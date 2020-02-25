«Пав гонял по снегу на «ламборгини» как сумасшедший». Ван дер Варт в гостях у «Чемпа»

Риисе, Матерацци и Бенаюн устроили настоящий разнос девушке-судье, которая чуть не лишила их победы на Кубке Легенд. Пожалуй, это всё, что нужно знать о том, насколько «неважен» этот турнир для суперзвёзд мирового футбола, которые приехали сюда якобы отработать гонорар.



Незадолго до этого мы пригласили в редакцию «Чемпионата» одного из самых известных футболистов, заглянувших в Россию на этот турнир. Рафаэль ван дер Варт нашёл полчаса и заехал к нам вспомнить Моуринью, «Тоттенхэм» и культовый матч сборной России.

— Что для вас значит Кубок Легенд? Почему каждый год в Россию приезжает столько звёзд футбола?

— Это всегда здорово — снова увидеть друг друга после окончания карьеры, мы всё ещё любим эту игру. Тут всё очень хорошо организовано: турнир фантастический, и всё это немного напоминает жизнь в раю. Вот почему многие сюда приезжают, мы просто хотим повеселиться.



— Прямо-таки в раю?

— Имею в виду отель, еду, разные вечеринки и мероприятия. Организаторы и Тамерлан Куриев делают классный турнир, мы реально получаем удовольствие.



— Что, кстати, сложнее — играть против русских или пить с русскими?

— Пить (смеётся). Но сразу скажу, водку я не пью, пью белое вино.

В Лондоне Павлюченко гонял как сумасшедший на своём «ламборгини». В АПЛ ему помешало незнание английского

— Когда-нибудь пили с русскими?

— Я играл с Павлюченко в «Тоттенхэме», и он шикарный парень, очень весёлый. Ещё и игрок потрясающий. Кстати, чем он сейчас занимается?



— Ничем особенным: мелькает на ТВ, играет в любительской команде.

— Было очень здорово с ним играть, у нас с ним была хорошая связь.



— Помните вашу первую встречу?

— Единственное, что он смог мне тогда сказать, была фраза: «Доброе утро». Хотя на тот момент Рома уже несколько лет играл в Англии, ха-ха. Помню, он всё время ездил на белом «ламборгини», даже когда шёл снег. В Лондоне в принципе сложно передвигаться в снежную погоду, а он садился и ехал: «ПУУУФ». Похоже, русские что-то знают о том, как нужно гонять по снегу. Весёлый мужик.



— Сами когда-нибудь садились к нему в машину?

— Нет-нет! Он ездил как сумасшедший.



— Кто был лучшим форвардом времён вашей игры за «Тоттенхэм»?

— Робби Кин, Питер Крауч, тот же Пав. И Джермейн Дефо. Лично для меня лучшим был Крауч, потому что он был выше всех и мы всегда могли играть на него. К тому же свои первые шесть мячей на «Уайт Харт Лейн» я забил после его скидок головой.



— В России ходят разговоры, что Реднапп недолюбливал Павлюченко. Что об этом думаете?

— Сложно сказать. В хорошей команде очень непросто выходить на поле в каждой игре. Думаю, Роману было тяжело. Тем более он не говорил по-английски, и это мешало ему быть полностью вовлечённым в команду.

Ван дер Варт и Роман Павлюченко Фото: Neil Tingle/Getty Images

Однажды ван дер Варт чуть не подрался в раздевалке с Ассу-Экото. А впервые увидев Кейна, сказал: «Какое же говно этот парень»

— Вы советовали владельцу «Тоттенхэма» Даниэлу Леви купить у «Аякса» Зиеша. Теперь он перешёл в «Челси». Что пошло не так?

— Да глупость какая-то! Говорил же заранее. Мне очень нравится этот футболист. У него получается всё – и отдать, и забить. Смотреть на него – удовольствие. Но вообще «Челси» сейчас играет иначе, по-голландски в каком-то смысле, так что Зиешу подойдёт его будущая команда (полузащитник станет игроком «Челси» с июля 2020 года. – Прим. «Чемпионата»).



— Говорят, что Леви – своеобразный.

— Он просто защищает свой клуб. У меня с ним всегда были хорошие отношения, хотя бывало, что мы бились. Сейчас при встрече обнимаемся.

