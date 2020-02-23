10 самых громких переходов зимы в ФНЛ. Фигурируют даже чемпионы России

В России закрылось зимнее трансферное окно. И если в РПЛ с переходами в последние дни всё было тоскливо (исключение — «Сочи»), в ФНЛ пауза прошла чуть бодрее. Ниже 10 главных переходов второй по силе лиги российского футбола.

Самые громкие трансферы зимы в РПЛ. Больше всех пошумел… аутсайдер! Этой зимой меняли клубы в основном нападающие.

1. Александр Довбня, 24 года, «Ротор»

Условия перехода: свободный агент.

Это не тот Довбня, о котором вы подумали. Это 24-летний центральный защитник, который является воспитанником «Локомотива». В сентябре 2016 года Довбня переехал на Кипр, где провёл три года карьеры. Первым зарубежным клубом Александра был «Этникос», в составе которого защитник сыграл 40 матчей. Затем футболист перешёл в местный «Пафос», но через 1,5 года уехал в тульский «Арсенал», где так и не получил шанса. Оставшуюся часть сезона игрок проведёт в волгоградском «Роторе». Теперь у Александра есть шанс вернуться в РПЛ с новым клубом.

2. Виталий Дьяков, 31 год, «Спартак-2»

Фото: РИА Новости

Условия перехода: свободный агент.

Виталий Дьяков призван на помощь юным спартаковцам, которые рискуют вылететь из ФНЛ. После ухода из «Динамо» в 2017 году Дьяков уехал в турецкий «Сивасспор», в котором провёл 11 матчей и отметился забитым мячом. В Турции защитник пробыл недолго и в сентябре 2018 года расторг контракт. Последний год воспитанник «Локомотива» обитал в минском «Динамо», где главным тренером был как раз Роман Пилипчук, с которым Дьяков вновь встретится в «Спартаке». Игроку очень понравилось работать с экс-помощником Массимо Карреры, в одном из интервью защитник назвал Пилипчука “тактическим гиком”.

3. Максим Григорьев, 29 лет, «Факел»

Условия перехода: свободный агент.



С момента ухода из «Ростова» Григорьев выступал за «Урал», «Балтику» и «Авангард». Статистика у нападающего плачевная: за 34 матча в Калининграде всего четыре гола, а в 22 матчах за «Авангард» и вовсе два. Максим за свою карьеру смог выиграть серебро и бронзу чемпионата России. Лучший показатель Григорьева в карьере — 5 голов за сезон. «Факел» идёт на последнем месте ФНЛ, поэтому голы Григорьева будут нужны команде, как воздух — может, хотя бы сейчас его прорвёт.

4. Владислав Кулик, 34 года, «Чайка»

Условия перехода: свободный агент.



Кулику через несколько дней стукнет 35, но Владислав не задумывается о завершении карьеры. Игрок объездил всю Россию и успел поиграть за 11 команд: от тольяттинской «Лады» до «Рубина». Теперь он стал футболистом «Чайки», с которой поборется за попадание в топ-4. Удастся вряд ли: отрыв составляет 12 очков, к тому же это их первый сезон в ФНЛ. Возможно, поборются за повышение в следующем.

5. Вячеслав Грулёв, 20 лет, «Нижний Новгород»

Условия перехода: аренда до конца сезона.



Воспитанник академии «Динамо» решил покинуть родной клуб ради игровой практики. В текущем сезоне Грулёв сыграл в 10 матчах РПЛ, в которых отметился одной результативной передачей. С приходом Николая Комличенко у Грулёва практически не осталось шансов регулярно выходить на поле. Теперь у нападающего молодёжной сборной России будет намного больше возможностей показать себя.

6. Алан Касаев, 33 года, «Алания»

Фото: fcalania.com

Условия перехода: свободный агент.



Не поверите, но Алан Касаев всё ещё играет. Летом 2019 года «Локомотив» расстался с российским полузащитником, и Алан перешёл в курский «Авангард». В нынешнем сезоне Касаев сыграл в 13 матчах, в которых отметился одним забитым мячом. Но надолго задержаться в команде ФНЛ полузащитнику не удалось, поэтому Алан вернулся в родную команду — владикавказскую «Аланию». Контракт полузащитника рассчитан до конца текущего сезона.

7. Виталий Денисов, 32 года, «Ротор»

Фото: rotor-vlg.com

Условия перехода: свободный агент.



Карьера Виталия Денисова немного похожа на путь Алана Касаева. Оба игрока на протяжении нескольких лет выступали за «Локомотив», но летом 2018 года Денисов отправился в аренду в «Крылья Советов», а Касаев — в «Балтику». В июне 2019 года защитник сборной Узбекистана заключил однолетний контракт с казанским «Рубином», но уже в январе 2020-го соглашение было разорвано. Даже несмотря на проблемы казанцев с составом, когда-то один из лучших левых защитников РПЛ сыграл в этом сезоне лишь восемь матчей, чаще оставаясь на скамейке.

8. Денис Макаров, 22 года, «Рубин»

Условия перехода: свободный агент.



Денис Макаров — воспитанник академии Коноплёва. Свою карьеру полузащитник начал в дубле “Оренбурга”, где сыграл 22 игры и забил 5 мячей. Летом 2018 года Макаров дебютировал за “Нефтехимик” в ПФЛ. За два сезона в Нижнекамске полузащитник провёл 42 игры и забил 18 мячей, а также помог команде пройти в ФНЛ. Весной к игроку проявляли интерес ЦСКА и «Рубин», но Денис предпочёл казанский клуб. Позже он объяснил своё решение: «ЦСКА сделал мне очень щедрое предложение, но фактор Веретенникова оказался ключевым». Также Макаров очень сильно хотел поработать со Слуцким, теперь ему такой шанс предоставился.

9. Астемир Гордюшенко, 22 года, «Торпедо»

Условия перехода: свободный агент.



Астемир Гордюшенко подписал контракт на 2,5 года с московским «Торпедо». ЦСКА так и не дал шанса своему воспитаннику показать себя: за три года игрок вышел на поле лишь в 11 матчах. Затем отправился в аренду в «Тюмень», где сыграл 10 матчей и отметился забитым мячом. В свои 22 года Астемир уже двукратный серебряный призёр чемпионата России, а также обладатель Суперкубка России. Правда, всё это “выиграно” на скамейке запасных.

Трансферное окно в России закрылось. Подводим итоги Больше всех удивил «Сочи».

10. Роман Шишкин, 33 года, «Спартак-2»

Условия перехода: свободный агент.



Возвращение Шишкина в «Спартак» — самый громкий трансфер этого трансферного окна в ФНЛ. На протяжении карьеры Роман выступал за «Спартак», «Локомотив», «Краснодар» и «Торпедо», а также ходил в аренду в «Крыльях Советов». Присутствие в команде такого опытного футболиста поможет спартаковской молодёжи быстрее набраться опыта. Стоит отметить, что помимо ФНЛ защитник заявлен и за основную команду в РПЛ. Вдруг пригодится Тедеско?