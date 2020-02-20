Знаем, что вы долго смотрели на жену Иммобиле. Слабо прочитать про него футбольную статью?

Полтора года назад в нашей известной и всеми любимой рубрике «Красота дня» была опубликована статья про жену Чиро Иммобиле – Джессику Милену.

Материал стал одним из самых популярных за неделю. Заметьте – это был ваш осознанный выбор. Сегодня день рождения у самого форварда «Лацио» — ему исполняется 30 лет. В чемпионате Италии он возглавляет гонку бомбардиров – за 24 матча забил 26 мячей. Чем же не повод написать о нём, как о футболисте? А потом мы с интересом сравним цифры просмотров.

*

В январе 2020 года «Наполи» приехал в гости в Рим, чтобы сыграть с местным «Лацио» матч Серии А. Игра катилась к унылой нулевой ничьей, пока вдруг публику не повеселил Оспина, в лучших традициях Кариуса подаривший гол римлянам. Победу своей команде принёс Чиро Иммобиле – человек, за которого в своё время владелец неаполитанского клуба не стал платить 18 миллионов евро, чтобы помочь реанимировать карьеру игроку. Хотя футболист тогда был очень заинтересован в переходе: он родился и вырос в Торра-Аннунциата, южном пригороде Неаполя. Может, и к лучшему, что тот трансфер не состоялся? Зато у «Лацио» появился лидер и нападающий, который может завоевать «Золотую бутсу», отняв её у Месси спустя три года доминирования.

Переход в «Боруссию» мог окончиться скандалом. Правами на Иммобиле владели два клуба

Всего за «Лацио» Иммобиле забил уже 115 мячей – это ровно на два больше, чем за всю его предыдущую карьеру. Из них 10 было в дортмундской «Боруссии», переход в которую обернулся потерей двух сезонов и надеждой вырасти в звезду мирового масштаба. Хотя, как тогда казалось, «шмели» приобретали великолепного и забивного нападающего.

И действительно: перед переездом в Германию, Чиро стал лучшим бомбардиром Серии А с 22 мячами, опередив легендарного Луку Тони и Карлоса Тевеса. Кроме этого, в услугах игрока был заинтересован и главный тренер «чёрно — жёлтых» Юрген Клопп.

«Все нападающие, которых я хочу видеть в Дортмунде, стоят больших денег, потому что это лучшие в своем деле люди. И руководство сделает все, чтобы Иммобиле играл за «Боруссию», — говорил он тогда.

Однако этот переход чуть не перерос в скандал международного масштаба. Правами на игрока в равных пропорциях владели две команды по «южноамериканской» системе – «Торино» и «Ювентус». Последние и вступили в переговоры по своей доле, а «быки», за которых и играл Иммобиле, были не в курсе возможного трансфера. Если бы всё так и осталось, то пострадал бы в первую очередь сам футболист, явно переросший уровень середняка; но сумма в районе 20 миллионов евро в итоге устроила всех и Чиро поехал наслаждаться атмосферой «Сигнал Идуна Парк».

Иммобиле зачах в Германии. Он жаловался на немецкий быт и на тренировки Юргена Клоппа

В «Боруссии» Чиро должен был заменить ушедшего в «Баварию» Левандовски. Однако сезон у Иммобиле получился смазанным, а его бомбардирские навыки не впечатляли. Хотя сначала у итальянца вроде бы и попёрло – гол «Штуттгарту» всего во втором появлении на поле в основном составе и «ударная» Лига чемпионов, где форвард стал автором четырёх мячей.

Но дальше пути Чиро и «Боруссии» стали напоминать попытки совместить асфальт с российскими дорогами. Особенно «чёрным» для Иммобиле стал февраль – Дортмунд выдал пятиматчевую победную серию в чемпионате, а итальянец грел лавку, не сыграв в них ни минуты. Последним ярким матчем, где форвард выжал из себя остатки бомбардирского таланта, была кубковая игра с дрезденским «Динамо». В ней Чиро забил оба мяча и вывел команду в четвертьфинал. Это были его последние результативные действия в составе «шмелей».

Очевидно, что Иммобиле не подходил игровой модели «Боруссии». Но были и неигровые причины, о которых итальянец рассказал на следующий год, когда его отдали в аренду «Севилье».

«Моя семья и я не получили никакой помощи, и много страдали. Я не говорю по-немецки, этот язык вообще невозможно выучить, и я мог ожидать от своих партнеров больше поддержки».

Стоит отметить, что Чиро – прекрасный семьянин. Он играет под 17 номером из-за своей возлюбленной Джессики Милены (той самой), которая родилась именно в этот календарный день. Кроме того, она бросила карьеру модели, чтобы следовать за Иммобиле по всему свету. Поэтому для нападающего так важна была помощь именно для его близких.

На этом Чиро не остановился и пустился размышления о различиях между немцами и южноевропейцами: «Нельзя ожидать, что человек поменяет свою культуру. Человек чувствует себя плохо, когда не может привыкнуть к конкретному стилю жизни. В Германии мне приходилось ужинать в 19 часов, а в Испании в 23. Последнее мне ближе», — говорил он, когда временно оказался на Пиренеях, в «Севилье».

