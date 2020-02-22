Наши оценки топ-клубам за зимнюю трансферную кампанию. Выявление оставшихся болевых точек

Это было не самое великое на события трансферное окно. Активность ведущих клубов оказалась скромной, громких переходов осуществлено минимум, а главное – ощутимая часть кадровых проблем у представителей элиты осталась на месте. Вопросы заморожены до лета, остаток сезона придётся провести с имеющимися кадровыми ресурсами. Или вдруг удастся взять кого-то из свободных агентов: регламентом это разрешено, но вероятность качественного трансфера уже намного ниже по причине ограниченности выбора.

В данной статье мы резюмируем деятельность топ-клубов нынешней зимой. Важное замечание: в приставке «топ» закладывается не только место в таблице, но ещё и возможности со статусом. Поэтому не нужно удивляться, что в списке, к примеру, оказался «Рубин», но нет «Арсенала». И без того ясно, что к казанцам с их новым тренером, спортивным департаментом и денежными вливаниями сейчас приковано повышенное внимание.



Важное замечание номер два: все оценки – никак не окончательная истина, поскольку любой трансфер можно оценивать лишь спустя длительное время, когда он покажет (или не покажет) себя на поле. Это всего лишь промежуточное подведение итогов с выявлением незакрытых кадровых вопросов.

Главные несостоявшиеся трансферы зимы в РПЛ Сразу несколько нападающих не доехали до ЦСКА и «Локомотива», а защитник — до «Краснодара».

«Зенит»

Пришёл: Ригони (из аренды).



Ушли: Краневиттер («Монтеррей», бесплатно), Роберт Мак («Коньяспор», бесплатно), Александр Кокорин («Сочи», аренда).

Фото: Эдгар Брещанов, «Чемпионат»

Важно понимать, что «Зениту» не требовались кровь из носу покупки, поскольку команда: а) вылетела из еврокубков и не нуждается весной в глубине состава; б) и без приобретений имеет сбалансированную команду, выше всех в стране на голову и фактически уже выиграла чемпионат; в) перед новым годом имела ресурсы для потенциального развития в лице Кокорина и Малкома, вернувшихся в строй.



Поэтому важной задачей были не покупки, а, наоборот, продажи ненужных игроков. Расстаться с Краневиттером и Маком в итоге удалось только бесплатно. Есть экономия на зарплате, но нет покрытых затрат за предыдущие годы, и это, конечно же, не самые положительные трансферы. Как и мутная история с Кокориным, на которого рассчитывал



Семак, но не рассчитывало высшее руководство клуба. В итоге из приобретений у «Зенита» — Малком да вернувшийся из очередной аренды Ригони.



То есть слабее «Зенит» не стал, но и гордиться совершенно нечем. Всё можно было организовать хотя бы в более приятном эмоциональном фоне и без имиджевых потерь.



Итоговая оценка за трансферную зиму (по 5-балльной шкале): 3.

Кокорин – просто пушка. Он обязательно спасёт «Сочи», а боссы «Зенита» ещё пожалеют Никто не мог предположить, что возвращение в элитный футбол будет даваться отсидевшему на зоне нападающему столь легко.

«Локомотив»

Пришедших игроков нет.



Ушёл: Фёдор Смолов («Сельта», аренда).



Можно бесконечно хвалить и благодарить «железнодорожников» за шанс десятилетия, подаренный Смолову, однако делать это следовало бы лишь при одном условии: команда обязана была взять сильного нападающего взамен. Но «Локомотив» этого не сделал и на весну остался с незабивным работягой Эдером. Фарфан и Джорджевич восстанавливаются от тяжёлых травм, на них пока не смотрим.



К тому же, не усилена линия обороны. Сёмин сам жаловался на то, что все ведущие защитники – слишком возрастные и медленные, но вопрос по укреплению линии отложен до лета. А сейчас нужно как-то докатиться до конца сезона. Хорошо хоть (для клуба, само собой), что на месте – Алексей Миранчук. Если бы продали ещё и его, это точно походило бы на добровольный отказ от борьбы за Лигу чемпионов и попытку слить Сёмина.



Итоговая оценка за трансферную зиму: 1.

Россия душила Смолова. В Европе он будет свободным «Сельта» — как спасение таланта от травли.

«Краснодар»

Пришёл: Егор Сорокин («Рубин», из аренды).



Ушли: Иван Игнатьев («Рубин», 7 млн евро), Дмитрий Скопинцев («Динамо», 4,3 млн евро), Юнес Намли («Колорадо», аренда на два года за 1,5 млн евро).

