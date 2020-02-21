Лучшая пародия года! Игрок «Аякса» затроллил симулировавшего соперника

Нападающий «Аякса» Райан Бабель необычным образом отреагировал на поведение соперника в гостевом матче первого раунда 1/16 финала Лиги Европы с «Хетафе», завершившемся победой хозяев со счётом 2:0.

В начале второго тайма, на 55-й минуте, когда счёт был 1:0, форвард вступил на фланге в борьбу с игроком испанской команды. Осознав, что заполучить мяч не удастся, Райан оттолкнул оппонента. Тот отлетел на несколько метров и изобразил серьёзную боль, из-за чего главному арбитру встречи пришлось остановить игру и наказать нарушителя жёлтой карточкой.

Аллану-Ромео Ньому, вполне возможно, было больно. Но он так всё это изобразил, будто Бабель его как минимум укусил за что-то важное.

Раздосадованный Бабель решил спародировать футболиста «Хетафе» и повалился на газон.

Фото: Eric Verhoeven/Soccrates/Getty Images

А когда тот встал на ноги и захромал к бровке, подошёл к нему и изобразил его походку.

Фото: Eric Verhoeven/Soccrates/Getty Images

Издевательства со стороны Райана прервали игроки испанского коллектива. А Ньом в итоге без проблем доиграл матч до конца.