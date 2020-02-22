Главные трансферы этой зимы в РПЛ

Это трансферное окно обошлось без громких сделок, но неинтересным его назвать сложно – чего стоит только переход Александра Кокорина в «Сочи».

Все переходы последнего трансферного дня РПЛ Зимой «Сочи» не даёт заскучать.

Аренда

Фото: spartak.com

Нападающим активно интересовались ЦСКА и «Динамо», но, по его словам, с ним лично никто не контактировал. Также у Соболева был вариант из Англии: «По-моему, был «Кристал Пэлас» и еще одна команда – не знаю даже, какая. Она была вначале, а «Кристал Пэлас» появился позже, когда я был на сборах с «Крыльями». Ждал, что с рабочей визой. В итоге трансферу помешало то, что у меня нет игр за сборную. Не смогли доказать, что я мог бы регулярно играть за национальную команду в ближайшее время», — говорил он в интервью. В итоге получилось со «Спартаком» — в московском клубе Соболев проведет остаток этого сезона, а после клуб решит, активировать опцию выкупа или нет.

Аренда до конца сезона

Фото: pfcsochi.ru

Главный трансферный сериал этой зимы развивался очень бурно: «Сочи» подтверждал переход Кокорина, «Зенит» говорил, что ни о чем не знает. Параллельно появлялись слухи о других клубах, но отчим Саши, а он же его агент, давал понять, что они сами мало что понимают. Точку поставил владелец «Сочи» Борис Ротенбернг: «Я встретился с Сашей, мы с ним поговорили, провели переговоры. Ему нужно играть, попадать в сборную России. Договорились, что весеннюю часть он проведет в «Сочи».

Аренда до конца сезона

Фото: Getty Images

В декабре у Смолова было предложение из «Фейеноорда», но «Локо» предложение отвергнул. Вариант с «Сельтой» возник чуть позже и довольно внезапно: «На сборе «Локо» Федя получил повреждение. Занимался в фитнес-зале и как раз смотрел обзор испанской Ла Лиги. Позвонил мне: «Нравится мне этот чемпионат! Все-таки давай попробуем», — рассказывал его агент Герман Ткаченко.



Смолов проведет в Виго остаток сезона, но выкупить «Сельта» его не сможет — контракт этой опции не предусматривает.

Трансфер. 3,5 млн евро

Фото: fcdynamo.ru

Комличенко мог переехать в Россию еще летом – тогда ходили слухи об интересе ЦСКА и «Локомотива». В это трансферное окно российские клубы снова активизировались: заинтересованность в нападающем проявляли уже «Рубин» и «Динамо». Казанский клуб от него в итоге отказался, причину объяснил спортивный директор Олег Яровинский: «Мы не были убеждены, что Игнатьев и Комличенко смогут играть вместе в стартовом составе. Значит, кто-то мог оказаться в запасе. А как смотреть в глаза человеку, который пропустил из-за вас Евро? К тому же под Комличенко нужно выстраивать игру определённым образом, а Игнатьева мы приобрели раньше». «Динамо» же был очень нужен нападающий, поэтому они пошли к Комличеко с конретикой и предложением. Николай согласился, и теперь 4,5 года проведет в Москве.

Трансфер. 7 млн евро

Фото: rubin-kazan.ru

За Игнатьева боролись «Динамо» и «Зенит», но победил «Рубин»: нападающего купили за 7 млн евро, что стало самой крупной сделкой этой зимы. Правда, там все не так просто. Из этих 7млн четыре вошли в трансфер Егора Сорокина, который из «Рубина» переехал в «Краснодар», а оставшиеся три — рассрочка на три года. Можно сказать, что Игнатьев достался «Рубину» даром.

Адиль Реми: «Фенербахче» — «Сочи»

Фото: Alexander Hassenstein/Getty Images

Реми перешел в «Сочи» в последний день трансферного окна. Чемпион мира в составе сборной Франции за день до этого разорвал контракт с «Фенербахче», поэтому в российский клуб он приехал в статусе свободного агента.