Судья, из-за которой разгорелся скандал на Кубке Легенд. Кто она?

Финал 12-го Кубка Легенд завершился грандиозным скандалом. Причиной бушевавших эмоций стала работа российского арбитра Александры Пономарёвой. Напоминаем о том, что произошло, и рассказываем о главной героине этой истории.

Звёзды мира ушли с поля во время финала Кубка Легенд. Что это было? На Кубке Легенд произошёл грандиозный скандал. Рассказываем подробности

Почему разразился скандал на Кубке Легенд

В финале сыграли сборная России и сборная звёзд. До этого хозяева выиграли все турниры, но на сей раз им не удалось защитить титул. Во втором тайме при счёте 4:4 Пономарёва пропустила фол на Йосси Бенаюне. Израильтянин очень бурно отреагировал на этот эпизод, за что получил от нашей судьи красную карточку. Сборная звёзд несколько минут отыграла в меньшинстве, но сумела удержать ничью. Когда же Александра зафиксировала нарушение правил на игроке сборной России, она снова услышала от гостей много неприятных слов о своей работе. В результате удалила ещё Йона-Арне Риисе. Почему именно его – не понятно. Обсудив с партнёрами положение, Риисе под аплодисменты болельщиков увёл свою команду с поля.

Через 10 минут сборная звёзд вернулась. При этом красные карточки Бенаюну и Риисе были отменены и заменены на жёлтые. В концовке при счёте 6:5 в пользу гостей произошёл самый большой курьёз. Игроки сборной звёзд начали радоваться победе, как только истекло время матча. Но сирена, как ни странно, не прозвучала, а Егор Титов забил шестой мяч в ворота праздновавшего Стипе Плетикосы. Теперь разбирательство с судьёй заняло 15 минут. Сборная звёзд отказалась от предложения пробить серию пенальти и готова была отдать победу россиянам. В конце концов, организаторы согласились отменить гол Титова. Звёзды, которых стали поддерживать болельщики, выиграли Кубок Легенд.

Что известно об Александре Пономарёвой

Александра Пономарёва родилась в Москве, ей 29 лет. Она, между прочим, судья ФИФА. Обслуживала матчи женской Лиги чемпионов и международных турниров с участием сборных. Кроме того, у Пономарёвой имеется опыт работы в мужском футболе. Она судила игры третьего дивизиона, первенства молодёжных команд клубов РПЛ и Кубка ФНЛ. В её послужном списке есть и встречи Национальной студенческой футбольной лиги.



В интервью для сайта НСФЛ Александра рассказала о том, как попала в судейство:

«Я очень люблю спорт. Моя карьера началась с баскетбола. Играла в него на профессиональном уровне, есть корочка кандидата в мастера спорта. Закончив с баскетболом, я перешла в любительский футбол. Вот там-то меня и нашли. Однажды, главный судья матча, Сергей, предложил мне попробовать себя в качестве арбитра. Согласилась сразу. Подумала, что судейство – интересный вариант продолжения жизни в спорте. Прошло время. А потом тот судья стал моим мужем. Мы живём вместе уже более восьми лет, и у нас растет прекрасный сын. Кстати, именно муж был главным арбитром моего дебютного матча в НСФЛ. Всё, чего я добилась в судействе – его заслуга. Почему стала судить мужской футбол? У футбола нет пола – это игра. И как любой другой игре футболу нужен судья».



Тем не менее Пономарёва не забывает о баскетболе. У девушки-арбитра есть персональный сайт, на котором она представлена, как тренер по баскетболу. Александра также руководитель ММО учителей физкультуры города Химки и председатель ШСК «Левый берег». Месяц назад в её школе состоялся мастер-класс центрового «Химок» Андрея Десятникова.

Что говорят о судействе участники финала

Игрок сборной звёзд, экс-нападающий ЦСКА Ивица Олич:



«Это была хорошая игра. Болельщики увидели 12 голов. На таком турнире, тем более в финале, нужно просто сделать замечание, а не давать красную карточку. Мы вновь вышли на поле потому, что наши игроки снова могли играть. Красные карточки, которые получили Бенайюн и Риисе, отменили, хотя они ничего не сделали. Никто не обижен. Всё будет нормально. Это футбол. С девушкой-судьёй было тяжело. Нельзя так судить. Ей надо поднабраться опыта».



Игрок сборной звёзд, экс-нападающий «Динамо» Андрей Воронин:

«Всё это неприятно — как для игроков, так и для болельщиков. Сначала мы ушли, потом вернулись, но опять были выяснения — всё это смазало финал. Мы не хотели выходить на игру. Потом к нам пришли и сказали, что последняя красная карточка отменяется. Из-за чего были красные карточки? Никто не понял. Первую красную дали за оскорбления, так судья сказала. Я знаю Бенаюна достаточно давно: он еврей, верующий, своими детьми клялся, что плохого слова ей не сказал. В раздевалке он повторил то же самое. Она посчитала, что он оскорбил её, и дала красную карточку, причём добавила, что через три минуты он сможет выйти. Когда Бенаюн появился на поле, она сказала, что играть он не может. Это был первый конфликт. Потом был чистый фол на Самедове, тут вопросов нет. Матерацци — агрессивный парень, начал что-то кричать, подошёл Риисе и сказал тоже, судья далеко стояла, потом побежала давать красную. Вышли только из-за болельщиков, люди тут не виноваты, они пришли поболеть. Уже не то настроение было у всех, даже у игроков сборной России.



Как можно было по-другому уладить, если дали такую красную карточку? Мы посчитали, что было неправильно принятое решение, про штрафной никто ничего не говорил. Некоторые игроки сборной звёзд играли грязно, это все видели, тот же Матерацци жёстко играл против Титова и Самедова. Мы только три минуты отбегали вчетвером, поверьте, это очень тяжело. Только игрок вернулся на поле, мы получаем ещё одну красную. Судью жалко, попала под замес: стоит Матерацци такой здоровый и



орёт на итальянском. Её спрашиваешь: «Кто отвечает за судейство?». Она отвечает: «Ну, кто-то отвечает». Мы уже начали радоваться, на табло стоят нули, уже мяч выбили. Сборная России начала атаку и забила гол. Она говорит: «Я не свистнула». Так можно было ещё пять минут играть. Хотя во всех играх до этого, когда на табло время заканчивалось, сразу звучала сирена. А тут мы выигрываем на один гол, матч заканчивается, а свистка никакого нет».