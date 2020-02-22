Это Самедов удачно зашёл! Нас ждёт финал мечты: Россия – «Звёзды»

В субботу продолжился ежегодной турнир Кубок Легенд. Малая спортивная арена «Лужников» собрала около 7500 человек.

Россия не выиграла впервые за 12 лет! Как прошёл первый день Кубка Легенд Кажется, наша команда больше не фаворит.

Россию прорвало. Аленичев и компания одержали две победы

После неубедительной игры против сборной Турции нашей команде нужно было побеждать в двух оставшихся матчах. Первая игра была против португальцев. Начало матча осталось за россиянами, но первый мяч был забит лишь на 12-й минуте — отличился Константин Зырянов. Соперник быстро отыгрался: в наши ворота был назначен пенальти. К точке подошёл Поштига и уверенно отправил мяч в ворота. После первого тайма Россия вела в счёте 2:1 — Александр Самедов забил дебютный для себя гол на турнире и вывел сборную вперёд. Второй тайм португальцы начали удачнее и уже к 24-й минуте сравняли счёт. После игра напоминала другой вид спорта — хоккей. Россияне смогли в очередной раз выйти вперёд, но Симау Саброза вновь сравнял счёт. Гол Зырянова стал решающим: после него Россия уже не упустила преимущество. Первая победа на турнире — 6:4.

Второй матч россияне проводили с испанцами. Сопернику достаточно было ничейного результата для выхода в финал. России нужна была только победа. Первые минуты игры прошли в борьбе, но первым смог отличиться Егор Титов. Испанцы сравняли счёт ближе к концу тайма. После этого случился, возможно, переломный момент в матче. В ворота сборной России не был поставлен пенальти. Испанцы чуть не налетели на судью с кулаками. Игра накалилась. После череды жёстких подкатов игрок нашей команды остался лежать на газоне. Судья нарушения не увидел, как и сами испанцы, которые отправили мяч в пустые ворота российской сборной. Вот только все наши игроки отвлеклись на эпизод с падением Самедова. Испанцы начали праздновать забитый мяч, как тут же прозвучал свисток о нарушении правил. Снова испанцы налетели с криками на рефери. Эмоции поутихли лишь через пару минут. А Самедов с забинтованной рукой вывел сборную вперёд на последней минуте тайма.



Во второй половине на площадке была только одна команда — сборная России. За несколько минут хозяева турнира забили трижды: отличились Тихонов, Самедов и Колодин. Слодно представить, что произошло со сборной Испании в перерыве: она вышли играть без азарта. На последней минуте игры Маркос Сенна установил окончательный счёт в матче — 5:2.



Россия одержала две победы и вышла в финал турнира. Своими эмоциями после игр поделился Александр Самедов: «Всё отлично, приятно играть на турнире. Вчера не удалось одержать победу, но сегодня, слава богу, исправили ситуацию и попали в финал. Что с рукой? Упал на неё неудачно. Честно, рентгена нет, ощущения не очень хорошие. Сейчас поеду делать снимок. Испанцы сразу вышли играть на ничью, пропустили первыми, а потом побежали вперёд, вот мы их и поймали. Эмоциональные игры, я уже в матче с Португалией понял, что тут ребята шутки не шутят».

На трибунах был персональный болельщик Литманена, а сборную Германии приехали поддержать из Нижнего Новгорода

Субботний день предполагал аншлаг на трибунах. Если на первые матчи народ лениво подтягивался к арене, то к игре сборной России на трибунах оставалось немного свободных мест. На трибунах можно было увидеть множество флагов России, но внимание привлекли два молодых парня с надписью: «Северодвинск» на фоне триколора. Как оказалось, ребята приехали на турнир в Москву, решили сходить на Кубок Легенд. Северодвинск — это город в Архангельской области: почти 1250 км от Москвы.

Большинство болельщиков на арене поддерживало нашу сборную, но удалось найти и фанатов других команд.

