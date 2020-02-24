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Полный гид по Евро-2020. Где и когда играет сборная Россия, билеты, прогнозы

Евро-2020 пройдёт в 12 городах

Предстоящий чемпионат Европы будет уникальным. В честь 60-летия с момента открытия первого чемпионата Европы 1960 года организаторы решили поэкспериментировать и отказались от идеи с одной страной хозяйкой. Евро-2020 пройдёт в 12 городах: Санкт-Петербурге, Дублине, Мюнхене, Амстердаме, Бухаресте, Баку, Риме, Копенгагене, Будапеште, Бильбао, Лондоне и Глазго.

Изначально чемпионат Европы планировали провести также и в Брюсселе. Однако бельгийский город сорвал сроки строительства стадиона, за что был лишён права провести матчи турнира. Четыре встречи, которые должны были состояться в Брюсселе, перенесли в Лондон.

Какие стадионы примут Евро-2020

Стадионы ЧЕ-2020

Матчи группового этапа и 1/8 финала пройдут на стадионах:

«Авива» (Дублин), «Йохан Круифф Арена» (Амстердам), «Националь» (Бухарест), «Паркен» (Копенгаген), «Пушкаш Арена» (Будапешт), «Сан-Мамес» (Бильбао), Хэмпден Парк (Глазго) и «Уэмбли» (Лондон).

Матчи группового этапа и четвертьфинал пройдут на стадионах:

«Газпром Арена» (Санкт-Петербург), «Олимпийский» (Баку), «Альянц-Арена» (Мюнхен) и «Олимпико» (Рим).

Полуфиналы и финал состоятся на «Уэмбли» (Лондон).

Турнирная таблица Евро-2020

Группы и турнирная таблица Евро-2020

Формат проведения турнира остался неизменным. Всё предельно просто: 6 групп по 4 команды. В плей-офф выходят сборные, которые заняли первое и второе место в каждом квартете, а также четыре лучших участника, расположившихся на третьих местах.

Сборная России попала в группу B. Нашими соперниками будут Бельгия, Дания и Финляндия.

Жеребьёвка Евро-2020. Наши соперники — Бельгия, Дания и Финляндия В одну группу попали Португалия, Франция и Германия!

Бельгию мы знаем. Что представляют собой другие соперники России на Евро-2020 Рассказываем про Данию и Финляндию. В матчах с обеими командами россиянам придётся непросто.

Расписание матчей Евро-2020

Календарь игр ЧЕ-2020

Евро-2020 начнётся 12 июня и продлится до 12 июля. 12 июня Турция и Италия проведут матч открытия в Риме на стадионе «Олимпико», а 12 июля состоится финал на «Уэмбли».

Расписание матчей сборной России на Евро-2020

Россия стартует на чемпионате Европы 13 июня. В этот день россияне встретятся с Бельгией, 17 июня с Финляндией, а 22 июня — с Данией.

Матчи Евро-2020 в Санкт-Петербурге

Первые два матча группового этапа Россия проведёт в Санкт-Петербурге, а встреча с Данией состоится в Копенгагене.

К сожалению, ни на одной из этих игр активных фанатов нашей сборной, вероятно, не будет. От квоты на 600 билетов от РФС ультрас отказались.

Фанат – не преступник. Но на Евро-2020 его не будет Решение принципиально. Причина – Сан-Марино и Дзюба.

Кроме матча сборной России, Санкт-Петербург примет одну игру группового этапа – Финляндия – Бельгия (22 июня) и один четвертьфинал (3 июля).

Форма сборной России на Евро-2020

Наша команда представила новую форму 7 ноября 2019 года в Москве. Форма осталась в красном цвете, а на рукавах добавились белые и синие полосы, которые в перевёрнутом виде воссоздают триколор, а в неперевёрнутом — флаг Сербии. Рассмотреть форму с разных ракурсов можно здесь.

Такой «оригинальный» дизайн не одобрили ни болельщики, ни сборная России. Так что отборочный турнир к Евро-2020 наша команда доигрывала в старой форме. Кто виноват в неудачном дизайне формы и что с этим можно сделать, читайте здесь.

Почему сборной России сшили странную форму. И что с этим можно сделать Интересные детали того, как устроен этот процесс.

Где купить билеты на Евро-2020

Билеты на матчи ЧЕ-2020 можно приобрести только на официальном сайте УЕФА. Воспользовавшись этой инструкцией, вы точно не попадёте впросак. Основная часть билетов уже распродана. Однако 26 февраля откроется перепродажа, во время которой тоже можно заполучить несколько заветных билетов.

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Паспорт болельщика Евро-2020

Для посещения матчей ЧЕ-2020 нужен не только билет, но и паспорт болельщика. О том, что это такое и как его оформить, читайте здесь.

Прогноз на Евро-2020

Букмекеры уже назвали фаворитов Евро-2020, определили шансы сборной России на успех в турнире и и даже прикинули вероятных соперников нашей команды в плей-офф.