Матч «Наполи» — «Барселона» — пока самый скучный в плей-офф. Есть простое объяснение

Что общего у Дженнаро Гаттузо и Кике Сетьена? Может, не так уж много по ходу жизни в целом, но в текущий момент у них точно есть кое-что общее. Оба возглавили свои команды отчасти случайно. Оба любят, когда их команда владеет мячом (Сетьен сильнее), но главное: оба предпочитают надёжный розыгрыш без риска. Последнее обстоятельство обещало некий сценарий. Точнее, довольно конкретный сценарий, по которому матч грозил попасть в золотую коллекцию европейского андеграундного кино в категории самые скучные 90 минут года.

К счастью, команды создали несколько отличных динамичных моментов. Оба гола были забиты на высокой скорости, у «Наполи» также был ещё один великолепный шанс (у Кальехона), а Видаль заработал удаление. Это – эпизоды для хайлайтов, и по которым матч можно сохранить в памяти. Но всё-таки большую часть времени и «Наполи», и «Барселона» играли так, как будто их всё устраивало.

Фото: Matteo Ciambelli/NurPhoto via Getty Images

В том, что мяч двигался по полю со скоростью усталого трамвая, никто не виноват: такой ход игры был объективно выгоден обеим командам. «Барселона» при Сетьене защищается с мячом, поэтому её позиционные атаки иногда трудновато отличить от позиционной обороны. Команда может раскатать, но не задавить интенсивностью атак. С «Наполи» всё ещё проще: Гаттузо вообще незачем форсировать ситуацию, поэтому при счёте 0:0 его игроки в любом случае предпочтут надёжное решение смелому. Редкий случай, когда и аутсайдеру, и фавориту – в силу стиля и расстановки сил – было выгоднее закрывать игру, а не открывать.

Как «Наполи» сушил игру

Ноль угловых, один удар с близкого расстояния и два удара в створ: в первом тайме было полно событий, но они не имели отношения к воротам и штрафной площади. Это заслуга «Наполи»: команда не может просто отойти к своей штрафной и защищаться всё время, нужны передышки. Чтобы эти передышки получить, игрокам требуется время от времени включаться в прессинг и отбирать мяч. А потом – либо цепляться за него на чужой половине поля, либо хотя бы контролировать на своей. Угадайте, какой способ выбрал «Наполи»?

Впервые серьёзно отобрать мяч удалось на седьмой минуте, и в следующие две хозяева его почти не отдавали: 19:10 по пасам. Вот только больше всего пасов отдал вратарь «Наполи» (5), а у тройки форвардов Кальехон, Мертенс, Инсинье – ни одного паса на всех. Это показательно: овладев мячом «Наполи» использовал его не как средство для атак, а как средство для отдыха от атак «Барселоны». Этот принцип будет сохраняться по ходу всего матча. Самый мощный отрезок доминирования «Наполи» по владению случиться после 67 минуты (за две минуты счёт передач будет 26:1 в пользу хозяев), и больше всего в игру будет вовлечён центральный защитник Манолас, а до Мертенса мяч так и не дойдёт.

Повторюсь, нельзя упрекать хозяев за такую осторожную игру. Они идеально справлялись с задачей: переключались с выматывающей концентрации на сопернике при компактной позиционной обороне на несложный механический контроль. Что это дало, видно на тепловой карте. «Наполи» почти не оставил следов на чужой половине поля (именно такую тепловую карту оставляет автобус), но и «Барселона» практически не задевает штрафную Оспины. Это было стерильное владение.

Тем более Гаттузо некуда было гнать команду после гола Мертенса, который получился отчасти случайным. Мяч отскочил от Фирпо, тот не деревянный игрок, но мяч отлетел к нему неожиданно, и он явно оказался не готов. Зелински выкатил на Мертенса, и пас почти некому было прервать: смена владения застала врасплох всю команду, Мертенс был вообще один.

