Ещё один россиянин вслед за Смоловым переехал в Европу. Зехов подписал контракт с «Целе»

18-летний полузащитник молодёжной команды «Динамо» Валентин Зехов продолжит карьеру в клубе «Целе». Эта команда занимает четвёртое место в чемпионате Словении.

Что за футболист

Зехов — воспитанник «Динамо». В январе этого года он проходил стажировку в системе дортмундской «Боруссии» в командах U19 и U23. Там произвёл положительное впечатление на руководство и тренеров немецкого клуба.

«В «Боруссии» отметили, что Валентин очень техничен, быстр, хорошо работает с мячом и обладает высоким потенциалом. Хотя ему ещё нужно прибавлять тактически и физически», — заявил Григорий Тихонов, представитель компании ProSportsManagement, которая организовала стажировку футболиста в Дортмунде.

По словам Тихонова, если бы не ограничения для иностранных игроков, «Боруссия» взяла бы его в молодёжную команду. Но именно там ему порекомендовали начать профессиональную карьеру в клубе, где футболист будет больше играть и где ему будет легче адаптироваться ко взрослому футболу.

Валентин Зехов на стажировке в «Боруссии»

Что за команда

В итоге выбор был сделал в пользу футбольного клуба «Целе». Это словенская команда из одноимённого города. Стоит отметить, что клуб ни разу не вылетал из первой лиги после её основания в 1991 году. В чемпионате 2014/15 команда заняла второе место, а в 2005-м выиграла национальный Кубок. Сейчас же после 21-го тура «Целе» располагается на 4-м месте в чемпионате Словении.

«В «Целе» невероятно профессиональная атмосфера, а тренер Душан Косич нацелен на то, чтобы работать с молодёжью, делать её лучше, — говорит Тихонов. — Валентин в команде всего неделю, но уже в этом убедился. Индивидуальная работа дополняет командную, много собеседований, теории. Мы очень довольны этим переходом».

Добавим, что контракт россиянина с «Целе» рассчитан до конца 2022 года, а выступать в новой команде он будет под 88-м номером.

Кстати, «Динамо» тоже не осталось внакладе. Пойдя навстречу футболисту и его желанию играть в Европе, клуб получил достойную для таких случаев компенсацию и право первоочередного приобретения игрока.

«Мы очень верим в Валентина – говорит Тихонов. — С одной стороны, человеческие качества, открытость, хороший английский, желание играть в Европе, а с другой – невероятная техника. Если он добавит в том, что называется пониманием игры, его может ждать большая карьера».

Что говорит сам игрок

«Очень крутая зима, — не скрывает эмоций сам футболист. – Безумно впечатлён возможностью потренироваться в «Боруссии». Это очень мотивирует, заставляет работать ещё больше. Разумеется, я очень благодарен «Динамо» за подготовку. Как и за то, что руководство клуба пошло навстречу моей мечте играть в Европе. В «Целе» мне всё нравится. Это отличное место, чтобы начать карьеру в Европе. Сделаю всё, чтобы не подвести свою будущую команду».

Добавим, что Зехов уже тренируется с основой «Целе». А чтобы набрать форму, он играет за молодёжную команду. В последнем матче футболист забил два мяча, а его команда победила со счётом 3:1. Любопытно будет посмотреть, как он проявит себя во взрослой команде, и станет ли этот переход реальным трамплином в более именитый клуб. Но сам факт, что ещё один российский футболист вслед за Фёдором Смоловым переехал в Европу, заставляет следить за ним с пристальным интересом.