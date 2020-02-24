У Деле Алли было грустное детство: мать-алкоголичка и мачеха, с которой он не захотел жить

Третья часть цикла о том, как выглядели звёзды европейского футбола в детстве. Она снова посвящена АПЛ.

Каспер Шмейхель Фото: Getty Images

Это тот самый случай, когда отца футболиста лишний раз представлять не надо. Петер Шмейхель был легендой «МЮ» и сборной Дании. Когда он играл за манкунианцев, то регулярно брал сына на тренировки: маленький Каспер любил стоять за воротами. В английскую футбольную академию он, правда, так и не поступил, лишь изредка поигрывал в футбол в школе.

По сути, его карьера началась в Португалии. В 1999 году Шмейхель перешёл в португальский «Спортинг», а Каспер через год поступил в академию футбольного клуба «Эшторил». Помимо основных тренировок в клубе у него были и персональные: с юным вратарём по специальной программе занимался отец.



Через два года Шмейхель-старший вместе с семьёй вернулся в Англию. А летом 2002 года произошло любопытное событие. В Дании проходил матч ветеранов сборной против футбольного клуба «Нюкёбинг» — в честь десятилетия победы датчан на Евро. И во втором тайме Петер Шмейхель уступил место в воротах 15-летнему сыну. Это событие не осталось незамеченным: датские СМИ только об этом и писали. После этого случая молодого вратаря пригласили в «Брондбю», а уже через три месяца Каспер отправился на просмотр в «Манчестер Сити». Там Каспер зарекомендовал себя и подписал первый профессиональный контракт с английским клубом. К этому времени за «горожан» ещё выступал его отец.



Некоторые видели Каспера в «Сити» преемником легендарного отца, но в итоге на место титулованного голкипера пришёл Дэвид Джеймс. Шмейхель-младший так и не смог пробиться в основу, после чего было принято решение отдать его в аренду.

Антони Марсьяль Фото: Getty Images

Антони Марсьяль родился в небогатой семье мигрантов во французском городе Масси. В детстве он был застенчивыми и тихим ребёнком. Из футболистов он обожал Тьерри Анри. Любопытно, что первые футбольные шаги Антони начал делать в академии «Лез Юлис» — той самой, где занимался его кумир. Талант Марсьяля был заметен сразу. Вот что говорит его первый тренер:



«Моё первое воспоминание об Антони? Он был очень маленьким, ему было около шести лет, и он по прямой линии бежал к воротам с мячом, обходя всех вокруг. За нас играют несколько сотен детей, но такой талант появляется раз в пять-шесть лет. Мы этот талант почувствовали, увидели потенциал и помогли ему раскрыться. Когда ему было десять лет, мы уже знали, что он станет топ-игроком европейского футбола. Он упорно трудился, вокруг были хорошие люди, которые помогали ему. У нас тут есть традиция говорить другим футболистам: «Играй, как Антони», потому что он выдающийся игрок».



Юный Марсьяль терпеть не мог проигрывать. Он был чересчур эмоционален, поэтому частенько плакал после поражений. В возрасте 12 лет за Антони началась настоящая борьба, ему предлагали перейти в структуру лучших клубов Европы. «Манчестер Сити» даже уговорил семью француза приехать в Англию, где он успел потренироваться в академии англичан.



Почему Марсьяль не остался в Англии — неизвестно. Вместе с семьёй он вернулся во Францию и продолжил играть за «Лез Юлис». В 14 лет он перешёл в структуру любимого клуба детства «Лион». Там он продолжил качественно прогрессировать, а в 18 лет перешёл в «Монако» за 5 млн евро.

Хуан Мата Фото: Getty Images

Мата родился в 1988 году в испанском городе Бургосе. У его отца была мечта — чтобы сын стал футболистом и пошёл по стопам главы семейства. Отец Хуана не видел перспектив оставаться в родном городе, так как возможностей для развития молодых футболистов тут почти не было. В итоге, когда Хуану было пять лет, его семья переехала в Овьедо.



У Маты есть старшая сестра, которая сыграла важную роль в его жизни. Она поддерживала его с ранних лет, они были лучшими друзьями в детстве. Мата рос скромным и трудолюбивым ребёнком. Именно в новом городе и началась его футбольная карьера. Хуан поступил в академию «Реал Овьедо». За свой рост и телосложение он тут же получил прозвище Маленький Боб.



Хуан выделялся на фоне других детишек, и его дриблинг вскоре заставил говорить о нём в Испании. В итоге юного полузащитника заметили скауты «Реала». Вот как описывал свой переход сам Мата:



«Реал» пригласил меня в 2006 году, когда мне было 15 лет. Я отыграл четыре сезона за клубную академию. Дебютировал в качестве профессионального игрока с «Кастильей» во втором дивизионе вскоре после того, как мне исполнилось 18 лет».



За целый сезон в «Кастилье» Хуан провёл 40 матчей и забил 10 мячей. А в 2007 году перешёл в испанскую «Валенсию» на правах свободного агента.

Трент Александер-Арнольд Фото: Getty Images

Александер-Арнольд родился 7 октября 1998 года в пригороде Ливерпуля, неподалёку от академии знаменитого футбольного клуба в Мелвуде. У Трента есть два брата. В детстве они вместе играли в футбол. Александер-Арнольд оказался самым талантливым. Братья фанатели от «Ливерпуля»: их комната была обвешана плакатами кумиров. Как признавался сам Трент, они с братьями частенько подглядывали за тренировочными занятиями футболистов любимого клуба: становились на мусорные баки или подсматривали через ограждения, пытаясь разглядеть тренировку.



Трент попал в академию «Ливерпуля» совершенно случайно. В школу прислали приглашения из академии для возрастной категории Александер-Арнольда. Имена доставали из шляпы, Трент оказался одним из счастливчиков.



