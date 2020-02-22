Моуринью говорит, что проиграл «Челси» из-за травм. На самом деле не только

Моуринью на «Стэмфорд Бридж» — это интересно всегда. Даже с травмированными Кейном и Соном, даже если бы он привёз молодёжный состав или дубль. Потому что как таковая игра в футбол – только одно из измерений. Другие: околофутбол, ностальгия, встреча с Лэмпардом и mind games.

Перед началом матча Моуринью отвечал на каждый вопрос про отсутствующих игроков приступом смеха. Но когда спросили про Алли (который остался в запасе), тренер серьёзно ответил, что тот в порядке. Тогда почему в запасе? Тем более что атакующих игроков совсем не осталось? Опять воспитательные меры?



Отсутствие Алли – только первый из сюрпризов. Составы и расстановки обеих команд удивили. И «Челси», и «Тоттенхэм» сыграли с тремя центральными защитниками – правда, совершенно по-разному и с разными целями.

3-4-3 «Челси» и 3-5-2 «Тоттенхэма»

Лэмпард вспомнил про существование Алонсо и выпустил того в старте. Впервые в чемпионате с декабря, когда «Челси» тоже играл с «Тоттенхэмом». На противоположном краю вышел Джеймс. Расстановка 3-4-2-1 помогла с прессингом. «Челси» накрывал всех центральных защитников гостей и вообще не давал разыгрывать мяч. Но прессинг – не единственное преимущество схемы с двумя игрокам под Жиру. Француз не так здорово, как Абрахам, оттягивается в глубину и совершает меньше рывков за пределами штрафной, зато он даёт постоянную глубину атаки. С ним на поле наличие сразу двух игроков, которые любят бить издали, становится ещё более опасным.



Итого, «Челси» владел мячом, не давал «Тоттенхэму» начинать свои атаки и выигрывал подборы в опорной зоне соперника. К 15-й минуте Маунт и Баркли нанесли уже три удара по воротам Льориса.

Номинальные 3-5-2 «Тоттенхэма» работали по-другому. В оборонительной фазе Моура превращался в левого крайнего полузащитника, а схема трансформировалась в 5-4-1. Моуринью выбрал схему, которая заточена не под прессинг, а под плотность. Центральным защитникам «Челси» никто не мешал разыгрывать мяч. Отдав владение, гости не отдали территорию: защищались высоко, мяч по итогам матча 55% времени находился в центральной трети поля и почти поровну на третях «Челси» и «Тоттенхэма».



Это мог бы быть неплохой оборонительный план, но по-настоящему сдержать «Челси» не удалось из-за свободы Жоржиньо. Несколько раз Уинкс не успевал выдвинуться на него, и Жоржиньо из каждой подобной ситуации извлекал максимум пользы. Его пас под удар привёл к первому голу, который иллюстрирует все преимущества «Челси» в первом тайме.

Гол Жиру отражает плюсы плана Лэмпарда и минусы плана Моуринью

Во-первых, Жоржиньо хватает доли секунды, чтобы организовать выход Жиру почти один на один. На идеальный пас, отрезавший девять соперников, хватило одного касания. Если бы на месте Жиру был Абрахам, возможно, выход на вратаря был бы чистым, но француз медленнее, поэтому он, уходя от защитника, сместился в сторону. Но всё равно момент был голевым: выручил Льорис. После этого «Челси» выиграл подбор: за второй темп атаки отвечали Баркли и Маунт, и Баркли бил в одиночестве и попал в штангу.

Видео можно посмотреть на «Чемпионате»

Эти пять секунд показали, во-первых, почему позиционная оборона «Тоттенхэма» не могла полностью сдержать «Челси», а во-вторых, зачем нужны два атакующих игрока под единственным форвардом. Кстати, обратите внимание: в момент последнего, голевого удара Жиру, в штрафную вбегает свободный Алонсо. «Тоттенхэм» защищался компактно, а потому оставлял слишком много пространства на дальнем от мяча фланге.



После игры Моуринью сказал: «Мы полностью контролировали пространство, тактически всё было в порядке. Мы были наказаны после пары индивидуальных ошибок. А для атак нужен завершитель атак или быстрые игроки, чтобы меняться позициями. А нас нет завершителя, и наши игроки устали. Всё просто. Мы сыграли очень хорошо, но у нас нет форварда».



Ещё раз: план нельзя назвать провальным. Но если сдерживать соперника без прессинга, то лучше убедиться, что на поле нет игрока, способного в одно касание отдать разрезающий пас. А если там есть Жоржиньо, то отказ от прессинга – риск. Он не оправдался.



Ещё в первом тайме хозяева заметили уязвимость к проникающим пасам и стали этим пользоваться. А всего за матч они сделали пять пасов, разрезающих линию обороны. Обычно за матч «Челси» делает два.

Владение «Тоттенхэма» — без моментов

После первого пропущенного гола «Тоттенхэм» немного сократил разрыв во владении, правда без моментов. А в самом начале второго тайма ситуация ещё больше ухудшилась из-за второго гола. Он тоже случился в типичной ситуации, немного напоминающей первый гол. «Челси» провёл быструю атаку через правый фланг, только на этот раз вместо удара последовала пас налево. Так же, как в эпизоде с первым голом, Алонсо был свободен: «Тоттенхэм» компактно оборонялся и оставлял больше пространство на дальнем от мяча фланге.

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При счёте 2:0 «Тоттенхэм» намного больше владел мячом. На этом этапе игры уже можно списывать все неудачи на нехватку игроков: в позиционных атаках гостям было не на кого навешивать, никто не делал постоянных рывков за спину защитникам и не создавал глубину атак. Моура и Бергвейн по очереди брали на себя эти обязанности, но каждый из них полезнее, когда играет из глубины.



Лучший момент во втором тайме был у «Челси»: удар Абрахама с шести метров. «Тоттенхэм» ответил ударом Алдервейрелда после углового и Ламелы со штрафного (вообще, три из пяти ударов по воротам Кабальеро случились после стандартов). Гол был забит после двойного рикошета: Аспиликуэта выбил мяч в ногу Рюдигеру.

Видео можно посмотреть на «Чемпионате»

«Тоттенхэм» заслужил гол старательностью и борьбой до последних минут. «Челси» заслужил победу более продуманным планом.

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В материале использованы данные Opta.



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