Холанд забил два одинаковых мяча за неделю. Человека просто не остановить!

Эрлинг Холанд везде. По ходу матча с «ПСЖ» увидел в «Твиттере» очень хорошее замечание: «Насколько же мы отвыкли от классических центральных нападающих, что нас так легко поразить игрой Холанда». Норвежец действительно крут и органичен в своей роли. Он бьёт, он прекрасно бежит, он хорошо ставит корпус и борется. Даже этого достаточно для пары десятков мячей за сезон, но есть ещё кое-что.



Он открывается, как прирождённый центральный форвард.

Давайте просто сравним два мяча, забитых Холандом за одну неделю. Первый случился в матче Бундеслиги против «Айнтрахта», второй — в следующем туре в ворота «Вердера». Возьмём по четыре скриншота каждой голевой ситуации и для дополнительной наглядности будем рассматривать их парами.

Когда проходит проникающая передача в штрафную через полуфланг, вне зависимости от того сколько у соперника защитников, Холанд открывается за спиной у дальнего (ближний обычно переориентируется на игрока с мячом). Проблема для дальнего центрдефа заключается в том, что ему одновременно необходимо следить и за мячом, и за нападающим за спиной. Это невозможно без постоянного переключения внимания. А значит его концентрация регулярно снижается.

На каждом из этих скриншотов зафиксирован момент, когда центральный защитник оглядывается за спину и фиксирует расположение Холанда. Мозг устроен таким образом, что его легко обмануть: кажется, что одного этого взгляда достаточно, чтобы контролировать ситуацию. Из-за этого ощущения контроля защитники больше не смотрят себе за спину — и это сигнал для норвежца: он начинает движение навстречу мячу.

Резкая смена направления движения требует координации, и выброшенная рука — возможность наилучшим образом скоординировать свои действия и быть готовым к мини-рывку. Защитник, уверенный, что всё контролирует, проигрывает Холанду в готовности к игре на опережение. Классика — передача назад по диагонали — неизбежна.

К моменту передачи Холанд вырывается из-за спины защитника и оказывается на том расстоянии, которое не позволяет центрдефу установить контакт и повязать норвежского вундеркинда. Это же расстояние даёт возможность не попасть под блок — дальнейшее уже дело техники и концентрации.



Такие голы Холанд забивал и в «Зальцбурге» (например, в Лиге чемпионов «Генку»), что позволяет сделать вывод о наличии у него ещё одного качества, характеризующего нападающего-киллера. Если похожие ситуации со взломом штрафной через полуфланг Дортмунд сумеет поставит на поток, нет никаких сомнений в том, что норвежец продолжит штамповать одинаковые голы. Это может существенно облегчить Люсьену Фавру работу по достижению баланса в команде: до зиму Дортмунд часто пытался решить проблемы в чужой штрафной количеством, а не качеством, что неизбежно приводило к ответным контратакам.