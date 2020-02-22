Это Самедов удачно зашёл! Нас ждёт финал мечты: Россия – «Звёзды»

В субботу продолжился ежегодной турнир Кубок Легенд. Малая спортивная арена «Лужников» собрала около 7500 человек.
Россию прорвало. Аленичев и компания одержали две победы
После неубедительной игры против сборной Турции нашей команде нужно было побеждать в двух оставшихся матчах. Первая игра была против португальцев. Начало матча осталось за россиянами, но первый мяч был забит лишь на 12-й минуте — отличился Константин Зырянов. Соперник быстро отыгрался: в наши ворота был назначен пенальти. К точке подошёл Поштига и уверенно отправил мяч в ворота. После первого тайма Россия вела в счёте 2:1 — Александр Самедов забил дебютный для себя гол на турнире и вывел сборную вперёд. Второй тайм португальцы начали удачнее и уже к 24-й минуте сравняли счёт. После игра напоминала другой вид спорта — хоккей. Россияне смогли в очередной раз выйти вперёд, но Симау Саброза вновь сравнял счёт. Гол Зырянова стал решающим: после него Россия уже не упустила преимущество. Первая победа на турнире — 6:4.
Второй матч россияне проводили с испанцами. Сопернику достаточно было ничейного результата для выхода в финал. России нужна была только победа. Первые минуты игры прошли в борьбе, но первым смог отличиться Егор Титов. Испанцы сравняли счёт ближе к концу тайма. После этого случился, возможно, переломный момент в матче. В ворота сборной России не был поставлен пенальти. Испанцы чуть не налетели на судью с кулаками. Игра накалилась. После череды жёстких подкатов игрок нашей команды остался лежать на газоне. Судья нарушения не увидел, как и сами испанцы, которые отправили мяч в пустые ворота российской сборной. Вот только все наши игроки отвлеклись на эпизод с падением Самедова. Испанцы начали праздновать забитый мяч, как тут же прозвучал свисток о нарушении правил. Снова испанцы налетели с криками на рефери. Эмоции поутихли лишь через пару минут. А Самедов с забинтованной рукой вывел сборную вперёд на последней минуте тайма.
Во второй половине на площадке была только одна команда — сборная России. За несколько минут хозяева турнира забили трижды: отличились Тихонов, Самедов и Колодин. Слодно представить, что произошло со сборной Испании в перерыве: она вышли играть без азарта. На последней минуте игры Маркос Сенна установил окончательный счёт в матче — 5:2.
Россия одержала две победы и вышла в финал турнира. Своими эмоциями после игр поделился Александр Самедов: «Всё отлично, приятно играть на турнире. Вчера не удалось одержать победу, но сегодня, слава богу, исправили ситуацию и попали в финал. Что с рукой? Упал на неё неудачно. Честно, рентгена нет, ощущения не очень хорошие. Сейчас поеду делать снимок. Испанцы сразу вышли играть на ничью, пропустили первыми, а потом побежали вперёд, вот мы их и поймали. Эмоциональные игры, я уже в матче с Португалией понял, что тут ребята шутки не шутят».
На трибунах был персональный болельщик Литманена, а сборную Германии приехали поддержать из Нижнего Новгорода
Субботний день предполагал аншлаг на трибунах. Если на первые матчи народ лениво подтягивался к арене, то к игре сборной России на трибунах оставалось немного свободных мест. На трибунах можно было увидеть множество флагов России, но внимание привлекли два молодых парня с надписью: «Северодвинск» на фоне триколора. Как оказалось, ребята приехали на турнир в Москву, решили сходить на Кубок Легенд. Северодвинск — это город в Архангельской области: почти 1250 км от Москвы.
Большинство болельщиков на арене поддерживало нашу сборную, но удалось найти и фанатов других команд.