Вот уже второй день активную шумовую поддержку сборной Португалии организовывали несколько человек на центральном секторе. Удалось пообщаться с одним из главных заводил: «Португалия и футбол — это моё детство. От футбола я получаю удовольствие, а за Португалию болею уже очень давно. Я был ещё на первом Кубке Легенд, стараюсь не пропускать это мероприятие: здесь ты отдыхаешь, добрая обстановка, возможность общения с игроками, которых знаешь, любишь и уважаешь. На этом турнире я поддерживаю исключительно сборную Португалии, я уважаю игроков этой национальной сборной и болеть за кого-либо ещё не хочу. Судейство? Я болельщик, поэтому любой спорный момент я трактую в пользу любимой команды. Португалия вылетела, но это футбол, к этому надо относиться спокойно и дружелюбно. Это никаким образом не влияет на отношения к игрокам. Кто станет чемпионом? Очень симпатичная игра у сборной звёзд. Если говорить о сборной России, то она в этом году слабее, чем на предыдущих турнирах. В этом году она не должна победить».

На трибунах нашлись молодые люди в футболках «Аякса» и сборной Италии. С ними мы тоже побеседовали:



«Я уже не в первый раз приехал на Кубок Легенд, персонально переживаю за Литманена. Это мой любимый игрок с детства, рад видеть Яри здесь и следить за его игрой. Я болею против России. Мне надоело, что это мероприятие превращается в состязание, где доминирует одна из команд. Я за здоровую и спортивную конкуренцию», — говорит болельщик в джерси «Аякса».



«Я переживаю за сборную Италии. К сожалению, её здесь нет, поэтому персонально поддерживаю Марко Матерацци и Кристина Дзаккардо, которого почему-то называют на этом турнире исключительно по имени. Это меня возмущает. Для разнообразия хотелось бы увидеть победителем другую команду. Хотелось бы увидеть итальянцев на Кубке Легенд, но на турнире суперлегенд в матче с Италией наших вытянули за уши, поэтому Тотти больше не приедет на турнир», — негодует итальянский поклонник.

Нельзя было обойти стороной и фаната сборной Германии. Ради любимой команды Евгений приехал из Нижнего Новгорода:



«Болею за Германию с 2002 года, в это время ещё был чемпионат мира в Японии и Южной Корее. Что касается Кубка Легенд, у этой сборной Германии трудно выделить кого-то одного, самое главное — это вся команда. На турнире я уже в третий раз. Поддерживаю исключительно Германию. Все сегодняшние матчи были огонь, спасибо командам за это. На завтрашние матчи не попадаю, я из Нижнего Новгорода, поэтому стараюсь приезжать на самые насыщенные дни, как, например, сегодня».

Сборная звёзд отыгралась с 0:4 и вышла в финал турнира. Как прошли остальные встречи сегодняшнего дня

В первой игре сборные Португалии и Турции забили на двоих 12 мячей. Элдер Поштига оформил покер, а его команда победила 8:4. Во втором матче немцы, проигрывая 0:4 по ходу встречи, сумели довести матч до победы. По дублю в составе победителей оформили Кураньи и Какау. Испания без особых проблем разобралась с Турцией — 8:3; Фернандо Морьентес оформил хет-трик. Матч для сборной звёзд против Франции складывался непросто, но фавориты турнира завершили игру с разгромным счётом в свою пользу: по два мяча в ворота соперника отправили Савиола и Карагунис. Французы в результативной перестрелке оказались сильнее французов. Матч закончился со счётом 12:7.

В матче за выход в финал Кубка Легенд встречались Германия и сборная звёзд. К девятой минуте немцы обыгрывали соперника 4:0. Но ещё до перерыва звёзды смогли сравнять счёт. Во второй половине встречи Бенаюн и компания смогли забить ещё семь мячей, а итоговый счёт на табло стал 11:6. По дублю за звёзд оформили Воронин, Карагунис и Галлас. За немцев по два мяча забили Кураньи и Троховски. Сборная звёзд подтвердила статус фаворита турнира. В воскресенье в финале они встретятся с неизменным победителем турнира – сборной России.