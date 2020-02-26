Лига чемпионов. 1/8 финала. «Реал» — «Манчестер Сити», «Лион» — «Ювентус». LIVE!

«Реал» — «Манчестер Сити». Текстовая трансляция
«Лион» — «Ювентус». Текстовая трансляция
Лига чемпионов. Плей-офф. Календарь матчей
ОНЛАЙН
15:00. Здравствуйте, уважаемые любители футбола! Сегодня очередной игровой день Лиги чемпионов и два крутых матча: «Реал» — «Манчестер Сити» и «Лион» — «Ювентус». Начало матчей — в 23:00 по московскому времени.
Для команды Гвардиолы, возможно, это предпоследний матч в турнире на ближайшие несколько лет. «Сити», напомним, получил бан от УЕФА на два года. Возможно, что это предпоследний матч Хосепа Гвардиолы в Лиге чемпионов в качестве наставника «Манчестер Сити».
Ну а мы предлагаем вспомнить два вчерашних матча. В одном «Бавария» уничтожила «Челси».
Во втором «Барселона» не без труда увезла ничью из Неаполя, а Месси чуть было не заработал удаление в городе, который до сих пор почитает как бога Диего Марадону.
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