Как «Барселона» отыгралась

Счёт 1:0 при такой закрытой игре – серьёзное испытание для «Барсы». Сетьен наладил оборону, вернул владение, но при нём команда не стала много забивать. 21 гол в 10 матчах – довольно много, но 10 их них пришлись на две игры и только 11 на остальные восемь. Это уже совсем не топ-показатель.

Перевернуть стиль игры после перерыва не удалось, но изменились детали. Изменилась роль Месси: он стал намного больше перемещаться по полю. В первом тайме он получал мяч строго между линиями и не имел пространства: его здорово передавали Зелински и Демме, а когда он отходил в глубину, на него сразу переключался Инсинье, поэтому чуть ли не единственным вариантом сохранения мяча был обратный пас.

После перерыва Лео стал искать зоны для обострения: он реже получал мяч, но чаще шёл в обводку (семь попыток против четырёх), чаще бил (два удара против одного) и отдавал пасы под удар (один с игры, в первом тайме ни одного). Но даже несмотря на этот локальный прогресс, это было не то, чего ждут от Месси. «Наполи» удалось его сдержать.

Тем не менее немного хаотичные перемещения Месси по всему полю косвенно помогли сравнять счёт. В эпизоде, который предшествовал голевой передаче, он стоял практически рядом с Бускетсом, лицом к собственным воротам. Ужасная позиция, которая никак не помогает команде, а наоборот, съедает пространство. И если бы на месте Месси был любой другой игрок, конечно, его просто оставили бы в одиночестве: до ворот было метров 30. Но это Месси, поэтому Инсинье, который до того успел закрыть фланг обороны, побежал за ним. Левый защитник Руй остался один на большом пространстве и без подстраховки. Тут же среагировал Видаль: он тоже покинул линию нападения и подошёл ближе. Его игрок, Максимович, пошёл за ним. Так зона, за которую отвечает Руй, стала ещё больше. Именно в этот момент Бускетс отдал пас на Семеду: через ту самую зону, из которой только что выдернулся Максимович, и отрезав Руя, которого уже некому было подстраховать.

Фото: Giuseppe Maffia/NurPhoto via Getty Images

Умное движение Видаля и Семеду и отличное чтение игры Бускетса поставили в тупик дисциплинированную оборону «Наполи». Кстати, Гризманн тоже отлично прочитал эпизод и рванул не в свою привычную зону, а в зону Максимовича. В том эпизоде не было потери концентрации и недоработки со стороны хозяев, были только трудные решения, в которых игроки терялись. Этот прекрасный гол – иллюстрация того, на какой футбол «Барселона» способна в теории. Пока такие моменты случаются редко, в Неаполе это был единичный случай.

Лучший момент второго тайма создали хозяева. Кальехон промазал, и это может стоить сенсации: критическая разница в ответном матче в том, что уже не обе команды, а только «Барселона» может позволить себе играть в андеграундном кино, а не в футбол, и не рисковать.

Что ещё нужно знать

Удаление Видаля и дисквалификация Бускетса – серьёзные потери, которые скажутся на структуре игры. Бускетса в центре полузащиты могут заменить Ракитич и де Йонг. Первый не даст нужного качества паса, а де Йонг, более хаотичный игрок. Он может добавить игре интенсивности, но и сделает полузащиту более раскрытой. Без Видаля в атаке у Сетьена не остаётся вариантов, кроме как выпускать с первых минут Фати: тоже бонус и к креативности, и к раскрытости команды одновременно.

«Барселона» добилась счёта, который устраивает перед ответным матче, но из-за кадровой ситуации его нельзя назвать формальностью. Главное, что мы увидели: что «Наполи» умеет контролировать темп. Команда не только закрывается, не даёт пространства Месси и перекрывает центр, но и сама имеет периоды владения, чтобы отдохнуть. Конечно, «Барселона» фаворит, но «Наполи» уже не провалился.

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В материале использованы данные Opta.

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