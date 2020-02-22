«Спартак» очень хорошо поработал над стандартами. Они могут стать грозным оружием

6 дней назад «Спартак» играл в Сочи в закрытом режиме против ереванского «Арарата» и победил — 3:1. Доменико Тедеско решил не показывать публике свои последние наработки.
Но за неделю до возобновления чемпионата «Спартак» дома сыграл товарищеский матч с «Пахтакором» на «Открытие Арене». Состав, который выставил на игру немецкий наставник, почти полностью совпал с тем, что играл с «Араратом».
Состав
Разница была в том, что в Сочи «Спартак» сыграл в четыре защитника, сейчас немец перешёл на схему с пятью, а Кутепов в старте сменил Тиля. Всё, больше никаких изменений.
Болельщики
На товарищеский матч, который начинался в 14:00 в субботу и показывался на общедоступном телевидении, пришло примерно 5 тысяч болельщиков! Отличная цифра!
Стандарты
Очевидно, что над этим компонентом Тедеско серьёзно работает и уже в первом тайме это дважды принесло результат. Причём одна и та же комбинация. Зобнин подаёт на ближний угол вратарской, туда, отвлекая внимание вратаря и защитников, набегает игрок, но атакует вторым темпом кто-то из форвардов. В первом случае забил Соболев, во втором Понсе. Голы были почти под копирику.
Но «Спартак» пробовал и другие варианты с угловыми. Они оказались менее успешными, но всё же несли в себе остроту.
Соболев
Отметим, что с приходом Соболева «Спартак» стал активно пользоваться фланговыми навесами и прострелами. Теперь это не бесполезно. Мощный форвард очень хорош на втором этаже и в игре на опережение, так что грузить мяч в штрафную в его адрес стало довольно эффективным оружием «Спартака». По крайней мере на фоне «Пахтакора». В первом тайме можно вспомнить ещё три момента, когда опасные моменты возникали именно с фланга.
На 19-й минуте после подачи в штрафную, Соболев зацепился и сделал скидку на Зобнина — Роман в касание пробил верхом, но Кувватов спас команду.
На 36-й минуте Крал с фланга вырезал подачу на голову Соболеву — Александр с центра штрафной не попал в дальний угол.
На 38-й минуте Крал по центру дошёл до штрафной и сделал передачу налево, Айртон прострелил на дальнюю штангу, но Зобнин и Соболев не смогли замкнуть.
Иными способами создать остроту у чужих ворот «Спартак» в первом тайме не смог.
Ларссон
Во втором тайме «Спартак» немного поменял направление своих атак, теперь они больше шли через центр. Навесов и прострелов стало меньше и Соболев как-то сразу потерялся. На 58-й минуте его сменил Джордан Ларссон, и у москвичей начали получаться быстрые атаки, всё-таки «Пахтакор» стал немного раскрываться. На 72-й минуте швед сместился к центру и пробил с 25 метров — мяч зацепил перекладину и ушёл за лицевую.
На 83-й Ларссон получил передачу от Мирзова на линии штрафной и пробил уже низом на исполнение — попал! И ещё в конце матча отличился Тиль, он сместился с фланга в центр и неотразимо пробил с линии штрафной. 4:0!
Оборона
Защита «Спартака», наверное, никогда не будет идеальной, вот и в матче с «Пахтакором» ошибки были. В одном случае игрок гостей легко ушёл от Жиго, и только Максименко спас свою команду. В другом случае тот же Жиго вынужден был срывать чужую атаку и получил предупреждение. Была ситуация, когда Максименко начал обыгрывать соперника и чуть не потерял мяч. Не глобально, конечно, но в принципе не самый сильный «Пахтакор» имел моменты и мог забивать.
Замены
Тедеско не делал замен до 58-й минуты, после чего дал поиграть другим футболистам. С основой, похоже, наставник «Спартака» определился.
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