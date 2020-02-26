Месси растворился в городе Марадоны. Ему повезло избежать удаления

Плей-офф Лиги чемпионов начался для Лионеля Месси и его «Барселоны» в Неаполе – городе, где поклоняются, словно иконе, другому великому аргентинцу Марадоне. Лео и так-то всю карьеру оценивают по Диего, а в этот раз от сравнений точно было не уйти. Про них двоих спросили даже Кике Сетьена, который играл в одно время с Марадоной. По словам главного тренера «Барсы», он ещё не видел такого стабильного футболиста, как Месси, который на протяжении 14-15 лет делает на поле гениальные вещи.

Болельщики «Наполи» в целом дружелюбно встретили форварда «Барселоны». Они выкрикивали «Месси! Месси!» и пели песни про Марадону. Лео после покера в ворота «Эйбара» наверняка находился в приподнятом настроении перед выходом на поле стадиона «Сан-Паоло». Естественно, в день игры высказался и сам Марадона, который выступал и за сине-гранатовых, и за «партенопейцев».

«Вне всяких сомнений, моё сердце с «Наполи» и неаполитанцами, – сказал Диего. – Особенно в столь сложном матче. Надеюсь, они всех удивят и сделают болельщиков счастливыми. Месси? Буду верить, что сегодня он проведёт не лучшую игру». Как в воду глядел.

Видаль – правый вингер

Можно было ждать каких-то сюрпризов в составе «Барселоны», поскольку сине-гранатовые лишились помимо Луиса Суареса и Усмана Дембеле двух важных фланговых игроков – Жорди Альбу и Серхи Роберто. Вдобавок не заявлен на Лигу чемпионов новичок Мартин Брайтвайт. Но появление Артуро Видаля на позиции правого вингера вряд ли кто-то прогнозировал. При этом чилиец далеко не всегда смещался в центр в ходе позиционных атак, оставляя свою зону Нелсону Семеду. Естественно, у Видаля нет скорости и дриблинга вингера, однако «Наполи» так закрылся с первых минут, что любому форварду было бы сложно убежать или найти свободное пространство за счёт обыгрыша не имевшего подстраховки защитника.

«Наполи» сел глубоко к своей штрафной, сохраняя минимальные расстояния между игроками. «Барселона» имела 70% владения, но не понимала, что делать против этого «катеначчо». Так и катала мяч под непрекращающийся свист трибун. После потерь чемпионы Испании вступали в прессинг, а команда Дженнаро Гаттузо выходила из-под давления за счёт вратаря Давида Оспины и крайних защитников, которые оставались без опёки. «Партенопейцы» ждали своего шанса – и дождались на исходе трети матча. Забили первым же опасным ударом. В общем-то гол был делом случая. Здорово сыграл Пётр Зелиньски: поляк не выключился из эпизода, подобрал отскочивший от Хуниора Фирпо мяч и выдал классную передачу на Дриса Мертенса.

Защитники сине-гранатовых не успели занять свои позиции, поэтому бельгиец получил нужные секунды, чтобы подработать мяч, прицелиться и пробить. Наверняка многие тут же вспомнили об отказе «Барсы» подписать Мертенса в зимнее трансферное окно. Для Дриса это 121-й гол в составе «Наполи», теперь он делит первое место в списке лучших снайперов клуба с Мареком Гамшиком.

«Барселона» завершила первый тайм с двумя неточными ударами. Один из них нанёс из-за штрафной Месси. Лео ни разу не вышел на опасную позицию, его движения контролировал названный в честь Марадоны «опорник» Диего Демме. Однажды Демме отнял мяч у Месси на дриблинге, после чего неосмотрительно побежал вперёд, а гости перехватили мяч и отправили его в пустую зону. Вот только и этим шансом Месси не воспользовался – загубил контрвыпад.

Плохой вечер для Месси

С началом второго тайма принципиально ничего в игре не изменилось. «Барселона» продолжала развлекаться фигурным катанием мяча, но все её треугольники, квадраты и другие геометрические фигуры разгадывались обороной «Наполи». Тем не менее на 57-й минуте наконец-то прошла комбинация с участием Серхио Бускетса, Семеду и Антуана Гризманна. Атака чемпионов Испании стала голевой в первую очередь благодаря блестящей голевой передаче Бускетса, который до этого сломал Мертенса, получил жёлтую карточку и заработал дисквалификацию на ответный матч. Вдобавок при создании офсайда ошибся Джованни Ди Лоренцо.

При счёте 1:1 «партенопейцы» уже попробовали раскрыться, ведь результативная ничья перед визитом на «Камп Ноу» хозяев не устраивала. «Наполи» сумел озадачить каталонцев своим прессингом, создал два момента. «Барсу» спасли сейвы Марка-Андре тер Штегена.

В более открытом футболе и против уставшего от рывков без мяча соперника команда Кике Сетьена имела возможности дожать представителя Серии А. Месси стал чаще получать мяч у штрафной, лез в дриблинг. Тем не менее ушёл с поля без гола или голевой передачи. Лео сыграл плохой матч в городе Марадоны: в его активе три удара (один в створ). Хуже того, Месси заработал «горчичник», когда случайно въехал в Оспину. При желании судья Феликс Брих мог и удалить аргентинца за жёсткий фол.

В концовке две жёлтые карточки за один эпизод получил Видаль: за фол на Мариу Руе, за бодание с португальцем и за горячие споры с судьёй. В целом Артуро достойно сыграл на непривычной позиции, так что его тоже будет недоставать сине-гранатовым на «Камп Ноу». С такими потерями «Барса» может и не пройти «Наполи».