Украина поквиталась с обидчиком «Зенита». Но нам от этого не легче

«МЮ» и «Брюгге» устроили парад «привозов»

Для команды Сульшера выезд в Брюгге начался с нелепого пропущенного мяча. На 15-й минуте матча на стадионе «Ян Брейдель» ничего не предвещало гола, однако защитники «МЮ» и голкипер Ромеро сделали всё возможное, для того, чтобы форвард хозяев Деннис отправил мяч в сетку. После выноса Миньоле Уильямс и Далот не уследили за нападающим, а вратарь зачем-то покинул штрафную площадь. В итоге Деннис спокойно перебросил мяч через аргентинца.

Ответный мяч манкунианцев оказался не менее странным. В конце первого тайма 19-летний защитник «Брюгге» Максим Де Кюйпер выбросил мяч из аута на партнёра по команде Брандона Мехеле, у которого неожиданно возникли проблемы с обработкой. Заминкой защитника воспользовался Марсьяль. Перехватив мяч, он вышел один на один с Миньоле и спокойно сравнял счёт.

После перерыва «Манчестер» владел преимуществом, но добиться победы так и не смог. Ничья – явно не тот результат, на который рассчитывали гости.

Один вратарь отдал голевую, второй грубо ошибся. Всё это случилось в одной атаке В матче «Брюгге» — «Манчестер Юнайтед» Миньоле и Ромеро выдали удивительный момент.

«Аякс» рискует вылететь из Лиги Европы

У прошлогоднего полуфиналиста Лиги чемпионов дела в еврокубках окончательно разладились. Сначала «Аякс» вылетел из ЛЧ. Теперь рискует покинуть и Лигу Европы.

В гостевой встрече с «Хетафе» команда тен Хага владела мячом аж 65 % времени, но за весь матч сумела лишь два раза пробить по воротам соперника. Зато футболисты «Хетафе», игравшие на контратаках, нанесли аж 10 ударов. Причём два из них оказались голевыми.

В конце первого тайма испанцы здорово разыграли штрафной и вывели на удар Дейверсона – с убойной позиции бразильский форвард не промазал. А уже в добавленное время второй половины игры «Хетафе» окончательно испортил настроение гостям. Убежав в контратаку, Кенеди решился на дальний удар. Мяч, посланный бразильцем, задел ногу защитника и отрикошетил в ворота. К такому повороту событий голкипер «Аякса» Варела не был готов.

Теперь Эрику тен Хагу придётся решить непростую задачу в ответной встрече. Если в Амстердаме голландцы пропустят один гол, им придётся забивать четыре мяча.

Бабель устроил издевательское представление на поле

В начале второго тайма встречи «Хетафе» и «Аякса» произошёл очень забавный эпизод. Когда голландцы уже «горели» со счётом 1:0, у форварда Райана Бабеля начали сдавать нервы.

Нападающий вступил на фланге в борьбу с защитником «Хетафе» Алланом Ньомом. Осознав, что завладеть мячом не получится, Бабель оттолкнул оппонента. В результате камерунец упал на газон и стал корчиться от боли. Рефери тут же продемонстрировал нарушителю жёлтую карточку.

Раздосадованный Райан решил спародировать Ньома. Он упал на газон рядом с защитником, а когда тот встал и захромал к бровке, Бабель спародировал его походку. Лишь футболисты «Хетафе» смогли остановить затянувшийся перфоманс нападающего.

Лучшая пародия года! Игрок «Аякса» затроллил симулировавшего соперника Райан Бабель устроил очень весёлую шутку в матче «Хетафе» — «Аякс».

Дебютный мяч Эриксена принёс «Интеру» победу

В гостевом матче с «Лудогорцем» Антонио Конте решил выставить экспериментальный состав. В центре обороны с первой минуты вышли играть Годин, Раноккия и Д’Амброзио, в полузащите – Весино и Валеро, а в нападении – Санчес с Мартинесом. С таким подбором футболистов итальянцы доминировали над хозяевами, но никак не могли взломать оборону соперника. Лишь после выхода Лукаку вместо Мартинеса в середине второго тайма, «Интер» смог выйти вперёд.

