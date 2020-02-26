Первый матч Лэмпарда в плей-офф ЛЧ — ужас. «Бавария» не заметила защиту «Челси»

Прежде чем критиковать Фрэнка Лэмпарда, важно напомнить, что ещё год назад он работал не в плей-офф главного турнира Европы, а в Чемпионшипе. С этой точки зрения у молодого тренера «Челси» есть полный кредит на ошибки. И в первом матче с «Баварией» он начал этим кредитом пользоваться. Пока такие тренерские поражения заслуживают полного снисхождения.

План Лэмпарда в обороне, судя по всему, был таким: сыграть оборонительной тройкой против Мюнхена таким образом, чтобы на том фланге, где находится мяч, с вингером «Баварии» персонально действовал крайний центральный защитник «Челси». Понятно, что противостоять убойной при любом тренере фланговой игре рекордмайстера необходимо, но выбранный Лэмпардом вариант был, возможно, худшим из всех. По нескольким причинам.

1. Роберт Левандовски очень любит и умеет покидать позицию центрального нападающего при игре против тройки центрдефов. Он появляется в одном из полуфлангов, перегружая эту зону и нарушая оборонительную структуру соперника и в опорной зоне, и в центре обороны, — так получилось и в Лондоне.

2. Если против вингеров ведётся персональная игра, то выходящий на позицию десятки и по-прежнему ищущий пространство на топ-уровне Томас Мюллер регулярно остаётся без опекуна. В Лондоне Мюллер раз за разом находил непонимание между опорной зоной «Челси» и центром обороны — оно вскрылось уже на первой минуте.

3. Если Кингсли Коман не самый большой специалист по игре в глубине поля и даже опорной зоне, то для Сержа Гнабри такие действия в этом сезоне привычны. С Мюллером между линий и Левандовским в полуфланге Гнабри получает относительную свободу перемещений и своими открываниями и создаёт пространство для Левандовского, а затем и для самого себя.

Все эти вещи были известны и до матча на «Стэмфорде».

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Что касается третьего пункта, то именно это в итоге и принесло рекордмайстеру результат. Уже к третьей минуте Гнабри понял, что Сесар Аспиликуэта будет придерживать его персонально, — он решает проверить, что будет, если уйти за мячом глубоко в опорную зону. В этот момент сначала Аспиликуэта неопределённо отмахивает рукой, а следом и Жоржиньо — становится понятно, что готового ответа, как действовать в таких ситуациях, у хозяев просто нет. Уже в следующей атаке «Бавария» вполне могла забивать: Гнабри снова ушёл глубоко, Аспиликуэта завис в полупозиции, и если бы Дэвис сумел прострелить в штрафную, то заходивший в неё вторым темпом Левандовски расстреливал бы ворота без сопротивления. Между оставшимися двумя центральными защитниками «Челси» была дыра размером в 30 метров.

Характерно, что и в перерыве Лэмпард не нашёл, как решить проблему — это как раз и есть тот недостаток опыта работы на топ-уровне. Во втором тайме немцы закинули два мяча, прямо выходивших из описанных проблем. В первом случае Мюллер в течение всего эпизода не встречал преград (не понадобилось — благодаря падению Аспиликуэты Гнабри и Левандовски разобрались на двоих), во втором Гнабри ушёл в опорную зону, а Аспиликуэта завис в полупозиции. Дальнейшее уже было делом техники.

Замена Аспиликуэты — своеобразный белый флаг от Лэмпарда. Он не нашёл лучшего решения проблемы, чем кадровое, что, конечно, почти всегда сомнительно, когда речь идёт о комплексе сложностей. «Бавария» даже с достаточно скверной игрой в обороне и переходе из атаки сумела уже после первого матча отправить Лэмпарда на пересдачу евроэкзаменов следующей осенью. И это закономерный исход матча.