Фото: fckrasnodar.ru

«Быки» слишком много потратили прошлым летом, что вместе с непопаданием в Лигу чемпионов стало проблемой – состав после выздоровления травмированных мог оказаться перегретым, в воздухе висел вопрос финансового «fair play». Было понятно, что клуб постарается расстаться с некоторыми игроками и хоть что-то заработать.



С точки зрения трансферов «на выход» в итоге всё сложилось неплохо. Ушли Скопинцев (оказался невостребованным, не играл, вырученная сумма аналогична затраченной год назад), Игнатьев (учитывая взаимные обиды и регресс игрока, продажа – хорошее решение, а 7 млн евро за воспитанника – это круто), Намли (не смог адаптироваться к чемпионату России после Нидерландов, почти не играл осенью).



Зато ту же линию нападения «Краснодар» не усилил. Теперь на весну из центральных форвардов остались лишь нестабильный Ари и ограниченный по умениям и стилистике Берг. А вот трансфер Сорокина (досрочное возвращение из аренды) может прийтись кстати: во-первых, центр обороны и так не был самой сильной зоной в команде, во-вторых, Мартынович и Спайич внезапно получили травмы.



Итоговая оценка за трансферную зиму: 3,5.

«Мы не собираемся равняться на «Зенит». Огромное интервью с Мусаевым обо всём Старший тренер «Краснодара» — о сложной адаптации летних новичков, жёстком разговоре с Ари и о том, почему в 2020-м команда станет сильнее,

ЦСКА

Пришли: Илья Шкурин («Динамо» Брест, 500 тыс. евро), Никита Котин («Крылья Советов», 130 тыс. евро).



Ушли: Астемир Гордюшенко («Торпедо», 100 тыс. евро), Дмитрий Ефремов («Урал», бесплатно), Такума Нисимура («Портимоненси», аренда), Звонимир Шарлия («Славен Белупо», из аренды), Наир Тикнизян («Авангард», аренда), Лукас Сантос («Васко да Гама», из аренды).



Мы ждали/надеялись, что ЦСКА под покровительством новых владельцев совершит хоть какой-то прорыв в трансферах, но пока этого не произошло. Команда так и осталась без серьёзных вливаний, оба новичка – нападающий Шкурин и центральный защитник Котин – взяты скорее на перспективу за данные. Они могут выстрелить и сразу, но адаптационные риски высоки.



Глубина обоймы не достигнута, средний возраст и суммарный опыт состава не повышены, звёздного нападающего в пару к Чалову по-прежнему нет. Весна может получиться тяжёлой. Надежда на Гончаренко и его работу.



Итоговая оценка за трансферную зиму: 2,5.

Команда неадекватной молодости. Что означает трансферная политика ЦСКА Кажется, клуб готов принести ближайший сезон в жертву светлому будущему.

«Спартак»

Пришёл: Александр Соболев («Крылья Советов», аренда).



Ушли: Джано Ананидзе («Анортосис», бесплатно), Максим Глушенков («Крылья Советов», аренда).



Ключевую задачу красно-белые решили. Для альтернативного выхода из обороны и адаптации к стилю Тедеско команде требовался большой нападающий – и руководству клуба удалось опередить всех в гонке за Соболева, да ещё взять его на неплохих условиях. Но вторая проблема не решена: опорник-разрушитель с большим объёмом и навыками отбора так и не приехал. Придётся выезжать за счёт системы и ставить вниз не самого профильного Крала.



Впрочем, учитывая летние затраты и массовую перестройку состава, даже один трансфер для «Спартака» — это неплохо.



Итоговая оценка за трансферную зиму: 3,5.

Борьба за выживание – реальность для «Спартака». Как с этим быть Егоров о том, что даже самый плохой сценарий – не повод громить Федуна, Тедеско и Цорна.

«Ростов»

Пришли: Максим Осипенко («Тамбов», 250 тыс. евро), Максим Рудаков («Зенит-2», 100 тыс. евро), Павел Мамаев (свободный агент).



Ушли: Рагнар Сигурдссон («Копенгаген», бесплатно), Мацей Вилюш («Урал», бесплатно), Видар Эрн Кьяртанссон («Малатьяспор», аренда), Бьорн Сигурдарссон (АПОЭЛ, аренда), Антон Салетрос (Сарпсборг, аренда).

