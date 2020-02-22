В «Сочи» едет чемпион мира! Очень крутой поворот в карьере Адиля Рами

«Сочи» в последние часы зимнего трансферного окна решил удивить абсолютно всех любителей футбола. Вслед за Александром Кокориным в столицу Игр-2014 собрался чемпион мира в составе сборной Франции Адиль Рами.

В пятницу вечером появилась новость, что французский защитник Адиль Рами может продолжить карьеру в «Сочи». По данным RMC Sport, 34-летний Рами вёл переговоры с российским клубом. Рубен Хавьер Косо Руиз, являющийся агентом футболиста, оперативно отреагировал на новости касательно своего подопечного: «Интересуется ли «Сочи» Рами? Да, интерес действительно есть».



Зимнее трансферное окно в этом году было не богато на события. Переход чемпиона мира в последнюю команду чемпионата России можно было бы назвать сюром, но это реальности сегодняшнего дня.

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Футбольная карьера Адиля Рами

Рами является воспитанником французского клуба «Этуаль». В 2006 году француз был вызван на просмотр в «Лилль». Игра футболиста удовлетворила тренерский штаб, и с игроком был подписан контракт на символическую сумму. Уже через 1,5 года Рами стал основным защитником клуба. За несколько лет Адиль из неопытного футболиста превратился в приоритетную цель ведущих европейских клубов. В 2011 году французский защитник перешёл в испанскую «Валенсию» за 6 млн евро. На третий год карьеры в Испании Адиль перестал попадать в основной состав команды, в январе 2014 года на правах аренды оказался в «Милане». Летом итальянцы выкупили защитника за 4,25 млн евро. Ещё через год Рами перешёл в «Севилью».

Вместе с испанской командой стал победителем Лиги Европы-2017/2018. Летом 2017 года был представлен в качестве игрока «Марселя». Клуб приобрёл игрока за 6 млн евро. В 2018 году в составе национальной сборной Франции он стал чемпионом мира, хоть и не провёл ни одного матча на мундиале. Интересный факт: Адиль Рами пообещал провести спарринг с дзюдоистом Тедди Ринером, если Франция завоюет золотые медали. Футболист сдержал слово: он вышел на татами против двукратного олимпийского чемпиона и десятикратного чемпиона мира в эфире одного из французских телеканалов. Кажется, Рами спасло лишь то, что они с Тедди являются давними друзьями.

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За «Марсель» Рами отыграл два сезона, летом 2019 года клуб разорвал контракт с футболистом. Как сообщают источники, такое решение было принято боссами из-за нарушений условий контракта. Рами попал в нелепую ситуацию: футболист пропустил тренировку, сославшись на семейные обстоятельства. Позже стало известно, что француз принимал участие в съемках шоу «Форт Боярд». Летом прошлого года он стал свободным агентом. В последние дни трансферного окна турецкий «Фенербахче» в «Твиттере» объявил о переговорах с французским защитником Адилем Рами. Рами прибыл в Турцию для прохождения медицинского осмотра, после чего было объявлено о трансфере. Соглашение с игроком было рассчитано на один сезон с возможностью продления ещё на год.



Вчера француз разорвал контракт «Фенербахче», за который выступал всего полгода. Сейчас футболист является свободным агентом и может стать фигурантом одного из самых громких трансферов этого межсезонья в РПЛ.

Чемпион мира по футболу изменил Памеле Андерсон. Рами, ты нормальный?! Сексуальная красотка выгнала французского футболиста. И что ты теперь будешь делать, парень? В футбол свой играть?

Адиль Рами и Памела Андерсон

Футболиста Адиля Рами и знаменитую актрису и модель Памелу Андерсон несколько лет считали идеальной парой. Но в сентябре 2018 года возлюбленные расстались. Рами даже сделал Памеле предложение, но та ответила отказом. Тогда это расставание стало неожиданным, но спустя год Андерсон рассказала несколько подробностей относительно своего решения:



«Последние два года были сплошным враньём. Я попала под схемы мошенника. Он заставил меня верить, что это была большая любовь. Но я кое о чём узнала в последние дни. Адиль вёл двойную жизнь. Он высмеивал партнёров по команде, которые изменяли жёнам, и называл их монстрами. В итоге он обманывал вообще всех! Как можно врать сразу двум женщинам и контролировать их сердца? Причём я уверена, что он изменял мне не с одной, а со многими женщинами. Рами – настоящий монстр. Чувствую, что попала в настоящий ад. Мне никогда не было так плохо, но я буду бороться и обязательно налажу свою жизнь. Я приняла решение покинуть Францию. Адиль пытался меня остановить. Он присылал цветы, писал письма. Я отвергла всё».



Позже Памела Андерсон обвинила бывшего возлюбленного в домашнем насилии:



«Иногда он был очень жесток ко мне. Он потянул меня за волосы прошлым летом, потому что я оставила его одного в отеле в Лос-Анджелесе после фотосессии с друзьями. Прошлым летом он преследовал меня в Лос-Анджелесе и Сен-Тропе. То лето было худшим в моей жизни. Он сдавливал мне обе руки, я должна была пойти в больницу, потому что мне очень больно. Он не уважает женщин. Тот факт, что он является лицом организации, которая противодействует домашнему насилию во Франции, был только прикрытием для него».



Руководство «Марселя» после заявления Памелы даже отстранило игрока от тренировок. В клубе начали расследование в отношении Рами, потом всплыли подробности с участием в «Форт Боярд». Причин разорвать контракт с возрастным французом было более чем достаточно.