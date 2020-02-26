«Бавария» — кошмар для Лондона! После «Тоттенхэма» уничтожила ещё и «Челси»

«Челси» собирался страдать в игре с «Баварией»

Перед матчем в Лондоне оба главных тренера рассыпались комплиментами в адрес команд друг друга.

«У него (Фрэнка Лэмпарда. – Прим. «Чемпионата») молодая команда, которая играет очень раскованно, быстро контратакует и всегда нацелена на ворота. Эта команда может прижать вас к воротам, особенно когда играет дома, — заметил главный тренер мюнхенской «Баварии» Ханс-Дитер Флик.

««Бавария» может выиграть Лигу чемпионов. Это клуб, который преодолевает трудности за счёт силы и организации. С мячом «Бавария» играет просто на запредельном уровне. У них талантливая команда, игроки хорошо держат мяч и правильно используют территориальное преимущество», — ответил Фрэнк Лэмпард.

Главный тренер лондонцев обошёлся без хитростей на пресс-конференции и прямо заявил, что его молодые ребята будут терпеть и страдать в игре с лидером Бундеслиги. Расклад сил в поединке между нынешними «Баварией» и «Челси», действительно, равным вряд ли можно было назвать.

Флик оставил Коутиньо на скамейке, Лэмпард не выпустил Виллиана

С начала встречи на «Стэмфорд Бридж» «Бавария» играла с привычной расстановкой «4-2-3-1» и в практически оптимальном составе. Пару центральных защитников составляли Алаба и Боатенг, в опорной зоне действовали Киммих и Тьяго, под нападающим играл Мюллер вместо Коутиньо, а на острие атаки располагался Левандовски, который по словам Флика, находится в своей лучшей форме.

«Челси» тоже не преподнёс особых сюрпризов к домашней игре с «Баварией». Против мюнхенцев синие играли при схеме «3-4-3» с Кристенсеном, Рюдигером и Аспиликуэтой в центре обороны, а также с Жиру в роли центрфорварда. Единственной неожиданностью стало появление Росса Баркли в стартовом составе. Лэмпард решил поставить англичанина на левый фланг полузащиты, несмотря на то, что Виллиан и Педро были доступны.

«Челси» выстоял в первом тайме

С первой минуты игры «Бавария» ожидаемо взяла мяч под контроль. Мюнхенцы умело меняли темп матча, то взвинчивая его, то наоборот, замедляя. Гости старались искать счастья не только в позиционном нападении, но и во время резких контрвыпадов, которые удавались немцам заметно лучше.

Так сначала Коман отыгрался в стеночку с партнёром, убежал от защитников и с линии штрафной мощно пробил в ближний угол. К счастью для хозяев, француз промахнулся. Затем Левандовского разрезающим пасом вывели один на один с голкипером хозяев. На этот раз синих выручил Кабальеро, грудью отразивший выстрел польского форварда.

Моуринью говорит, что проиграл «Челси» из-за травм. На самом деле не только Травмы сказались, но и его план не сработал.

Тем временем у «Челси» совсем не клеилась игра в нападении. Лондонцы допускали слишком много технического брака и часто ошибались в передачах. Высокий прессинг англичан порой приносил им дивиденды в виде опасных контратак, но извлечь пользу из них синие не могли.

К середине первой половины игры у хозяев стал проседать центр обороны. На 28-й минуте прошла разрезающая передача на Левандовского в центр штрафной, поляк попытался протолкнуть мяч мимо Кабальеро, однако аргентинский голкипер сумел отразить удар. Через несколько минут Гнабри сделал отличную подачу на Мюллера. Никем не прикрытый немец с линии вратарской умудрился пробить затылком по мячу и угодил в перекладину.

На это «Челси» ответил лишь одной опасной контратакой в конце тайма. Ковачич отдал передачу в свободную зону на левом фланге, а Алонсо, подхватив мяч, добежал до чужой штрафной, убрал на замахе Павара и пробил по воротам. Удар испанца пришёлся практически в ту же точку, где стоял Нойер, так что голкипер без проблем отразил угрозу.

Гнабри оформил дубль за две минуты

После перерыва «Бавария» наконец смогла взломать оборону хозяев. На 51-й минуте Гнабри ушёл от поскользнувшегося Аспиликуэты и отдал передачу не левый фланг, где был Левандовски. Поляк здорово вернул мяч немцу, который уже врывался в чужую штрафную, а тот спокойно в касание поразил пустые ворота.

После пропущенного гола «Челси» не сразу пришёл в себя, за что и поплатился уже через три минуты. Мюнхенцы убежали в очередную контратаку, в финале которой Левандовски вывел Гнабри один на один с Кабальеро. Немец здорово пробил с левой ноги и поразил дальний угол ворот.

Перестановки Лэмпарда

Желая, чтобы «Челси» вернулся в игру, Фрэнк Лэмпард в середине второго тайма использовал все замены. Сначала англичанин выпустил Абрахама вместо Жиру и Виллиана вместо Баркли, а чуть позже заменил Аспиликуэту Педро Родригесом.

Левандовски приговорил хозяев

Тем не менее замены английского тренера не сработали, а на 76-й минуте «Бавария» довела счёт до разгромного. Дэвис на скорости разорвал правый фланг обороны хозяев и выдал блестящую передачу на Левандовсокого. Поляку оставалось лишь переправить мяч в пустые ворота.

Через несколько минут после гола Левандовского Алонсо ещё сильнее осложнил задачу своей команде в ответном матче. Разозлившись на поляка, испанец зачем-то ударил его по физиономии, за что получил красную карточку и лишился возможности выйти на поле против «Баварии» в Мюнхене.

Оставшиеся минуты матча соперники уже просто доигрывали. «Бавария» спокойно владела мячом, а «Челси» почти не сопротивлялся. Так встреча и завершилась.

В Лондоне «Бавария» преподала хороший урок молодой команде Лэмпарда и практически обеспечила себе место в четвертьфинале ЛЧ. До плей-офф Лиги чемпионов нынешний «Челси» ещё, конечно, не дорос.