Кто сказал, что Месси не тот? Четыре гола «Эйбару»!

В последние дни «Барселона» находилась в центре внимания в связи с неоднозначным трансфером нападающего сборной Дании Мартина Брайтвайта и скандалом, связанным с президентом каталонского клуба Жозепом Бартомеу. Но на самом деле ещё одной крупной неприятностью для сине-гранатовых было «молчание» её главной звезды Лионеля Месси. Аргентинец молчал не в буквальном смысле (как раз наоборот, он дал на днях огромное интервью для Mundo Deportivo), а на футбольном поле: в предыдущих четырёх матчах форвард не забил ни одного гола. Для лучшего игрока мира это просто катастрофа! Такого с Месси не случалось с 2014 года.

Месси дал огромное интервью на фоне скандала вокруг «Барселоны». Очень откровенное О конфликте с директорами «Барсы», семье и шансах на Лигу чемпионов. И о Роналду.

Понятно, что даже звезда зависит от команды. В этом смысле о многом говорили слова самого Месси, сказанные перед матчем 25-го тура чемпионата Испании с «Эйбаром».

«Нам нужно прогрессировать, – признался Лео. – Думаю, в нынешнем состоянии мы недостаточно хороши, чтобы бороться за титул Лиги чемпионов. Нам не хватает надёжности. Мы играем нестабильно, надо прекратить допускать глупые ошибки, которые у нас случаются уже целый год. Как было в матчах с «Ромой» и «Ливерпулем»: выходишь на поле и как будто теряешь связь с партнёрами по команде. В Лиге чемпионов достаточно одной детали, чтобы быть уничтоженным, поэтому нам нужно как можно быстрее усвоить идеи нового тренера и набрать лучшую форму».



Ходили слухи, что Месси сегодня вообще не выйдет на поле, чтобы получше подготовиться к первой встрече 1/8 финала Лиги чемпионов с «Наполи» (25 февраля). Однако главный тренер «Эйбара» Хосе Луис Мендилибар не верил в это, и был прав. Мендилибар оригинально аргументировал своё мнение, сказав, что Лео и так отдыхает во время игры, понимая, когда можно расслабиться, а когда необходимо мобилизоваться и включиться на все сто.

Месси уничтожил «Эйбар» менее чем за тайм, после чего действительно имел полное право вздремнуть на поле. Первый гол на исходе четверти часа игры – подтверждение гениальности аргентинца. Лео открылся между линиями, получил передачу от Ивана Ракитича, смело пошёл на двух защитников и прокинул мяч одному из них между ног. Затем, устояв в единоборстве, нанёс точный удар.



Дубль и хет-трик в исполнении форварда «Барселоны» разделили всего три минуты. Сперва Месси убежал от трёх защитников «Эйбара» и пробил в дальний угол, а в следующей результативной атаке Лео должен был стать автором не гола, а голевой передачи на Антуана Гризманна. Вот только француз допустил технический брак – загубил момент. К счастью, для «Барселоны» мяч снова оказался в ногах Месси, который спокойно поразил пустые ворота.

Более того, в концовке Месси сотворил покер, технично убрав сербского голкипера Марко Дмитровича. Четырьмя голами после пяти ударов за матч на «Камп Ноу» Лео доказал, что он в хорошей форме перед началом плей-офф Лиги чемпионов. Аргентинец с 18 мячами возглавляет список лучших бомбардиров Примеры.

Разгромив «Эйбар», «Барселона» на два очка обошла «Реал» и как минимум на несколько часов захватила лидерство в чемпионате. Кстати, за 20 минут до финального свистка на замену вышел новичок Брайтвайт. Датчанин показал себя, поучаствовав в двух последних голах сине-гранатовых. Но игру новичка будут обсуждать позже, а сегодня все разговоры – о божественном Месси.