Но самое главное разочарование было у Иммобиле в Юргене Клоппе:

«Унаи Эмери много внимания уделяет тактике, готовит видео, и проводит специальные тренировки с каждым игроком. В Германии было мало тактики, мало внимания уделялось правильному питанию и отдыху. Все было сосредоточено на физической выносливости. Много работали во время подготовки, но посреди недели – недостаточно. Видео-занятия длились максимум 20 минут».

Иммобиле обвинял в своём провале всех: партнёров по клубу, Клоппа, но не самого себя. В конце концов, исполнительный директор «шмелей» Вацке признался в том, что с трансфером Чиро ошиблись. Именно поэтому нападающего и отправили в Испанию.

Ещё один тяжёлый год

На Пиренейском полуострове его карьера Чиро тоже не заладилась. В товарищеском матче перед сезоном, Иммобиле получил травму после столкновения с игроком «Уотфорда» и его унесли с поля на носилках. К счастью, ничего серьёзного — итальянца отвезли в больницу «всего лишь» с переломом носа. В итоге он пропустил подготовительный период, что сказалось на его статистике. Ни одного полного матча за полгода, жалкие два мяча в чемпионате – а форвард тем временем в самом расцвете сил. Тем не менее, севильцы его выкупили, но сразу же отправили в аренду туда, где он стал звездой итальянской лиги – в «Торино».

По окончании сезона Чиро оказался не нужен и Los Nervionenses. Фактически, два года в карьере Иммобиле пропали в пустую и, казалось, что он больше никогда не вернётся на серьёзный уровень. Но с девятью миллионами евро пришёл «Лацио» и Симеоне Индзаги, в итоге сделавший из Чиро элитного нападающего.

+10 от Месси. Чиро Иммобиле рвётся к «Золотой бутсе» На счету итальянца хет-трик «Сампдории», в конкурентах — Вернер и Левандовски. Главные события футбольной субботы — в дайджесте дня.

Переход в «Лацио» Иммобиле назвал идеальным браком. Он не ожидал, что Индзаги «такой сильный тренер»

С первых же матчей за «Лацио» Иммобиле вспомнил, что форвард в первую очередь должен быть результативным. Индзаги понимал сильные качества Чиро и дал ему определённую свободу действий. А тот отблагодарил своего тренера голами – всего в том сезоне их набралось 23 в Серии А и ещё 3 в кубке Италии. Вообще «Лацио» в тот отрезок времени был весёлой командой – мог «слить» римское дерби вчистую и проиграть «Кротоне» (кто ещё вспомнит, что они были в высшем дивизионе), а мог «накидать» по 6 штук «Палермо» и «Пескаре». Конечно же, не без участия своего лучшего бомбардира.

Индзаги дал Чиро то, что ему так не хватало в «Боруссии» — поддержки и семейных отношений внутри коллектива. При этом, для игрока было удивительно, насколько Симоне грамотен как тренер, в отличие от Клоппа:

«Я выбрал Лацио, потому что этот клуб меня хотел больше всего. Мне нужно было перезагрузить карьеру. К счастью, они смогли согласовать условия с «Севильей». Это идеальный брак. И буду честен, не ожидал, что Симоне Индзаги такой сильный тренер. Он отлично тактически подготовлен и хорошо проводит тренировки. Это удивило меня, ведь Симоне очень молод», — заявил футболист.

Брак с «Лацио», Луис Альберто, который знает Иммобиле лучше, чем его жена – всё это только помогает Чиро находится в своей зоне комфорта. Кажется, что он ещё никогда не был так счастлив в своей карьере.

Самое главное – Индзаги не стал встраивать нападающего в схему – а придумал её под него. В атаке Иммобиле не обыгрывает по 10 человек, как Месси, не прыгает на два мера вверх, как Роналду. Его страсть – это постоянное движение и поиск свободных зон. Он идеально чувствует линию офсайда и отрывается от последнего защитника. Если же противник садится глубоко в оборону, то Чиро постоянно находится там, где соперников меньше всего. Он прекрасно завершает атаки и пользуется идеальными пасами Луиса Альберто, который, кстати также, как и Иммобиле не подошёл Клоппу.

Даже если убрать 10 голов с пенальти, забитых Иммобиле, он всё равно останется лучшим бомбардиром. 16 мячей с игры в Италии не забил никто. В первой десятке снайперов он занимает второе место по количеству минут, затраченных на гол. Ему требуется их всего 77,4 – чуть больше, чем лучшему по этому показателю Луису Мурьелю (74,7) из «Аталанты». Великому и ужасному Криштиану требуется на 14 минут больше. Такая результативность объясняется в том числе и тем простым фактом, что Чиро попал в свою команду и к своему тренеру – это было важно для него на протяжении всей его карьеры.

Сегодня Чиро встречает своё тридцатилетие в качестве лучшего бомбардира Италии и вообще всей Европы. В борьбе за «Золотую бутсу» обгоняет не только Роналду и Лукаку, но и Левандовски – человека, которого он должен был заменить в «Боруссии». Несомненно, что переезд в Германию был ошибкой, но сейчас он нашёл свою команду и близок к тому, чтобы привезти титул в Рим спустя 20 лет – именно столько «орлы» не видели чемпионство в Серии А.