Бельгиец сделал отличную скидку на Эриксена, а тот ударом с лёта послал мяч точно в левый нижний угол, записав на свой счёт дебютный гол в футболке «Интера».

В добавленное время матча итальянцы упрочили своё преимущество. Лукаку реализовал пенальти, назначенный за руку в штрафной площади, и установил окончательный счёт в игре.

«Шахтёр» дожал «Бенфику»

Первый тайм матча между «Шахтёром» и «Бенфикой» не был богат на опасные моменты. Команды долго раскачивались и не взвинчивали темп, а потому мяч, как правило, гулял в центре поля. До перерыва созидать у хозяев получалось чуть лучше, чем у гостей. Однако взломать плотную оборону португальцев украинцы не могли.

Тем не менее во втором тайме на стадионе «Металлист» стало веселее. На 56-й минуте «Шахтёр» наконец добился успеха в атаке. Марлос покатил мяч на набегающего Алана Патрика, а тот пробил щекой на исполнение и попал точно в правый нижний угол.

Через 10 минут ответила «Бенфика». Голу португальцев предшествовал довольно странный эпизод. В чужой штрафной Серви, получив по ногам от защитника, отпасовал на Тавареша, который отправил мяч в сетку. Судья воспользовался VAR и неожиданно отменил гол гостей, назначив пенальти. Тем не менее одиннадцатиметровый «Бенфика» всё-таки реализовала — отличился Пицци.

Впрочем, долго горевать из-за пропущенного мяча «гонякам» не пришлось. Уже на 72-й минуте Коваленко замкнул прострел Мораеса и вырвал победу для своей команды.

«Айнтрахт», «Вулверхэмптон» и «Базель» уже одной ногой в 1/8 финала ЛЕ

После первых матчей в плей-офф Лиги Европы три команды практически гарантировали себе место в 1/8 финала турнира.

«Айнтрахт» дома без проблем разобрался с «Зальцбургом», расставшимся зимой со своими лидерами Холандом и Минамино. Немцы забили по два гола в каждом из таймов. Хет-триком отметился японский полузащитник Даити Камада, ещё один мяч записал на свой счёт Филип Костич. В конце встречи гости сумели отквитать только один гол – с пенальти отличился Хван Хи Чан.

«Вулверхэмптону» победа далась ещё проще. На своём стадионе «Молине» «волки» буквально растерзали «Эспаньол». Особенно неудержим был Диогу Жота, оформивший хет-трик. Также ворота гостей сумел поразить и Рубен Невеш. Теперь от вылета из ЛЕ «Эспаньол» может спасти только чудо.

Третьим в компании счастливчиков, разгромивших своих оппонентов, оказался «Базель». Швейцарцы наведались в гости к АПОЭЛУ и лишили кипрский клуб реальных шансов на следующую стадию турнира. Счёт в игре в первом тайме открыл Петретта, а после перерыва по по голу забили Штокер и Кабрал.

«Арсенал» с трудом справился с «Олимпиакосом»

Выездной матч в Греции очень непросто складывался для команды Микеля Артеты. На своём поле «Олимпиакос» вовсе не собирался отсиживаться в обороне. Наоборот, воротам Лено хозяева пытались угрожать не реже, чем гости тревожили де Са.

Вплоть до конца второго тайма на табло стадиона им. Георгиоса Караискакиса горели нули. Однако затем сказалось превосходство «канониров» в классе. Обамеянг создал для Сака пространство на левом фланге, а тот мастерски вырезал передачу на Ляказетта вдоль линии ворот. Француз подставил ногу и отправил мяч в сетку.

После гола у лондонцев было ещё пару шансов для того, чтобы отличиться. Однако Сократис пробил головой и угодил в перекладину, а Мустафи не попал в пустой угол ворот. Так матч и закончился, со счётом 0:1.