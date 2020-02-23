Звёзды мира ушли с поля во время финала Кубка Легенд. Что это было?

12-й по счёту Кубок Легенд точно запомнится всем. 23 февраля в финале встретились сборная России и сборная звёзд футбола, в которую вошли Марко Матерацци, Андрей Воронин, Стипе Плетикоса, Вильям Галлас, Ивица Олич и другие прославленные футболисты. Напомним, сборная России выиграла все 11 турниров.

Россия — «мир» — лучшего финала не придумаешь! Самедов забил, травмировался, вышел в финал. Теперь он тоже «легенда». Официально.

Что произошло

Финал обслуживала российский арбитр Александра Пономарёва. На турнире вообще работают только российские судьи. Во время финала шла ожесточённая борьба, было видно, что команда звёзд очень хочет завоевать титул и прервать гегемонию сборной России. Они начали резво и забили в первой же атаке. В итоге к экватору первого тайма они вели 4:2, правда, под конец россияне восстановили равновесие, и команды ушли на перерыв при счёте 4:4.

И вот во втором тайме вспыхнуло. Арбитр Пономарёва, которая и до этого, как кажется, не заметила несколько фолов со стороны российских игроков, не остановила игру за чистое нарушение на Бенаюне. Израильтянин в ярости вскочил и начал что-то ей высказывать. Пономарёва выдержала паузу в пять секунд и показала израильтянину красную карточку. При удалении на Кубке Легенд игрок покидает площадку, а его команда несколько минут играет в неполном составе. Россияне не смогли реализовать большинство, после этого, как казалось, команды успокоились. Но тут при борьбе в углу на газон упал игрок сборной России, и судья зафиксировала фол. Это снова взбесило команду звёзд футбола, после чего красную карточку перед собой увидел Йон-Арне Риисе. За что норвежец получил удаление, не понял никто. Поднялся шум, и после пятиминутного обсуждения, Риисе увёл своих партнёров с поля под овации всей Малой спортивной арены.

Александра Пономарёва, Константин Зырянов и Александр Самедов Фото: Эдгар Брещанов, «Чемпионат»

Стипе Плетикоса (в центре) Фото: Эдгар Брещанов, «Чемпионат»

Что было дальше

Пока организаторы решали, как быть, Аленичев и Литманен разбирали ситуацию и пытались установить истину, вся команда звёзд сидела в раздевалке и явно не собиралась продолжать матч. Но спустя 10 минут игроки снова под овации трибун вернулись на площадку. Красные карточки Риисе и Бенаюну были заменены на жёлтые, матч продолжился, а вместе с ним и чудеса. При счёте 5:5 прямо в ходе матча ко времени второго тайма было добавлено три минуты. Объяснено это было экстренной ситуацией по ходу матча. У звёзд футбола возникли вопросы и к этому. Но самый главный абсурд случился в концовке матча. При счёте 6:5 в пользу звёзд время матча на табло истекло, и игроки начали праздновать победу. Ведь они привыкли по ходу турнира, что, как только истекает время, звучит сирена и матч заканчивается. Но на этот раз при истечении времени сирена не прозвучала, судья не дала свисток, и Титов забил гол в пустые ворота, потому что Плетикоса уже праздновал победу.



Вот здесь начало казаться, что вполне может начаться потасовка. Вся делегация команды звёзд, включая тренера, бросилась к арбитру, объясняя, что время уже закончилось и мяч был забит после окончания игры. Активнее всех был Андрей Воронин. В итоге разбирательство заняло 15 минут, за время которого команде звёзд предложили пробить серию пенальти. Они отказались и сказали, что при таких обстоятельствах готовы отдать победу России, потому что не видят смысла в такой игре. Болельщики уже начали освистывать российскую сборную. Но здравый смысл восторжествовал, и организаторы приняли решение отменить гол и присудить победу команде звёзд, что вызвало бурные аплодисменты всех болельщиков, находящихся на стадионе.

Россия впервые не выиграла Кубок Легенд.