— Роман Павлюченко сидел на вашем месте и рассказывал удивительные вещи про защитника Ассу-Экото. Он реально сумасшедший?

— Особенный парень. Как игрок – супер, но футбол для него был не так важен. Однажды сказал: «Я играю ради денег. Все так делают, но только я в этом признаюсь».

Видео доступно на «Чемпионате».

— Разговор, который вам с ним запомнился?

— Мы выиграли со счётом 1:0, уже не скажу у кого. В той игре я исполнил штрафной. После матча он подошёл ко мне в раздевалке и сказал: «Это был последний раз, когда ты исполняешь штрафной». В результате немного потолкались, но сама ситуация возникла из ничего. Мы победили, все счастливые, а он возмущался из-за штрафных. Притом что он сам никогда их не исполнял. Я не знаю, что с ним произошло. Мне кажется, глубоко внутри он добрый парень. Просто иногда даже неглупые в целом парни поступают неразумно.



— Вы же застали в «Тоттенхэме» Гарри Кейна?

— Да, помню его первую тренировку. Кейну тогда было 18-19 лет. Каждое второе касание — головой. Я подошёл к нашему вратарю Гомесу и сказал: «Какое же говно этот парень». А теперь посмотрите, Кейн – лучший нападающий в мире. Эта история говорит только о том, что я ничего не понимаю в футболе.

Ван дер Варт считает, что России повезло на Евро-2008. В ответ мы показали ему, как произносит его фамилию Геннадий Орлов

— Когда Павлюченко приходил к нам в редакцию, рассказывал, что однажды напомнил вам о матче Россия — Нидерланды на Евро-2008. Как отреагировали?

— Этот матч нас очень разочаровал. На групповом этапе мы, вероятно, играли в наш лучший футбол. Разгромили Италию и Францию, обыграли Румынию. У нас была всего одна плохая игра — против России. И русские были в ней очень хороши. Иногда требуется немного удачи, чтобы попасть в следующий раунд. Помню ту ночь: было 30 градусов, мы отыгрались в самом конце, и начался овертайм. Но сборная России была как молния: они были лучше готовы и победили.



— В чём ещё была лучше наша сборная?

— В её составе играл Аршавин, тогда он был главным на поле. Он сыграл как Месси, был очень быстр, плюс ко всему у него ещё и остались силы на дополнительное время. Помню, как он сделал голевую передачу в овертайме, это было нечто особенное.



— Нам игра запомнилась ещё и очень забавной ошибкой комментатора, можно включим вам одно видео?

— Только не показывайте мне снова тот матч, ладно? (Смеётся.)

Видео доступно на «Чемпионате».

Ну, не так уж и плохо.



— Помните другие случаи, когда вашу фамилию коверкали?

— Да, это случается постоянно. Меня зовут Рафаэль фан дер Фаарт, но в Англии постоянно говорили «фан де Ферт», а в Испании «ван де Ват». Но меня это не беспокоит, понимаю, что в разных языках любое имя может звучать иначе.



— На сборной Нидерландов сказалась трагедия в семье защитника Булахруза? (Умерла дочь футболиста из-за выкидыша на пятом месяце беременности. – Прим. «Чемпионата»)

— Это было ужасно для всей его семьи. Мы хотели выиграть в том числе ради него. Страшно, когда такое происходит, но не думаю, что именно из-за этого мы уступили. Хотя, конечно, случившееся намного важнее результата. Не представляю, что происходило в головах футболистов. Отразилось ли на игре? Мне кажется, просто Россия была сильнее.

— Решение выпускать его на поле было правильным? Булахруз был заменён уже в начале второго тайма.

— Он был готов играть. Говорил, что сконцентрирован на игре. Тренеру тяжело понять, как правильно действовать в этой ситуации. Такому тренеров не учат.



— После того поражения ваша сборная выдала феноменальный отрезок – выиграла все матчи в отборе к ЧМ-2010 и на самом мундиале вплоть до финала.

— Мы были одной из лучших команд в мире на тот момент. Ну а России просто повезло. Один плохой день для нас и хороший – для вас.



— Не слишком простое объяснение?

— Ну так действительно происходит на турнирах. Нам также повезло в матче с Бразилией на ЧМ-2010. Вот там как раз был наш день. Бразильцы были намного лучше первые 50 минут. Нам повезло, что уступали лишь 0:1. А потом Снейдер забил головой. Головой! Он мне ростом по пояс, ха-ха. До этого, наверное, никогда так не забивал. Такие маленькие детали и решают, кто проходит в следующий раунд.

