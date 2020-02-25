Футбольный Евро-2020 перенесут? Главный турнир года в реальной опасности

Что вообще происходит
Распространение коронавируса поставило под угрозу проведение Евро-2020. Вице-президент УЕФА Мишель Ува не исключил, что чемпионат Европы отменят или перенесут на другое время. Напомним, впервые в истории у турнира будет не один-два хозяина, его примут 12 городов из 11 стран Европы – Амстердам, Баку, Бильбао, Будапешт, Бухарест, Глазго, Дублин, Копенгаген, Лондон, Мюнхен, Рим и Санкт-Петербург. Нашей Северной столице достались матчи Бельгия – Россия (13 июня), Финляндия – Россия (17 июня) и Финляндия – Бельгия (22 июня).
«Сейчас мы следим за развитием событий. Футбол должен подстраиваться под ситуацию в стране. Мы стараемся не приостанавливать турниры. Соревнования будут прерваны, если ситуация ухудшится», — приводит комментарий вице-президента УЕФА Sport Finding со ссылкой на радиостанцию Rai Radio 1 Sport.
Слова Ува означают, что в главной футбольной организации Европы действительно размышляют над вариантом отмены чемпионата. Кстати, Евро-2020 не единственный крупный футбольный турнир для сборных, который может не состояться летом. В ближайшие три месяца должна определиться судьба Олимпиады-2020.
«Если официальное лицо УЕФА говорит, что такая возможность есть, то она действительно существует, – прокомментировал новость в интервью для «Чемпионата» почётный президент РФС Вячеслав Колосков. – Хотя только недавно говорили, что никаких оснований для этого нет. Надо следить за развитием событий. Из того, что я слышал из СМИ, всё происходит в одной провинции — в Ломбардии на севере Италии. Не исключено, и я убеждён, что этим всё и ограничится, очаг будет локализован. Тем более что у Китая уже есть опыт в нахождении антивируса, который помогает бороться с болезнью. В конце концов, есть опыт России, когда группы подозрения изолируются. Я бы сейчас не устраивал паники, до июля много времени. Новости про перенос могут породить только хаос. Если прогнозировать что-то, это может пойти во вред. Я уверен, что итальянцам удастся всё локализовать и успешно вылечить людей, которые заразились коронавирусом»
Что уже случилось в европейском футболе после начала эпидемии
Некоторые решения, связанные с защитой от коронавируса, уже приняты. В частности, ответный матч 1/16 финала Лиги Европы «Интер» – «Лудогорец» пройдёт без зрителей. В Италии зафиксировано более 200 случаев заболевания, так что эта страна в фокусе особого внимания руководства УЕФА. Итальянская федерация отменила из-за распространения вируса три игры 25-го тура Серии А: «Верона» – «Кальяри», «Аталанта» – «Сассуоло» и «Интер» – «Сампдория». Кроме того, были перенесены 42 матча в любительских и молодёжных лигах, встреча «Асколи» и «Кремонезе» в Серии B.
Председатель совета министров страны Джузеппе Конти допускал отмену 26-го тура Серии А, но пока сделали по-другому. Министр спорта Италии Винченцо Спадафора сообщил, что шесть матчей в районах и провинциях, пострадавших от коронавируса, пройдут при пустых трибунах. Без зрителей сыграют и «Ювентусом» с «Интером». Это центральная встреча тура, в которой сразятся два претендента на скудетто.
Ранее стало известно, что в Италии коронавирусом заразился 38-летний игрок любительского клуба «Кодоньо». В Японии чемпионат приостановлен из-за распространения болезни до 15 марта. В Южной Корее старт сезона перенесли на неопределённый срок.
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