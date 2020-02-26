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«Реал Мадрид» — «Манчестер Сити». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:50 Мск
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Реал — «Манчестер Сити» и «Лион» — «Ювентус»: онлайн-трансляция 26 февраля, Лига чемпионов

«Реал» — «Манчестер Сити», онлайн-трансляция
«Чемпионат»
Лига чемпионов. 1/8 финала. «Реал» — «Манчестер Сити», «Лион» — «Ювентус». LIVE!
Все подробности матчей.
Футбол / Лига чемпионов 0
Лига чемпионов. 1/8 финала. 1-й матч
26 февраля 2020, среда. 23:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Не начался
Манчестер Сити
Манчестер, Англия

«Реал» — «Манчестер Сити». Текстовая трансляция

Лига чемпионов. 1/8 финала. 1-й матч
26 февраля 2020, среда. 23:00 МСК
Лион
Лион, Франция
Не начался
Ювентус
Турин, Италия

«Лион» — «Ювентус». Текстовая трансляция

Лига чемпионов. Плей-офф. Календарь матчей

ОНЛАЙН

15:00. Здравствуйте, уважаемые любители футбола! Сегодня очередной игровой день Лиги чемпионов и два крутых матча: «Реал» — «Манчестер Сити» и «Лион» — «Ювентус». Начало матчей — в 23:00 по московскому времени.

Для команды Гвардиолы, возможно, это предпоследний матч в турнире на ближайшие несколько лет. «Сити», напомним, получил бан от УЕФА на два года. Возможно, что это предпоследний матч Хосепа Гвардиолы в Лиге чемпионов в качестве наставника «Манчестер Сити».

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Ну а мы предлагаем вспомнить два вчерашних матча. В одном «Бавария» уничтожила «Челси».

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