Видео доступно на «Чемпионате».

Рафа жёстко разносит игроков как эксперт. Считает, Бейлу нужно чаще оставаться засранцем, а сборная Россия раньше была сильнее

— Во время ЧМ-2018 вы работали на телевидении?

— Да, но не ездил в Россию, а работал из студии в Голландии. Мне понравилась ваша сборная. Самоотверженно бились за страну. Дома всегда стараешься показать чуть больше. Хотя мне кажется, на ЧМ-2018 у России была всё-таки не такая команда, как на ЧЕ-2008. Мастерство было уже чуть ниже.



— На телевидении и в интервью вы мощно проходитесь по футболистам. Например, по Магуайру.

— Я говорю то, что вижу. Магуайр стоил 90 миллионов. Для меня это большие деньги. Предположу, что для вас тоже. Магуайр не настолько хорош.

— Страшно подумать, что вы скажете про уровень его партнёра по центру защиты – Линделёфа, который выглядит ещё менее убедительно.

— Ну да, мне кажется, что оба не лучшие защитники. Хотя играют за один из лучших клубов мира.



— Бейла вы хорошо знаете по «Тоттенхэму» и «Реалу», но это не мешает вам критиковать и его.

— Да, он славный парень, но иногда ему нужно оставаться засранцем. У него есть скорость, невероятная левая, игра головой. Но если что-то не получается, то все говорят про его гольф. Испанские газеты готовы уничтожить, а трибуны свистеть – это нужно учитывать.

Ван дер Варт и Гарет Бэйл (справа) Фото: Shaun Botterill/Getty Images

— У вас тоже был тяжёлый период – в «Бетисе».

— Да. Пришёл новый тренер (Хуан Мерино. – Прим. «Чемпионата») и сказал, что позволит мне только тренироваться, но не играть.



— Как так?

— Я действительно выглядел не очень. Хотя одно дело, когда команда побеждает и победный состав не меняют, тут без вопросов. А вот когда идут поражения, но тебе всё равно не дают шанса – вот тогда тяжело.

Ван дер Варт терпеть не может Ибрагимовича и скучает по Слуцкому. Он впечатлён видео с собакой-гипнотизёром

— В Голландии скучают по Слуцкому?

— Конечно, он же забавный. Но скучают по его «инстаграму», а не по тренерской работе (смеётся). В конце «Витесс» уже не играл в футбол, выглядел плохо и тренер принял решение уйти. Скажите, а в России это нормально когда ты берёшь собаку и делаешь такое? Какая-то странная традиция.

— Футбол Слуцкого казался оборонительным на фоне того, что принято в Нидерландах?

— Просто для него было главным побеждать. Моуринью и многих других тренеров тоже не заботит игра — главное результат.



— Вы много раз восхищались Моуринью. В чём его особенность?

— Позитивное высокомерие. Когда Моуринью впервые зашёл в раздевалку «Реала», там сидели Роналду, Кака, Бензема, я, Снейдер и все остальные. Жозе сразу сказал: «Если вы будете делать только то, что я скажу, мы никогда не проиграем».



— Ваша реакция?

— Хотелось рассмеяться, но все боялись Моуринью. Восприняли серьёзно. Вскоре Моуринью сказал мне, что стоит покинуть «Реал», но мне всё равно нравится этот тренер. Правильно, когда открыто говорят: «Мы взяли Озила, играть будет он, а не ты». Поэтому я и ушёл в «Тоттенхэм».



— И последнее. Известно, что у вас тяжелые отношения с Ибрагимовичем ещё со времён «Аякса».

— Аа, да… Ибрагимович. Мой большой друг (смеётся).



— Почему у вас не сложилось?

— Его трансфер в «Аякс» получился громким. Он думал, что будет королем, хотя не был настолько хорош. Знаете, бывают детали, по которым понимаешь – не мой тип людей. Такие моменты… Я играл против сборной Швеции, и он разбил мою лодыжку, а потом смеялся. Было понятно, что либо он должен уйти из «Аякса», либо я. В результате он отправился в «Ювентус». Хотя, оглядываясь на его карьеру, он один из лучших нападающих, и это вызывает уважение. Пускай даже мы не лучшие друзья.