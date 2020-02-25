Это какая-то магия: «Ливерпуль» мог проиграть, но опять выиграл. Как?

Тот факт, что «Ливерпуль» в сущности выиграл уже чемпионат Англии, ни у кого не вызывает сомнений. Вопрос в том, сколько и какие рекорды команда Юргена Клоппа побьёт в нынешнем сезоне.

Вечный рекорд «Арсенала»

Например, в чемпионате-2003/2004 «Арсенал» не потерпел ни одного поражения, а в общей сложности беспроигрышная серия лондонцев составила 49 матчей. «Ливерпуль» ни разу не проиграл в этом чемпионате, а его беспроигрышная серия равнялась перед матчем с «Вест Хэмом» 43 играм.

Бывший французский тренер Арсен Венгер оценил шансы «Ливерпуля» повторить знаменитый рекорд его «Арсенала» — закончить сезон без поражений в английской Премьер-лиге.



«Не факт, что я желаю этого. Всегда хочется быть единственным, кто добился чего-то особенного. Но если «Ливерпуль» сумеет повторить рекорд, я скажу — отличная работа. Подобные достижения существуют, чтобы их повторять и превосходить. Если «Ливерпуль» заслуживает этого — хорошо», — сказал наставник того «Арсенала» Арсен Венгер.

Проблемы

После матча Лиги чемпионов в середине недели «Ливерпуль» потерял Джордана Хендерсона.

«Травма Хендерсона могла оказаться и серьёзнее. Он повредил заднюю поверхность бедра. Сейчас в Премьер-лиге эта травма носит иной характер, посмотрите на Кейна. Что касается Джордана, он выбыл на три недели или около того, и это не здорово. Но нам повезло. Хендо невероятно важен, и не только на поле. С учётом его позиции мы имеем возможность отреагировать, и мы это сделаем. Надеюсь, с другими нашими полузащитниками ничего не случится. У каждого из них есть шанс. Но Хендо и так не сыграл бы все матчи до конца сезона», — прокомментировал травму полузащитника Юрген Клопп.

Состав

Несмотря на тяжелейший матч в Лиге чемпионов с «Атлетико» и поражение в нём, Клопп не сильно изменил состав. Только Наби Кейта сменил Хендерсона.

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Первый тайм

Началось всё для «Ливерпуля» радужно. На 9-й минуте Александер-Арнольд навесил с правого фланга атаки в центр чужой штрафной, где Вейналдум остался без присмотра и ударом головой отправил мяч в угол ворот.

Но уже через три минуты навесил с углового с правого фланга на ближнюю штангу, где Диоп был первым на мяче и отправил его точно в ближний угол ворот. 1:1.

Больше в первом тайме «Ливерпуль» ничего создать у чужих ворот не сумел, за исключением одного стандарта. на 40-й минуте после подачи с углового с левого фланга во вратарскую пробил головой ван Дейк — мяч попал в перекладину.

Второй тайм

На 54-й минуте этот матч стал особенно интересным. Райс исполнил точный прострел с правого фланга атаки в центр чужой штрафной, где остался без присмотра Форнальс и ударом в касание отправил мяч в угол ворот Алиссона.

«Ливерпуль» в этом смысле — волшебный. Никто не может вот так, по щелчку пальцев включиться и существенно прибавить. «Ливерпуль» может. Клопп выпустил вместо Кейта Окслейда-Чемберлена, хозяева поля задвигались, прижали соперника к его воротам и со второй попытки забили.

На 63-й минуте пушечный удар с левого фланга атаки из-за пределов штрафной нанёс Александер-Арнольд, но в прыжке спас свою команду Фабиански.

А на 68-й минуте польский вратарь ошибся. Робертсон подключился к атаке своей команды по левому флангу, прострелил низом в центр на Салаха и тот корявым ударом в касание низом отправил мяч между ног Фабиански.

Дальше «Ливерпуль» давил. Серьёзно и неотвратимо. Чего стоит только момент, когда Салах бил с острого угла, Фабиански выручил, а затем оказавшийся один на дальней штанге Фирмино не сумел допрыгнуть до мяча.

На 81-й минуте Гомес оказался первым на подборе у чужой штрафной и тут же попытался пробить. Рикошетом от спины Ноубла мяч прилетел к Александер-Арнольду на угол вратарской, откуда тот здорово навесил в центр мимо вратаря, после чего Фирмино опять не допрыгнул до мяча, но за ним был Мане, которому оставалось поразить пустые ворота. 3:2!

На 86-й минуте «Ливерпуль» забил ещё, снова пас с фланга от Александера-Арнольда и Мане на пустых воротах, но в этот раз был чистый офсайд и мяч не засчитали.

Спустя минуту «Вест Хэм» мог спасать матч, Антонио передачей низом к чужой штрафной вывел один на один Боуэна, но Алисон выручил свою команду.

В домашнем чемпионате «Ливерпуль» клепает камбэки вообще проблем. В домашних матчах — тем более. Тем интереснее будет ответная игра с «Атлетико».