Начинал свою футбольную карьеру он на позиции центрального полузащитника. Но у юного футболиста была проблема — вспыльчивость. Впрочем, тренеры смогли поработать над характером молодого игрока. Ещё один факт: Трент не раз выполнял роль талисмана команды, он выводил футболистов на матч из подтрибунного помещения.



Так Александер-Арнольд прошёл все этапы становления в родном клубе, а в командах U16 и U18 даже был капитаном клуба. Дебютировал за основной состав в 2016 году.

Джордан Хендерсон Фото: Getty Images

Джордан Хендерсон родился в городке Тайн-энд-Уир. Отец был полицейским, а мать работала фитнес-тренером. С самого детства Джордан был одержим футболом. Родители сразу поняли, что футбол для сына нечто большее, чем просто забава, поэтому отдали Хендерсона в академию «Сандерленда».



Футбольную карьеру Джордан начинал в качестве нападающего, только через пару лет тренер поставил его в полузащиту. Джордан Хендерсон прошёл все этапы взросления в родном клубе. Многократно признавался лучшим игроком академии разных годов. В 2008 году подписал первый профессиональный контракт с «Сандерлендом». За три года в клубе сыграл около 70 игр, отдавался в аренду. А своё счастье нашёл в другом английском клубе, когда перешёл в «Ливерпуль».

Сон Хын Мин Фото: Getty Images

Сон Хын Мин родился в Южной Корее 8 июля 1992 года. Когда Сону было всего три года, его семья переехала в Новую Зеландию и вернулась на родину лишь через шесть лет. Отец Хын Мина тоже был футболистом, даже выступал за сборную Южной Кореи. Любовь к футболу у Сона проявилась ещё в школьные годы. Он отобрался в академию «Сеула», где и началась его карьера.



Показывая стабильно высокую игру, Сон заслужил участие в специальной программе Корейской федерации футбола: трое ребят получали возможность пройти просмотр в клубах немецкой Бундеслиги. По итогу оставался лучший, им и стал Сон. В 16 лет он бросил школу и вместе с семьёй отправился в Гамбург. Вот слова его первого тренера в Германии:



«Он был очень быстр, много забивал. Вместе с ним был и его отец, который каждую свободную минуту заставлял дополнительно тренироваться. Он работал каждый день».



Сам кореец признавался: пока он не отработает с мячом определённый элемент до автоматизма, то не переходил к другому. Так учил отец.



«Мой отец всё время задумывался о том, что мне нужно. Он сделал для меня абсолютно всё. Без его помощи я бы не был там, где нахожусь сегодня», — говорит футболист.



Два года выступал Сон за молодёжную команду «Гамбурга» и в 2010 году подписал долгосрочный контракт.

Деле Алли родился в городе Милтон Кинс. Его отец Кехинде Кенни Алли был нигерийским бизнесменом. Он женился на британке Дениз, которую бросил через неделю после свадьбы. Мать Деле страдала от алкогольной зависимости, соседи часто жаловались на неё органам опеки. В восемь лет Алли вместе с отцом полетел в Нигерию и остался там жить.



В Лагосе он поступил в школу. Жизнь в Нигерии маленькому Деле очень нравилась. Но уже через год отец решил расширить бизнес, и они вместе с сыном переехали в Америку. Там Кехенде Алли встретил женщину и женился на ней. Но Деле почувствовал, что будущая мачеха его не любит: между ним и главой семейства периодически происходили ссоры. Вскоре Деле попросил отца перевезти его обратно в Великобританию.

Алли вернулся в родной дом, но мать к тому времени сильно запустила себя. Помимо того, что она сильно выпивала, она ещё и употребляла наркотики. Уже в маленьком возрасте Деле понял, что он оказался никому не нужен.



Возможно, спас его именно футбол, который он любил с самого детства.



С 11 лет Деле тренировался в «Милтон Кинс Донс», он всё время думал о футболе. Алли плохо учился в школе, его не один раз хотели выгнать. Он начал искать счастье в уличной жизни, постоянно связываясь с плохими компаниями. Дениз пришлось отдать Деле в другую семью. Она понимала, что сын хочет стать футболистом, но сама ему ничем помочь не может.



Так Алли оказался в семье своего друга — Аланы и Салли Хикфорд, именно этих людей Алли будет считать родителями. Со временем футболист отказался от нанесения фамилии на спине. Там красуется исключительно его имя. За свой родной клуб Деле будет играть до 2015 года, пока его не заметят скауты «Тоттенхэма».

Александр Зинченко Фото: Getty Images

Зинченко родился в маленьком украинском городе Радомышль. Футболом Саша начал заниматься в раннем возрасте под руководством отца – тоже бывшего футболиста Владимира Зинченко. В восемь лет Зинченко-младший попал в ДЮСШ «Карпатия». Александр был талантливым ребёнком, уже через пару лет он оказался на просмотре в киевском «Динамо».



Футболист произвёл хорошее впечатление на тренеров, но в академию команды он так и не попал. Все дело в том, что клуб брал юных футболистов на полное обеспечение с 14 лет, Саше на тот момент было всего 11. Был вариант за свой счёт содержать сына, но семья не располагала такими финансами. Тогда первый тренер футболиста договорился о переходе талантливого игрока в «Монолит», который являлся фарм-клубом донецкого «Шахтёра».



Скауты украинского гранда сразу заприметили будущую звезду, уже в 16 лет Зинченко начал выступать за молодёжную команду. В 2014 году Александр покинул Украину и поддерживал форму в любительской лиге Москвы. Был вариант с его переездом в «Рубин», но не сложилось. Зато состоялся переход в «Уфу». А дальше – дальше вы и сами всё прекрасно знаете.