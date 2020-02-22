Все переходы последнего трансферного дня РПЛ. Есть даже чемпион мира!

Зимнее трансферное окно в России оказалось на редкость унылым. Если бы не переезд Смолова в «Сельту» и не история с арендой Кокорина в «Сочи», зимняя пауза в РПЛ была бы ещё скучнее.

Трансферный дедлайн в Российской Премьер-лиге тоже не сулил громких сделок. Однако за несколько часов до закрытия окна «Сочи» снова заставил говорить о себе.

Ниже рассказываем о переходе Адиля Реми в клуб Бориса Ротенберга и остальных сделках в последний день трансферного окна в РПЛ.

Кирилл Капленко, «Зенит» — «Оренбург»

Аренда

«Оренбург» решил пополнить состав опорным полузащитником «Зенита-2». 20-летнего Кирилла Капленко клуб из РПЛ арендовал до конца сезона. Кирилл – воспитанник «БАТЭ» из Борисова. В 15 лет он переехал в Россию и попал в академию «Краснодара», а спустя три года оказался в «Зените». За основную команду сине-бело-голубых он провёл лишь два матча в РПЛ. Так что в «Оренбург» его отправили набираться опыта. Едва ли стоит рассчитывать на то, что молодой футболист сможет усилить оренбургский клуб. Скорее, его переход стоит воспринимать как попытку увеличить глубину состава.

Камиль Закиров, «Рубин» — «Волгарь»

Аренда

21-летний полузащитник перешёл в «Рубин» из «Анжи» прошедшим летом. При Романе Шаронове Закиров сыграл за казанский клуб в трёх матчах в начале сезона, проведя на поле лишь 85 минут. Ближе к зимней паузе Камиль перестал попадать даже в заявку. Вероятно, хавбек особо не заинтересовал и Леонида Слуцкого. Поэтому Закирова отправили до конца сезона в аренду в ПФЛ. Ближайшие полгода Камиль будет помогать «Волгарю» в зоне «Юг» бороться за путёвку в ФНЛ.

Игорь Калинин, «Динамо» — «Урал»

Аренда

«Урал» арендовал 24-летнего левого защитника «Динамо» до конца июня 2020 года с правом первоочередного выкупа. В нынешнем сезоне Калинин провёл за бело-голубых лишь один матч в Кубке России. Возможно, в «Урале» Игорь наконец получит достаточно игровой практики. Тем более место основного левого защитника в клубе сейчас свободно. Латераля Михаила Меркулова, который пропустил в этом сезоне только один матч в российской Премьер-лиге, сослали в «Урал-2» за желание покинуть команду.

Александр Филин, «Химки» — «Тамбов»

Аренда

Защитника «Химок» «Тамбов» арендовал до конца сезона. По информации «Чемпионата», у клуба из РПЛ будет опция выкупа футболиста в размере 100 тысяч евро. В «Химках» Филин был одним из двух основных центральных защитников. За свою команду в текущем сезоне он сыграл в 22 матчах ФНЛ и забил один гол. В обороне молодой футболист действует порой чересчур агрессивно, за что частенько получает предупреждения от арбитров. В нынешнем розыгрыше ФНЛ он уже схлопотал 9 «горчичников».

Сафаа Хади, «Аль-Шорта» — «Крылья Советов»

150 тысяч евро

По информации главного редактора газеты «Иракский футбол» Али Нури, опорным полузащитником сборной Ирака и клуба «Аль-Шорта» Сафаа Хади зимой активно интересовался и «Зенит». Однако в итоге 21-летнего футболиста подписали «Крылья Советов». В расположение самарского клуба Хади прибыл ещё 19 февраля, сразу после прохождения медосмотра в Москве. Затем хавбек провёл несколько тренировок с клубом и лишь в последний день трансферного окна подписал с «Крыльями» контракт на 2,5 года, став первым в истории РПЛ футболистом из Ирака.

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Аренда

«Спартак» подписал Глушенкова вместе с Умяровым прошлой зимой. В новой команде Наиль за год дорос до основного состава, а у другого воспитанника «Чертаново» дела в московском клубе не заладились. В нынешнем сезоне Максим только сидел на скамейке запасных «Спартака» и выступал за «Спартак-2» в ФНЛ. Полузащитник этой зимой провёл два сбора вместе с основной командой, однако на третий сбор — в Сочи Доменико Тедеско 20-летнего футболиста не взял. Для того, чтобы Глушенков не оставался без серьёзной игровой практики, красно-белые отправили футболиста в «Крылья Советов». За самарский клуб хавбек будет выступать до конца сезона.

Андрей Часовских и Олег Чернышов, «Тамбов» — «Актобе»

Аренда

За несколько часов до закрытия трансферного окна «Тамбов» объявил об уходе в «Актобе» сразу двух футболистов. На правах аренды до конца 2020 года за казахстанский клуб будут выступать 28-летний форвард Андрей Часовских и 33-летний вингер Олег Чернышов.

Часовских перебрался в «Тамбов» прошедшим летом из «Луча», но добыть себе место в составе так и не смог. На счету Андрея – лишь 40 минут в РПЛ.

Чернышов играет за «Тамбов» с 2014 года. Полузащитник помог своему клубу выйти в ФНЛ, а затем и в РПЛ, за что и заслужил любовь тамбовских болельщиков. Тем не менее в нынешнем сезоне хавбек «прописался» на скамейке запасных, проиграв конкуренцию 28-летнему Михаилу Костюкову.

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Свободный агент

В последний день трансферного окна «Сочи» приготовил настоящую бомбу. Аутсайдер РПЛ умудрился подписать чемпиона мира в составе сборной Франции Адиля Реми. Днём ранее защитник разорвал контракт с «Фенербахче», поэтому в «Сочи» он перешёл в качестве свободного агента. Период выступления за турецкий клуб Адиль точно не занесёт себе в актив. За полгода в «Фенербахче» Рами отыграл всего лишь один тайм – в матче с «Анкарагюджю». Так что сейчас чемпион мира – явно не в лучшей форме.