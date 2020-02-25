Лига чемпионов. 1/8 финала. «Челси» — «Бавария», «Наполи» — «Барселона». LIVE!

«Челси» — «Бавария». Текстовая трансляция

«Наполи» — «Барселона». Текстовая трансляция

Лига чемпионов. Плей-офф. Календарь матчей

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14:30. Здравствуйте, уважаемые любители футбола! Лига чемпионов продолжается! Сегодня нас ждут два очень крутых матча — «Челси» — «Бавария» и «Наполи» — «Барселона».

В Италии непростая ситуация, в стране зафиксирован случай заболевания коронавирусом, и это уже сказывается в том числе и на футболе. В стране были отменены некоторые матчи последнего тура, но «Барселона» уже в Неаполе.

Месси и К рискуют заразиться коронавирусом. В Италии из-за эпидемии отменяют матчи Скоро «Барселоне» ехать в Неаполь.

Министр спорта Италии Винченцо Спадафора подтвердил, что матчи 26-го тура Серии А, которые должны пройти в районах и провинциях, пострадавших от коронавируса, будут сыграны без болельщиков на стадионах.



В заражённых регионах сохраняется запрет на проведение спортивных мероприятий, некоторые матчи и соревнования будут проходить при пустых трибунах. Также это коснётся центрального матча тура между «Ювентусом» и «Интером».



Ответный матч между 1/16 финала Лиги Европы между «Интером» и «Лудогорцем» станет первым матчем в Италии, который пройдёт без болельщиков на стадионе.