Когда «Ливерпуль» станет чемпионом АПЛ? Гид по финалу феноменального сезона банды Клоппа

В матче 27-го тура АПЛ у «Ливерпуля» были серьёзные проблемы. На исходе первого часа игры с «Вест Хэмом» на «Энфилде» команда Клоппа «горела» — 1:2. Тем не менее мерсисайдцы всё-таки сумели в очередной раз прибавить, сделали камбэк и избавили «молотобойцев» от искушения обыграть непобедимого лидера АПЛ.

Похоже, «Ливерпуль» не только намерен добраться до титула чемпиона Англии в рекордные сроки, но ещё и превзойти несколько феноменальных достижений.

Это какая-то магия: «Ливерпуль» мог проиграть, но опять выиграл. Как? Всё как обычно. Повели, пропустили, прибавили, вырвали.

Когда «Ливерпуль» может выиграть АПЛ

Теоретически оформить чемпионство мерсисайдцы могут уже 7 марта, в 29-м туре. Для этого достаточно обыграть двух аутсайдеров АПЛ – «Уотфорд» и «Борнмут». Правда, на столь ранний триумф команде Клоппа стоит рассчитывать только в том случае, если «Манчестер Сити» умудрится проиграть два матча подряд – «Арсеналу» и «МЮ».



Намного вероятнее кажется вариант с чемпионством в 30-м туре АПЛ. 16 марта «Ливерпуль» будет гостить у «Эвертона» на «Гудисон Парк». Если мерсисайдцы обыграют «ирисок» и выиграют два предыдущих матча, то смогут повторить достижение «Арсенала». В сезоне-2003/2004 «канониры» привели своих болельщиков в восторг, когда добыли кубок АПЛ после ничьей в принципиальном дерби на стадионе «Тоттенхэма» «Уайт Харт Лейн». Наверняка и фанаты «Ливерпуля» будут не прочь посмотреть, как их любимая команда оформляет чемпионство на стадионе соседей. Впрочем, оформить титул на «Гудисон Парк» красные смогут, только если в матчах с «Арсеналом», «МЮ» и «Бёрнли» «Сити» наберёт 6 очков.



Также у «Ливерпуля» есть шанс стать чемпионом в матче 31-го тура АПЛ с «Кристал Пэлас». Этот расклад очень прост: даже если «Сити» будет побеждать в каждом матче, «Ливерпулю» нужно обыграть «Кристал Пэлас» и победить в трёх предыдущих встречах, чтобы оформить чемпионство.



Не исключён и вариант с оформлением чемпионства команды Клоппа на «Этихаде» в 32-м туре АПЛ. Чтобы выиграть чемпионат Англии на стадионе «Манчестер Сити», «Ливерпулю» нужно потерять 4 очка в 4 последних матчах и переиграть «горожан». Конечно, такой сценарий окажется возможен лишь в том случае, если до встречи с «Ливерпулем» команда Гвардиолы будет побеждать во всех матчах.



Удивительно, но в любом случае «Ливерпуль» оформит самое раннее чемпионство в истории АПЛ. Пока рекорд принадлежит «Манчестер Юнайтед». В сезоне-2000/2001 манкунианцы добыли титул 14 апреля, в 33-м туре.

По силам ли «Ливерпулю» повторить достижение непобедимого «Арсенала»

До конца нынешнего розыгрыша АПЛ осталось 11 туров. Помимо игр с «Уотфордом», «Борнмутом», «Эвертоном», «Кристал Пэлас» и «Манчестер Сити», «Ливерпулю» предстоят встречи с «Астон Виллой», «Брайтоном», «Бёрнли», «Арсеналом», «Челси» и «Ньюкаслом». Как видим, серьёзных соперников у команды Клоппа будет ещё достаточно. Кроме того, не стоит исключать вариант, при котором «Ливерпуль», досрочно победив в АПЛ, ещё продолжит выступление в ЛЧ. Тогда, вероятно, ради свежести команды в еврокубке Клопп пожертвует матчами чемпионата, выставив полуторный или вообще молодёжный состав, как в Кубке Англии.



Так что устоит ли достижение команды Венгера, пока неясно. Сам француз не очень-то и хочет, чтобы его рекорд с «Арсеналом» кто-то повторил.



«Не факт, что я желаю этого. Всегда хочется быть единственным, кто добился чего-то особенного. Но если «Ливерпуль» сумеет повторить рекорд, я скажу: отличная работа. Подобные достижения существуют, чтобы их повторять и превосходить. Если «Ливерпуль» заслуживает этого — хорошо», — отметил Арсен Венгер.



Тем не менее превзойти одно из достижений того «Арсенала» «Ливерпуль» может ещё до окончания сезона. Беспроигрышная серия лондонцев в АПЛ составила тогда 49 матчей. Сейчас в активе мерсисайдцев 44 игры без поражений.

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Какие ещё рекорды способен побить «Ливерпуль»

Во-первых, мерсисайдцам по силам превзойти достижение «Манчестер Сити» в сезоне-2017/2018. Тогда «горожане набрали 100 очков. Для того чтобы обновить рекорд, команде Клоппа нужно набрать 22 очка из 33 возможных. Сделать это можно уже в игре 35-го тура с «Бёрнли».



Во-вторых, «Ливерпуль» может побить рекорд по наибольшему количеству побед в АПЛ. В каждом из двух последних сезонов «Сити» выигрывал в 32 матчах. Сейчас у мерсисайдцев 26 побед. В 34-м туре, после окончания игры «Ливерпуля» с «Брайтоном», рекорд «горожан» может пасть.



В-третьих, команда Клоппа имеет отличные шансы превзойти рекорд «Челси», «МЮ» и «Сити» по количеству домашних побед в сезоне (18). Сейчас у «Ливерпуля» 14 побед, одержанных дома. Впереди красных ждёт ещё пять поединков на «Энфилде»: с «Борнмутом», «Кристал Пэлас», «Астон Виллой», «Бёрнли» и «Челси».



В-четвёртых, мерсисайдцы выиграли уже 21 подряд домашнюю игру в АПЛ, повторив своё же достижение 1972 года при легендарном тренере Билле Шенкли. Ещё одна победа и великий рекорд будет побит.



В-пятых, «Ливерпуль» может побить рекорд «Сити» и по количеству гостевых побед в сезоне (16). Сейчас в активе красных 12 побед, одержанных на выезде. Впереди у мерсисайдцав выездные встречи с «Уотфордом», «Эвертоном», «Сити», «Брайтоном», «Арсеналом» и «Ньюкаслом». Обновить рекорд красные могут уже в 36-м туре в гостях у «канониров».

В-шестых, команда Клоппа ещё не потеряла шансов обновить рекорд «Сити» и «Тоттенхэма», которые в сезоне-2018/2019 всего лишь по два разы сыграли вничью. В нынешнем розыгрыше АПЛ лишь одна встреча «Ливерпуля» — с «МЮ» закончилась ничейным результатом.

Какие достижение уже не покорятся «Ливерпулю»

Как бы ни хвалили потрясающую оборону Клоппа в общем и гениального Вирджила ван Дейка в частности, рекорды Моуринью после первого прихода в «Челси» мерсисайдцам побить уже не удастся.



В сезоне-2004/2005 синие пропустили лишь 15 мячей, сыграв на ноль в 24 матчах. Соперники «Ливерпуля» уже поразили ворота красных 17 раз, а оформить больше чем 23 «сухаря» красные даже математически уже не смогут.