver Hardt/Getty Images

Легендарный полузащитник выигрывал со сборной Нидерландов бронзу Евро и серебро ЧМ- 2010. Ван дер Варт в прошлом году уже выступал на Кубке Легенд в составе национальной команды. Правда, не очень успешно, команда заняла последнее место на турнире. Но полузащитник не унывал: «Турнир замечательный. Здесь отличная атмосфера. Ловлю кайф! На следующий год приедем в Москву более сильным составом и, может быть, обыграем Россию». Между прочим, Рафаэль продолжает играть в футбол на более или менее серьёзном уровне: в октябре прошлого года он стал победителем девятого по силе дивизиона Дании в составе второй команды «Эсбьерга».

Ещё один представитель сборной звёзд — лучший футболист в истории Финляндии и рекордсмен национальной сборной по количеству сыгранных матчей и забитых мячей. В составе «Аякса» Литманен становился победителем Лиги чемпионов 2005 года. Форвард был на первых ролях в «Аяксе», «Ливерпуле» и «Барселоне», а уже в эти выходные игрой легенды сборной Финляндии сможет насладиться российская публика. В 2016 году Литманен в шутку предлагал изменить правила проведения турнира: «Если сборная России снова выиграет Кубок Легенд, нам, наверное, придётся задуматься об изменении правил. Например, убрать у российской команды одного игрока из состава, а всем остальным командам, наоборот, по одному добавить».

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Савиола приедет на турнир в составе сборной звёзд. В 2005 году Хавьер вошёл в список 125 величайших из ныне живущих футболистов. Савиола отыграл за «Барселону» шесть лет: 123 матча, 49 голов. А потом удивил всех переходом в мадридский «Реал» Таких смельчаков история футбола знает немного. Хавьер любит удивлять: в 2018 году Савиола подписал контракт с мини-футбольным клубом «Энкамп» из Андорры. Вместе с ним аргентинец выиграл местный чемпионат и поучаствовал в футзальной Лиге чемпионов. Кубок Легенд — отличная возможность увидеть звёздного аргентинца, который ещё в далёком 2004 году становился олимпийским чемпионом.

Один из лучших легионеров в истории московского «Динамо» сыграет за родную сборную Германии. Кевин уже доходил до финала Кубка Легенд со своей сборной в прошлом году, но уступил команде из России со счётом 4:13. Можно быть уверенным, что немцы, и особенно Кураньи, жаждут реванша. Известно, что Кевин обожает Россию, поэтому приедет в хорошем настроении и будет отдавать всего себя на площадке.

Помимо Олича российские болельщики хорошо помнят ещё одного хорватского ветерана. Плетикоса блистал в воротах «Спартака» и часто в одиночку вытаскивал матчи красно-белых. В составе хорватской сборной Стипе побывал на двух чемпионатах мира и трёх чемпионатах Европы. За восемь лет в России Плетикоса стал одним из самых узнаваемых легионеров РПЛ. Неудивительно, что Стипе считает нашу страну вторым домом: «Большую часть карьеры я провёл в России. Я считаю эту страну своим вторым домом. Эмоции тут всегда на высоком уровне». На Кубке Легенд Плетикоса выступит за сборную звёзд.

Фото: Mike Egerton — PA Images via Getty Images

Вильям Галлас прославился на весь мир, выступая за «Челси», «Арсенал» и «Тоттенхэм». Француз был одним из лучших защитников своего поколения, а уже в эти выходные болельщики смогут увидеть его игру вживую. А ведь ещё относительно недавно Галлас и Терри образовывали надёжную связку в центре обороны «Челси», которая установила рекорд АПЛ — всего 15 пропущенных мячей в сезоне-2004/2005. Вместе со сборной Вильям дошёл до финала чемпионата мира в 2006 году, где французы в драматичном матче уступили итальянцам.

Напомним, что нынешний розыгрыш Кубка Легенд станет уже 12-м. В каждом из предыдущих выиграла сборная России. В этот раз в нашей команде очередной дебютант — Александр Самедов. Помимо него за Россию сыграют: Александр Филимонов, Олег Корнаухов, Константин Головской, Дмитрий Хлестов, Андрей Тихонов, Константин Зырянов, Андрей Каряка, Дмитрий Аленичев, Виктор Булатов и Егор Титов. Приходите поддержать легенд нашего футбола!

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