Месси рискует заразиться коронавирусом. В Италии из-за эпидемии отменяют матчи

В Италии вспыхнула эпидемия коронавируса. В стране стремительно растёт число заразившихся смертоносным вирусом. Города и общественные места закрываются на карантин, а модные показы, спектакли и футбольные матчи отменяют.



Тем не менее встречу 1/8 финала Лиги чемпионов между «Барселоной» и «Наполи» ни отменять, ни переносить не собираются. Уже завтра команда Сетьена отправится в Неаполь, а во вторник каталонцам предстоит матч с «Наполи».

Как сообщает ESPN, с мерами предосторожности в Италии сейчас всё строго, поэтому сразу по прилёте игрокам «Барсы» измерят температуру. Тех, у кого выявят жар, моментально отправят в больницу.



Так что дополнительная нервотрёпка перед важнейшим матчем Месси и компании точно обеспечена. Не говоря уже о том, что испанская команда рискует заразиться опаснейшим вирусом.

Действительно ли в Италии всё так плохо

Смертельный вирус, которым заразились более 76 тысяч человек, атаковал северные регионы страны. В Ломбардии уже заражены 89 человек, в Венето 17 человек, двое – в Эмилии-Романье и один в Пьемонте. Кроме того, выявлены два случая заражения и в центральном регионе Лацио, граничащим с областью Кампания, в которой расположен Неаполь. Сообщается, что более 50 человек госпитализировано, 18 из них находятся в реанимации. Также зафиксированы два смертельных случая.



На фоне таких печальных новостей и увеличивающегося числа заражённых власти Италии были вынуждены применить экстренные меры для того, чтобы избежать распространения вируса. 11 муниципалитетов закрыли на карантин и изолировали. Там установили КПП и приостановили работу общественных учреждений.



Кроме того, об отмене ближайших спектаклей объявил театр «Ла Скала», дом Армани решил проводить показ мод без зрителей, а знаменитый ежегодный Венецианский карнавал планируют завершить досрочно.

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Как коронавирус в Италии повлиял на футбол

В субботу в городе Асколи-Пичено местный «Асколи» из Серии B должен был принимать «Кремонезе». Когда обе команды появились на поле, футболистам сообщили, что встреча отменена. Игру решили перенести на неопределённый срок из-за того, что гости располагаются в заражённом регионе Ломбардия. В итоге футболисты «Кремонезе» покинули стадион намного раньше, чем планировали, и отправились домой.

Поздно вечером в субботу председатель совета министров Италии Джузеппе Конте объявил, что все воскресные спортивные мероприятия в Венето и Ломбардия будут отменены. В результате не состоялись три встречи Серии А: «Интер» – «Сампдория», «Аталанта» — «Сассуоло» и «Верона» — «Кальяри». Позже стало известно, что отменен и матч между «Торино» и «Пармой».

Та же учесть может постигнуть игру 1/16 финала Лиги Европы «Интер» — «Лудогорец», которая должна состояться 27 февраля в Милане. По информации La Gazzetta dello Sport, организаторы рассматривают возможность отмены встречи или проведения матча без зрителей.

Есть ли заражённые среди футболистов

К сожалению, да. Как утверждает Football Italia, в числе заражённых коронавирусом оказался 38-летний футболист из любительского ломбардского клуба «Кодоньо». Сейчас бедолага в тяжёлом состоянии находится в больнице. У людей из его окружения уже проявились симптомы болезни.



Из-за этого случая в Италии отменили более 40 любительских футбольных матчей. Также решила перестраховаться и «Пьяченца». Клуб из Серии С отменил занятия в своей академии, так как некоторые воспитанники приезжают на тренировки из Кодоньо.