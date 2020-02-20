Вице-капитан «Севильи» отправился играть в столицу коронавируса. Ему надоело жить?

Официальный сайт «Севильи» сообщил, что защитник Даниэл Каррису переходит в китайский клуб из Уханя. Это именно тот Ухань, откуда пошёл коронавирус и который сейчас закрыт на карантин. Железнодорожное, автобусное и авиасообщение прерваны. На въезде в город находятся блокпосты и людей проверяют на наличие признаков заболевания. В общей сложности заболели 75 тысяч человек, 2 тысячи людей погибли. Россия запретила гражданам Китая въезжать на территорию России.

Пока многие футболисты уезжают из китайской лиги (как и в целом иностранцы), трансфер португальца выглядит неожиданным. Тем более, что Каррису – не игрок дубля, а вице-капитан основы. «Севильи» в этом сезоне борется за попадание в Лигу чемпионов и имеет столько же очков в таблице, сколько и «Атлетико», идущий четвертым.



Трансфер Каррису уже породил несколько мемов. В том числе вот такой (учитывая уровень зарплат в чемпионате Китая).

Шутки футболистов по поводу корона вируса стали скандальными. В неприятные ситуации уже попали Дели Алли, Джанлуиджи Буффон и Дмитрий Тарасов.

Три недели назад «Краснодар» отменил товарищеский матч с командой, в которую переходит Каррису. Российский клуб убрал со своего сайта упоминание о запланированной на 10 февраля встречи с «Ухань Чжоэр». В «Краснодаре» это объяснили так: «Расписание сборов составлялось задолго до их начала. Сейчас идёт его коррекция».

Расписание чемпионата Китая так же подверглось коррекции. Начало турнира было запланировано на 22 февраля, однако его отложили на неизвестный срок. Так же отменены другие спортивные соревнования. Оргкомитет зимней Олимпиады-2022 отменил церемонию страта обратного отсчета дней.