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«Хетафе» — «Аякс» — 2:0, Бабель пародирует соперника, фото

Аллан-Ромео Ньом и Райан Бабель
«Чемпионат»
Лучшая пародия года! Игрок «Аякса» затроллил симулировавшего соперника
Райан Бабель устроил очень весёлую шутку в матче «Хетафе» — «Аякс».
Футбол / Лига Европы 0

Нападающий «Аякса» Райан Бабель необычным образом отреагировал на поведение соперника в гостевом матче первого раунда 1/16 финала Лиги Европы с «Хетафе», завершившемся победой хозяев со счётом 2:0.

Лига Европы. 1/16 финала. 1-й матч
20 февраля 2020, четверг. 20:55 МСК
Хетафе
Хетафе, Испания
Окончен
2 : 0
Аякс
Амстердам, Нидерланды
1:0 Дейверсон Брум – 37'   2:0 Кенеди – 90+3'

В начале второго тайма, на 55-й минуте, когда счёт был 1:0, форвард вступил на фланге в борьбу с игроком испанской команды. Осознав, что заполучить мяч не удастся, Райан оттолкнул оппонента. Тот отлетел на несколько метров и изобразил серьёзную боль, из-за чего главному арбитру встречи пришлось остановить игру и наказать нарушителя жёлтой карточкой.

Аллану-Ромео Ньому, вполне возможно, было больно. Но он так всё это изобразил, будто Бабель его как минимум укусил за что-то важное.

Раздосадованный Бабель решил спародировать футболиста «Хетафе» и повалился на газон.

Фото: Eric Verhoeven/Soccrates/Getty Images

А когда тот встал на ноги и захромал к бровке, подошёл к нему и изобразил его походку.

Фото: Eric Verhoeven/Soccrates/Getty Images

Издевательства со стороны Райана прервали игроки испанского коллектива. А Ньом в итоге без проблем доиграл матч до конца.

Источник: «Чемпионат»

Заглавное фото: Alejandro Rios/DeFodi Images via Getty Images

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