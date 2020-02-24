«Иностранцы оскорбляли женщину-судью». Из-за чего случился скандал на Кубке Легенд

«Галатасарай» обыграл «Фенербахче», судья показал 12 жёлтых и 3 красные карточки

В 23-м туре чемпионата Турции по футболу состоялось стамбульское дерби — «Фенербахче» принимал «Галатасарай». Матч закончился победой гостей со счётом 3:1.



Встреча получилась яркой и богатой на события. На 21-й минуте Макс Крузе вывел хозяев вперёд, реализовав пенальти. В концовке первого тайма Райан Донк восстановил равновесие. На 80-й минуте Радамель Фалькао вывел гостей вперёд, а уже на 7-й из 10 добавленных минут Генри Оньекуру забил третий мяч «Галатасарая».



При этом арбитр во время матча показал 12 жёлтых карточек и две красные. Также судья Халил Мелер удалил главного тренера «Фенербахче» Эрсуна Янала.

Для «Галатасарая» это первая за 21 год победа на домашнем стадионе «Фенербахче».

Икарди пришёл в бешенство, когда его не включили в основу «ПСЖ» на матч с «Боруссией» Д

Аргентинский нападающий «Пари Сен-Жермен» Мауро Икарди пришёл в ярость от того, что главный тренер команды Томас Тухель оставил его в запасе в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов с дортмундской «Боруссией», сообщает A Bola со ссылкой на Soccerçink.



По данным источника, Икарди в бешенстве швырнул на пол несколько стульев, а во время возвращения в Париж едва перекинулся и парой слов с партнёрами по команде.

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Рамоса могут дисквалифицировать на матч «Реала» с «Барселоной»

Капитан мадридского «Реала» Серхио Рамос может быть дисквалифицирован на матч 26-го тура Примеры с «Барселоной», сообщает Mundo Deportivo. По данным источника, руководство Примеры рассмотрит высказывания Рамоса после матча 25-го тура с «Леванте» (0:1).



После окончания матча Рамос подверг жёсткой критике арбитра Алехандро Хосе Эрнандеса Эрнандеса.



«Не люблю говорить о рефери, поскольку они могут допускать ошибки, но иногда их поведение заставляет задуматься. Критерии разные. В матче Суперкубка Испании в наши ворота назначили 11-метровый за мою непроизвольную игру рукой. Сегодня было два таких момента, но пенальти не дали.



Меня разозлил Эрнандес. Раньше арбитры были более уважительными, капитаны могли говорить с ними. Высокомерие или есть, или нет. Спросил у судьи, есть ли у него проблемы лично со мной, и, если есть, пусть он скажет, чтобы мы могли это уладить», — сказал Рамос.

Андре Гомеш впервые принял участие в матче после перелома ноги четыре месяца назад

Полузащитник «Эвертона» Андре Гомеш принял участие в матче 27-го тура с «Арсеналом» (2:3). Португалец вышел на поле на 59-й минуте, заменив Моргана Шнейдерлина.



Этот матч стал первым для Гомеша за последние четыре месяца. В матче 11-го тура чемпионата Англии с «Тоттенхэм Хотспур» (1:1) португалец получил перелом голеностопа со смещением в результате контакта с нападающим лондонского клуба Сон Хын Мином.

Кошмар в Ливерпуле. Сон заплакал, увидев, как сломал соперника Кореец нанёс сопернику страшную травму и расплакался. Его партнёр молился.

«Барселона» предложила Л. Мартинесу пятилетний контракт с зарплатой € 7 млн в год

«Барселона» предложила контракт аргентинскому нападающему «Интера» Лаутаро Мартинесу, утверждает журналист Николо Скира в своём «твиттере».

Каталонский клуб предлагает футболисту контракт до лета 2025 года. Зарплата игрока может составить € 7 млн в год без учёта бонусов.



Ранее сообщалось, что «Интер» оценивает форварда в € 150 млн, но сумма отступных в его контракте составляет € 111 млн. «Барселона» готова заплатить больше клаусулы, но хочет выплатить сумму в рассрочку, чтобы избежать проблем с финансовым фэйр-плей.

Месси рискует заразиться коронавирусом. В Италии из-за эпидемии отменяют матчи Скоро «Барселоне» ехать в Неаполь.

Финальный матч Кубка легенд завершился скандалом, сборная России забила после сирены

Сборная звёзд стала победителем Кубка Легенд, обыграв в финальном поединке сборную России со счётом 6:5. Матч завершился большим скандалом. Матч закончился по сирене, которую в итоге выключили, со счётом 6:5 в пользу звёзд. Сборная России тем не менее продолжила играть и забила гол, после чего судья показал на центр поля. Сборная звёзд стала оспаривать это решение арбитра, и после долгих споров ей была присуждена победа.



Счёт в матче открыл Хавьер Савиола. Затем преимущество звёзд увеличил Вильям Галлас. Сократил разрыв в счёте Дмитрий Аленичев. Впрочем, вскоре Кристиан Дзаккардо вновь довёл отрыв гостей до двух мячей. После этого второй гол россиян забил Константин Головской. Четвёртый гол у звёзд забил Ивица Олич, на что Денис Колодин ответил дублем. На перерыв команды ушли при счёте 4:4.



Во втором тайме Андрей Воронин вывел гостей вперёд, но Колодин вновь сравнял счёт, оформив хет-трик. Победный гол забил Олич.

Звёзды мира ушли с поля во время финала Кубка Легенд. Что это было? На Кубке Легенд произошёл грандиозный скандал. Рассказываем подробности

Тихонов: игроки команды звёзд наплакали победу. Бардак начался из-за Бенаюна

Бывший футболист «Спартака» Андрей Тихонов поделился мнением о скандале, который произошёл в финальном матче Кубка легенд между сборной России и командой звёзд (5:6).



«В первом моменте немного толкнули Бенаюна, был фол, возможно. После этого эпизода они всю игру сломали. Бенаюн там ещё много вещей наговорил девушке-судье, поэтому она ему и показала красную карточку. Нужно мужчиной оставаться до конца, чего ты подходишь к женщине и начинаешь её оскорблять? Повторюсь, после этого всё пошло-поехало, наплакали себе. Теперь после каждого спорного момента они будут уходить с поля? Очень некрасиво, вы мужчины, играйте до конца. Играйте так же жёстко. А то устроили, любят нас или не любят. Настроили болельщиков против нас.

Что касается концовки матча, то финальную точку всегда ставит арбитр матча. Такие матчи были и сегодня, и вчера. Звучит сирена, и судья добавляет ещё секунд десять. Последние минуты мы видели, что и Матерацци отталкивал, и мячик они держали, поэтому она решила добавить время.



Они даже и пенальти уже бить не хотели. Продолжили играть в это: любят нас или не любят, ходят туда-сюда. И уже просто решили отдать им победу, чтобы не было вообще бардака.



А по поводу того, что они ушли: ну ушли и ушли. Идёт прямой эфир, зачем уходить, а потом ходить туда-сюда их уговаривать. Вы лучше девушке-судье ничего плохого не говорите. Вы её оскорбляете, а потом Бенаюн стоит весь такой хороший. Бардак из-за него начался», — передаёт слова Тихонова корреспондент «Чемпионата» Павел Левкович.