Вот уже второй день активную шумовую поддержку сборной Португалии организовывали несколько человек на центральном секторе. Удалось пообщаться с одним из главных заводил: «Португалия и футбол — это моё детство. От футбола я получаю удовольствие, а за Португалию болею уже очень давно. Я был ещё на первом Кубке Легенд, стараюсь не пропускать это мероприятие: здесь ты отдыхаешь, добрая обстановка, возможность общения с игроками, которых знаешь, любишь и уважаешь. На этом турнире я поддерживаю исключительно сборную Португалии, я уважаю игроков этой национальной сборной и болеть за кого-либо ещё не хочу. Судейство? Я болельщик, поэтому любой спорный момент я трактую в пользу любимой команды. Португалия вылетела, но это футбол, к этому надо относиться спокойно и дружелюбно. Это никаким образом не влияет на отношения к игрокам. Кто станет чемпионом? Очень симпатичная игра у сборной звёзд. Если говорить о сборной России, то она в этом году слабее, чем на предыдущих турнирах. В этом году она не должна победить».
На трибунах нашлись молодые люди в футболках «Аякса» и сборной Италии. С ними мы тоже побеседовали:
«Я уже не в первый раз приехал на Кубок Легенд, персонально переживаю за Литманена. Это мой любимый игрок с детства, рад видеть Яри здесь и следить за его игрой. Я болею против России. Мне надоело, что это мероприятие превращается в состязание, где доминирует одна из команд. Я за здоровую и спортивную конкуренцию», — говорит болельщик в джерси «Аякса».
«Я переживаю за сборную Италии. К сожалению, её здесь нет, поэтому персонально поддерживаю Марко Матерацци и Кристина Дзаккардо, которого почему-то называют на этом турнире исключительно по имени. Это меня возмущает. Для разнообразия хотелось бы увидеть победителем другую команду. Хотелось бы увидеть итальянцев на Кубке Легенд, но на турнире суперлегенд в матче с Италией наших вытянули за уши, поэтому Тотти больше не приедет на турнир», — негодует итальянский поклонник.
Нельзя было обойти стороной и фаната сборной Германии. Ради любимой команды Евгений приехал из Нижнего Новгорода:
«Болею за Германию с 2002 года, в это время ещё был чемпионат мира в Японии и Южной Корее. Что касается Кубка Легенд, у этой сборной Германии трудно выделить кого-то одного, самое главное — это вся команда. На турнире я уже в третий раз. Поддерживаю исключительно Германию. Все сегодняшние матчи были огонь, спасибо командам за это. На завтрашние матчи не попадаю, я из Нижнего Новгорода, поэтому стараюсь приезжать на самые насыщенные дни, как, например, сегодня».
Сборная звёзд отыгралась с 0:4 и вышла в финал турнира. Как прошли остальные встречи сегодняшнего дня
В первой игре сборные Португалии и Турции забили на двоих 12 мячей. Элдер Поштига оформил покер, а его команда победила 8:4. Во втором матче немцы, проигрывая 0:4 по ходу встречи, сумели довести матч до победы. По дублю в составе победителей оформили Кураньи и Какау. Испания без особых проблем разобралась с Турцией — 8:3; Фернандо Морьентес оформил хет-трик. Матч для сборной звёзд против Франции складывался непросто, но фавориты турнира завершили игру с разгромным счётом в свою пользу: по два мяча в ворота соперника отправили Савиола и Карагунис. Французы в результативной перестрелке оказались сильнее французов. Матч закончился со счётом 12:7.
В матче за выход в финал Кубка Легенд встречались Германия и сборная звёзд. К девятой минуте немцы обыгрывали соперника 4:0. Но ещё до перерыва звёзды смогли сравнять счёт. Во второй половине встречи Бенаюн и компания смогли забить ещё семь мячей, а итоговый счёт на табло стал 11:6. По дублю за звёзд оформили Воронин, Карагунис и Галлас. За немцев по два мяча забили Кураньи и Троховски. Сборная звёзд подтвердила статус фаворита турнира. В воскресенье в финале они встретятся с неизменным победителем турнира – сборной России.
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