Фото: Артём Гусев, «Чемпионат»

Главное достижение донского клуба: удалось сохранить действующий основной состав и всех главных звёзд. Шомуродов, Норманн, Байрамян, Ионов и компания обязательно попробуют весной добраться до Лиги чемпионов. На выход отправились футболисты ближайшего резерва, и это не смертельно, но не так уж и здорово, поскольку глубины обоймы не хватало порой «Ростову» даже осенью. Где-то снова придётся выпускать футболистов на непрофильных позициях, особенно если начнутся травмы или дисквалификации.



С другой стороны, Осипенко способен добавить качества в центре обороны (17 матчей за «Тамбов» в первой части сезона), а Мамаев – выступить на любой позиции в центральном треугольнике или ближе к левому флангу. Слабее «Ростов» не стал точно.



Итоговая оценка за трансферную зиму: 4.

Карпин — о долгах в «Ростове», возможности возглавить «Спартак», Федуне и Дзюбе Главный тренер «Ростова» стал гостем очередного выпуска «КраСавы».

«Динамо»

Пришли: Дмитрий Скопинцев («Краснодар», 4,3 млн евро), Николай Комличенко («Млада Болеслав», 3,5 млн евро), Владимир Москвичёв («Оренбург», из аренды).



Ушли: Рамиль Шейдаев («Сабах», бесплатно), Вячеслав Грулёв («Нижний Новгород», аренда), Мигел Кардозу («Тамбов», аренда), Николай Обольский («Нижний Новгород», аренда), Игорь Калинин («Урал», аренда).



Задачу номер один, оставшуюся ещё с прошлого лета, – покупку нападающего – «Динамо» решило. Взят Комличенко, который успел неплохо проявить себя на зимних сборах. На левом фланге произошёл размен Скопинцев – Калинин, и это тоже удача и повышение уровня основного состава. Не смогло «Динамо» разве что повысить мобильность опорной зоны, разговоры про Кузяева ничем не закончились, регистрация была закрыта для клуба раньше времени.



Зато бело-голубые разгрузили состав от ненужных игроков, отправили восвояси Шейдаева (с небольшим скандалом), пристроили Кардозу, а молодых и перспективных Грулёва и Обольского до поры до времени отправили в аренду. Неплохое трансферное окно, весной команда может продолжить восхождение.



Итоговая оценка за трансферную зиму: 4,5.

Кажется, «Динамо» угадало с Комличенко. Весной его может прорвать На сборах новичок бело-голубых выглядит очень прилично. Видео с некоторыми игровыми моментами Николая.

«Рубин»

Пришли: Иван Игнатьев («Краснодар», 7 млн евро), Дарко Йевтич («Лех Познань», 500 тыс. евро), Солтмурад Бакаев («Спартак», 300 тыс. евро), Пабло Сантос («Брага», аренда), Денис Макаров («Нефтехимик», 300 тыс. евро), Илья Самошников («Торпедо», свободный агент), Оливер Абильдгор («Ольборг», аренда), Дмитрий Тарасов (свободный агент).



Ушли: Роман Акбашев («Нефтехимик», бесплатно), Виталий Денисов («Ротор», бесплатно), Видар Эрн Кьяртанссон («Ростов», из аренды), Бека Микелтадзе («Ротор», аренда), Егор Сорокин («Краснодар», из аренды), Камиль Закиров («Волгарь», аренда), Николай Кипиани («Ротор», аренда).



Чтобы максимально облегчить жизнь Слуцкому в борьбе за выживание, «Рубину» требовалось повышение среднего уровня основного состава и появление системных новичков, умеющих решать эпизоды, поскольку, как мы помним, команда почти не забивала осенью. 11 голов за стартовые 19 туров – это меньше всех в чемпионате и просто ужас.



Руководство клуба выполнило задачу процентов на 70-80. Игнатьев по своим возможностям – топ-бомбардир, но важно найти подход к нему и помочь обрести стабильность. Йевтич – качественная классическая «десятка» с классной левой ногой, умеет решать эпизоды одним действием. Бакаев и Макаров – одни из лучших по конкретике и остроте в ФНЛ, могут выстрелить и имеют трансферный потенциал. Абильдгор – качественный игрок для баланса с хорошим разрушением. И сейчас его приобретение особенно ценно по причине травмы Тарасова.

«Договорились, что Слуцкий побреется налысо». Интервью со спортивным директором «Рубина» Драка в «Витессе», Слуцкий и Лопырева, трансферы «Рубина»: куча историй от Олега Яровинского.

Не взял «Рубин» только профильного левого защитника (хотя и с Поярковым и Степановым можно работать, просто Слуцкого смущает их молодость и нестабильность).



Итоговая оценка за трансферную зиму: 4,5.